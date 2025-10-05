Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)
Ο Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 70′, έδωσε ασίστ στο 86′ και η Μπράιτον πήρε τον βαθμό στην έδρα της Γουλβς (1-1). Ο Μάλεν «καθάρισε» με δύο γκολ για την Βίλα (2-1), νίκη και για τη Νιούκαστλ (2-0) επί της Νότιγχαμ
Σπουδαίος Στέφανος Τζίμας! Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν καταλυτικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Γουλβς για την 7η αγωνιστική της Premier League. Μπήκε αλλαγή στο 70′, μοίρασε ασίστ στο 86′ και η Μπράιτον «τσίμπησε» τον βαθμό με 1-1.
Οι «Λύκοι» προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Βερμπρούγκεν (21′), αλλά το γεγονός ότι από το 20′(!) η Γουλβς έπαιζε με δέκα παίκτες έπαιξε σημαντικό ρόλο, με την Μπράιτον εν τέλει να καταφέρνει να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας με πρωταγωνιστή τον Τζίμα και να φτάνει τους 9 πόντους. Τελευταία με μόλις δύο η Γουλβς!
Νίκη και για την Άστον Βίλα με σκορ 2-1 επί της Μπέρνλι και άνοδος στους 9 βαθμούς, στους τέσσερις η Μπέρνλι. Τα δύο γκολ των νικητών πέτυχε ο Μάλεν (25′, 63′), ενώ μείωσε για τους φιλοξενούμενους ο Ουγκοτσούκβου στο 78′.
Η Έβερτον (11β.) πήρε τεράστια νίκη στο φινάλε με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας (12β.), με τον Γκρίλις στο 90+3′ να υπογράφει τη μεγάλη νίκη και ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μουνιόθ στο 37′, ενώ το 1-1 έκανε στο 76′ ο Εντιαγέ.
Με σκορ 2-0 επικράτησε η Νιούκαστλ της Νότιγχαμ Φόρεστ χάρη στα γκολ των Μπρούνο Γκιμαράες (58′) και Βολτεμάντε (84′ πεν.), με τις «Καρακάξες» να ανεβαίνουν στην εντέκατη θέση με 9 βαθμούς.
