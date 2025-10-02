Πώς επιλέγω αυτοκίνητο το 2025 για να… κυλάει η ζωή καλύτερα

Η επιλογή του κατάλληλου αυτοκινήτου, αυτού που θα γίνει «σύμμαχος» και όχι τροχοπέδη στην πολυάσχολη καθημερινότητά μας, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις αναρίθμητες επιλογές που κυκλοφορούν στην αγορά, από βενζίνη και diesel, μέχρι υβριδικό, ηλεκτρικό, city car, compact ή SUV, αυτόματο ή χειροκίνητο, αλλά κυρίως στις ανάγκες μας, στην ίδια τη ζωή, που χρόνο με τον χρόνο μεταβάλλεται. Οι προτεραιότητες αλλάζουν, τα χιλιόμετρα που διανύουμε πολλαπλασιάζονται ή μειώνονται, οι οικογενειακές απαιτήσεις μεγαλώνουν, ενώ παράλληλα η τεχνολογία των αυτοκινήτων εξελίσσεται. Έτσι, ένα όχημα που σήμερα μοιάζει ιδανικό, αύριο μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Και αν θέλουμε η ζωή να… κυλάει καλύτερα, τότε εκτός από την αγορά ενός οχήματος χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και τη δυνατότητα του leasing. Πρόκειται για μία υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης που μας επιτρέπει να αναβαθμίζουμε το όχημά μας πιο συχνά, με νεότερα μοντέλα, ώστε να έχουμε πάντα ένα αυτοκίνητο σύγχρονο και λειτουργικό, το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες μας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό πλεονέκτημα που απολαμβάνουν οι οδηγοί που επιλέγουν το leasing. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να κατανοήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στην αγορά και το leasing, ώστε να κάνουμε την ιδανική επιλογή. Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό που ζυγίζει τις διαφορές, για να διαπιστώσουμε ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής μας και να καταλάβουμε αν τελικά ο δρόμος μας οδηγεί στην αγορά ή στο leasing.

#1 Προβλέψιμο, μηνιαίο κόστος ή πλήρης ιδιοκτησία Το leasing στην Ελλάδα είναι μία κάπως παρεξηγημένη έννοια, που πολλοί θεωρούν προνόμιο για λίγους, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μία προσιτή επιλογή που διευκολύνει σημαντικά όποιον επιθυμεί ένα προβλέψιμο μηνιαίο κόστος για το όχημά του. Εμείς ως οδηγοί αναλαμβάνουμε μόνο τα καύσιμα και η Ayvens όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή την ασφάλεια, τα τέλη κυκλοφορίας, τη συντήρηση, τις επισκευές, τα ελαστικά, όλες τις υποχρεώσεις και τα έκτακτα έξοδα που επιφέρει η ιδιοκτησία ενός οχήματος. Διότι, όταν είμαστε οι ιδιοκτήτες ενός αυτοκίνητου, πληρώνουμε το αρχικό κόστος, τα τακτικά έξοδα, όπως και κάθε απρόοπτο, μία μικρή βλάβη ή την αντικατάσταση των ελαστικών. Ναι, η αγορά προσφέρει το προνόμιο της πλήρους ιδιοκτησίας, αλλά απαιτεί χρόνο, χρήματα και προνοητικότητα για να διατηρήσουμε το όχημά μας σε άριστη κατάσταση. Με το leasing από την άλλη πλευρά, ειδικότερα με την εξατομικευμένη, απλοποιημένη προσέγγιση της Ayvens, απολαμβάνουμε ξέγνοιαστα και με ασφάλεια κάθε μετακίνησή μας. H Ayvens είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος leasing και βιώσιμης κινητικότητας που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ποιοτικά μεταχειρισμένα οχήματα. Απλοποιώντας τη διαδικασία του leasing και χάρη σε έναν μεγάλο στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κάνει τη ζωή μας να κυλάει καλύτερα και το κυριότερο προς ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη.

