Λατινοπούλου: Χυδαία επίθεση στον Ιάσονα Αποστολόπουλο και τους υπόλοιπους Έλληνες που κρατούνται στο Ισραήλ
Η κ. Λατινοπούλου εξαπέλυσε χυδαία επίθεση κατά των Ελλήνων ακτιβιστών που κρατούνται στο Ισραήλ, εξ αφορμής ανάρτησης του Ιάσονα Αποστολόπουλου,
Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι η ακροδεξιά πολιτικός Αφροδίτη Λατινοπούλου καταφέρθηκε χυδαία κατά του ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου και των υπόλοιπων Ελλήνων ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας.
Τα πλοία του στολίσκου δέχθηκαν επίθεση από το Ισραήλ, οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν και κρατούνται από τις ισραηλινές Αρχές. «Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό. Μήπως δείτε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι», λέει η ιδρύτρια και πρόεδρος τoυ κόμματος Φωνή Λογικής, σε ανάρτησή της στο Διαδίκτυο.
Η κ. Λατινοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ελλήνων ακτιβιστών εξ αφορμής ανάρτησης του Ιάσονα Αποστολόπουλου στην οποία ο ακτιβιστής λέει:
«Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου».
@iasonas.apost ‼🚨Το πλήρωμα του πλοίου «Οξυγόνο» έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά τη θέληση του ‼ Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. ‼Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. #globalsumudflotilla #freepalestine #stopthegenocideingaza #breakthesiege ♬ Originalton – Iasonas Apost
«Τι λε ρε παιδί μου; Σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. Δεν θυμάμαι να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές Χριστιανών», λέει στη συνέχεια με το γνωστό της ύφος και προσθέτει: «Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό. Μήπως δείτε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι», σχολίασε η κ. Λατινοπούλου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και όλα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη διότι θα ήταν κυριολεκτικά παρανοϊκό να ζητήσει κανείς από την κ. Λατινοπούλου να συναισθανθεί τον πόνο, την αγωνία και την απόγνωση των μικρών παιδιών, των γονιών τους και άλλων αθώων που λιμοκτονούν και δεν έχουν φάρμακα στη Λωρίδα της Γάζας.
Όπως παρανοϊκό θα ήταν να της ζητήσει να κατανοήσει -πόσο μάλλον να υποστηρίξει- έννοιες και πράξεις όπως η αλληλεγγύη και η ανιδιοτέλεια με προσφορά άνευ προσωπικού κέρδους· στάσεις ζωής που είναι θεμελιωμένες πάνω σε πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά που άπτονται της προοδευτικής σκέψης, όχι της μισαλλόδοξης στην οποία βασίζονται οι εθνικιστικές πολιτικές κινήσεις.
