# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 11:53

Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

Σύνταξη
Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Spotlight

Στις φυλακές Λάρισας αναμένεται να οδηγηθεί ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης από τη ΓΑΔΑ όπου βρίσκεται. Ο 75χρονος καλλιτέχνης συνελήφθη για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα στο θέατρο.

Εις βάρος του εκκρεμούσε δίκη που συνδέεται με ανεξόφλητο πρόστιμο της τάξεως των 8.000 ευρώ μηνιαίως. Το εν λόγω πρόστιμο είχε επιβληθεί στον τραγουδιστή για πολεοδομικές παραβάσεις σε κατοικία που διατηρεί στην Αγία Βαρβάρα. Συνολικά τα χρέη του προς το Δημόσιο αγγίζουν τις 500.000 ευρώ και όπως ο ίδιος λέει με τις προσαυξήσεις αγγίζουν τις 850.000 ευρώ.

«Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα. Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει επάνω, στην Αγία Βαρβάρα, είναι 850.000, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή πήγα, για ένα σπίτι», λέει ο Βασίλης Παϊτέρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή πήγα, για ένα σπίτι» λέει ο Βασίλης Παϊτέρης

«Με έπιασαν στον δρόμο, το προηγούμενο Σάββατο, και μου είπαν έχεις αυτή την ιστορία, που είναι αυτά τα χρόνια. Δεν είμαι καλά, ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου», συνεχίζει ο ίδιος.

Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο συνήγορός του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δήλωσε από την πλευρά του ότι θα γίνουν όλες οι κατάλληλες ενέργειες ώστε ο εντολέας του να μείνει εκτός φυλακής: «Κινδυνεύει να μπει στη φυλακή, βέβαια εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη συμβεί αυτό. Σήμερα θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να μη γίνει η μεταγωγή του».

Για τα συσσωρευμένα χρέη ο ίδιος δήλωσε ότι «υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις, έγινε δοσοποίηση, ο Βασίλης έδινε τις δόσεις αλλά είχε τεράστια θέματα υγείας», ενώ διευκρίνισε ότι το συνολικό ποσό των χρεών προς το Δημόσιο αφορά πολλές προσαυξήσεις.

Η νομική και οικονομική εκκρεμότητα του Βασίλη Παϊτέρη αποκαλύφθηκε στον τυχαίο έλεγχο που του έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας, την ώρα που εκείνος κατευθυνόταν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις πρόβες που αφορούσαν προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει να πληρώνει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε αλλά επειδή στη συνέχεια αδυνατούσε, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στον Δήμο Ιλίου.

Επικαιρότητα
Επιχειρήσεις: Γιατί «συννέφιασαν» τον Σεπτέμβριο;

Επιχειρήσεις: Γιατί «συννέφιασαν» τον Σεπτέμβριο;

Vita.gr
Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει», είπε μεταξύ άλλων η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, για την τραγωδία των Τεμπών - Δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Στην Άρτα 02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Συνέντευξη 02.10.25

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Συμπερίληψη 02.10.25

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Διασφάλιση επάρκειας 02.10.25

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
Φαμίλια 02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση»
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» λέει ο Ανδρουλάκης

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

