Τα essentials για κάθε series addict

Προτιμάς τις δραματικές – γεμάτες συναισθηματική ένταση και συγκρούσεις – σειρές ή σε κερδίζει το χιούμορ και η ανάλαφρη διάθεση των rom-com; Λατρεύεις την σκοτεινή ατμόσφαιρα και τον τρόμο των ανατρεπτικών ψυχολογικών θρίλερ ή θέλεις να «εξιχνιάζεις» μυστηριώδεις υποθέσεις και εγκλήματα;

Οι σειρές που θα σε καθηλώσουν

Όποιο είδος και εάν προτιμάς, σου έχουμε βρει μερικές από τις πιο συναρπαστικές σειρές, που σίγουρα θα σε καθηλώσουν αλλά και όλα όσα θα χρειαστείς για να απολαύσεις το binge-watching στο έπακρο, μόνος ή και παρέα με τους αγαπημένους σου.

Only Murders in the Building: Σεζόν 5

Υπόθεση: Η πέμπτη σεζόν της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς μυστηρίου, κωμωδίας και δράματος Only Murders in the Building, έχει κάνει ήδη πρεμιέρα, με τους πρωταγωνιστές, Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez να επιστρέφουν με ένα νέο podcast και μια νέα υπόθεση με τον θάνατο του αγαπημένου θυρωρού του κτιρίου τους.

The Girlfriend

Υπόθεση: Όλα θα ανατραπούν όταν η πλούσια ιδιοκτήτρια γκαλερί τέχνης, Λόρα υποψιάζεται ότι η νέα κοπέλα του γιου της, η Τσέρι, εκτός από γοητευτική είναι και φιλόδοξη με κρυφά κοινωνικά κίνητρα. Καθώς η Λόρα ερευνά το παρελθόν της Τσέρι, ακολουθεί μια θανατηφόρα… αντιπαράθεση.

The Witcher: Σεζόν 4

Υπόθεση: Η 4η σεζόν του The Witcher επιστρέφει και τα νέα επεισόδια θα ακολουθήσουν την δυναμική τριάδα Geralt, Yennefer και Ciri καθώς περιπλανιούνται σε μια ήπειρο που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τους εχθρούς.

Chad Powers

Η νέα κωμωδία «Chad Powers», ακολουθεί τον Glen Powell στο ρόλο του Russ Holliday, ενός προβληματικού πρώην αστέρα του κολεγιακού ποδοσφαίρου, οκτώ χρόνια μετά το μοιραίο λάθος που έκανε στο γήπεδο: γιόρτασε ένα touchdown πριν φτάσει στην τελική ζώνη, με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα και τελικά να ηττηθεί στο Rose Bowl.

