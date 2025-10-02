Στις φυλακές Λάρισας αναμένεται να οδηγηθεί ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης από τη ΓΑΔΑ όπου βρίσκεται. Ο 75χρονος καλλιτέχνης συνελήφθη για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα στο θέατρο.

Εις βάρος του εκκρεμούσε δίκη που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο της τάξεως των 8.000 ευρώ μηνιαίως. Το εν λόγω πρόστιμο είχε επιβληθεί στον τραγουδιστή για πολεοδομικές παραβάσεις σε κατοικία που διατηρεί στην Αγία Βαρβάρα. Συνολικά τα χρέη του προς το Δημόσιο αγγίζουν τις 500.000 ευρώ και όπως ο ίδιος λέει με τις προσαυξήσεις αγγίζουν τις 850.000 ευρώ.

«Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα. Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει επάνω, στην Αγία Βαρβάρα, είναι 850.000, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή πήγα, για ένα σπίτι», λέει ο Βασίλης Παϊτέρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Με έπιασαν στον δρόμο, το προηγούμενο Σάββατο, και μου είπαν έχεις αυτή την ιστορία, που είναι αυτά τα χρόνια. Δεν είμαι καλά, ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου», συνεχίζει ο ίδιος.

Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο συνήγορός του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δήλωσε από την πλευρά του ότι θα γίνουν όλες οι κατάλληλες ενέργειες ώστε ο εντολέας του να μείνει εκτός φυλακής: «Κινδυνεύει να μπει στη φυλακή, βέβαια εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη συμβεί αυτό. Σήμερα θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να μη γίνει η μεταγωγή του».

Για τα συσσωρευμένα χρέη ο ίδιος δήλωσε ότι «υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις, έγινε δοσοποίηση, ο Βασίλης έδινε τις δόσεις αλλά είχε τεράστια θέματα υγείας», ενώ διευκρίνισε ότι το συνολικό ποσό των χρεών προς το Δημόσιο αφορά πολλές προσαυξήσεις.

Η νομική και οικονομική εκκρεμότητα του Βασίλη Παϊτέρη αποκαλύφθηκε στον τυχαίο έλεγχο που του έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας, την ώρα που εκείνος κατευθυνόταν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις πρόβες που αφορούσαν προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει να πληρώνει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε αλλά επειδή στη συνέχεια αδυνατούσε, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στον Δήμο Ιλίου.