#2 Αξία που μεταβάλλεται ή όχημα που εξελίσσεται Ένα ζήτημα που απασχολεί όσους σκέφτονται να αγοράσουν αυτοκίνητο είναι η αξία μεταπώλησής του. Όταν αγοράζουμε ένα όχημα, έχουμε τη δυνατότητα να το πουλήσουμε ανά πάσα στιγμή, όμως η τιμή πώλησης δεν μπορεί να είναι προβλέψιμη, καθώς επηρεάζεται από την απόσβεση, την κατάσταση του αυτοκινήτου, τα χιλιόμετρα, τις τάσεις της αγοράς. Αντιθέτως, το leasing απαιτεί μόνο τη δέσμευσή μας σε ένα συμβόλαιο που συνήθως κυμαίνεται από 36 έως 48 μήνες, όμως μας προσφέρει μεγάλη ευελιξία. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως κάθε φορά που ανανεώνουμε το συμβόλαιό μας έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε ένα άλλο μοντέλο, έχοντας πάντα στη διάθεσή μας ένα αυτοκίνητο σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό. Παρόλα αυτά, αν καταλήξουμε στην επιλογή της αγοράς αυτοκινήτου, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη την αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος μικρής ηλικίας, ενός αυτοκινήτου με εμπειρία και αίσθηση καινούργιου, σε τιμή μεταχειρισμένου. Η Ayvens μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα με οχήματα τελευταίας τεχνολογίας και εξαιρετικά διατηρημένα, τα οποία συνοδεύονται από πλήρες ιστορικό, 24μηνη εγγύηση και 14 μέρες δικαίωμα επιστροφής.

#3 Μία επένδυση που μας απελευθερώνει ή μας δεσμεύει περισσότερο Σε μία καθημερινότητα που μοιάζει «μαραθώνιο» με τον χρόνο και τις υποχρεώσεις, οπότε το τελευταίο που θέλουμε να μας απασχολεί είναι το όχημά μας. Σε αυτήν την απαιτητική και έντονη καθημερινότητα, το leasing γίνεται «σύμμαχός» μας, καθώς με ένα συμβόλαιο και ένα μηνιαίο μίσθωμα μας απελευθερώνει από τις σκοτούρες που αφορούν στις μετακινήσεις μας. Κι όμως, ακόμη και αν προκύψει κάποιο απρόοπτο τεχνικό πρόβλημα, η Ayvens μας παρέχει 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση και αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης. Τι γίνεται, όμως, όταν είμαστε οι ιδιοκτήτες και η ευθύνη του οχήματος μας βαραίνει εξ ολοκλήρου; Τότε τα ραντεβού για service, η αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργείου, οι έκτακτες επισκευές και φυσικά η διαχείριση του κόστους είναι οι σκοτούρες που μας καταναλώνουν ενέργεια και χρήμα. Κάπως έτσι, όλο αυτό το κόστος, οι κρυφές, έκτακτες δαπάνες και ο χαμένος χρόνος, μας στερούν την αίσθηση ανεξαρτησίας που μας προσφέρει η ιδιοκτησία ενός οχήματος.

#4 Ένα όχημα που μας πάει μπροστά ή μας κρατά πίσω Είναι αλήθεια πως η αγορά της αυτοκίνησης αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος γίνονται κεντρικές προτεραιότητες. Η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί πια ένα μακρινό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει τόσο τις επιλογές μας όσο και την αξία των οχημάτων. Συνεπώς, αγοράζοντας ένα αυτοκίνητο, λαμβάνουμε και το ρίσκο η τεχνολογία του μπορεί να ξεπεραστεί γρήγορα. Ένα μοντέλο που σήμερα φαίνεται σύγχρονο, σε λίγα χρόνια ίσως υστερεί σε επιδόσεις, κατανάλωση ή περιβαλλοντικές προδιαγραφές, μειώνοντας αναπόφευκτα και την αξία μεταπώλησής του. Με το leasing, όμως, μπορούμε να συμβαδίζουμε τις εξελίξεις χωρίς να δεσμευόμαστε με ένα όχημα. Ανανεώνοντας το συμβόλαιό μας, έχουμε στη διάθεσή μας τα νεότερα και πιο «πράσινα» μοντέλα με τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών ή ηλεκτροκίνησης. Η Ayvens επενδύει στη βιώσιμη κινητικότητα, δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να γίνουμε μέρος της αλλαγής προς ένα μέλλον με λιγότερους ρύπους. Έτσι, το leasing δεν είναι μόνο μία προσιτή λύση μετακίνησης, αλλά και ένα βήμα προς έναν πιο υπεύθυνο τρόπο ζωής, ο οποίος «αγκαλιάζει» το περιβάλλον.