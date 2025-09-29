Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Η γη της ελιάς: Όλα όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα
29 Σεπτεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Όλα όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα

Η δραματική σειρά του MEGA Η γη της ελιάς επιστρέφει με ανατροπές, μυστικά και σχέσεις που δοκιμάζονται. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Σύνταξη
Spotlight

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό με ανατροπές, μυστικά και δυναμικές σχέσεις που δοκιμάζονται στα άκρα. Στα επόμενα επεισόδια, οι ήρωες θα βρεθούν αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις και συγκρούσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά τις ζωές τους. Οι ίντριγκες, οι απειλές και τα κρυφά πάθη φουντώνουν, ενώ παράλληλα αποκαλύπτονται βαθύτερες αλήθειες και σκοτεινά μυστικά.

Η άφιξη του Μανούσου στη Μάνη προκαλεί αναστάτωση στον Λυκούργο, ο οποίος ανησυχεί για την αναβίωση μιας παλιάς βεντέτας.
Ο Στέφανος αποδεικνύεται κι επίσημα ο βιολογικός πατέρας της Μαλένας.
Η Πολυξένη γίνεται, άθελά της, μάρτυρας μιας παράνομης συναλλαγής και το «πληρώνει» με τη ζωή της.
Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 21:00:

Επεισόδια 8 + 9 (Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου)

Η Μαργαρίτα επισκέπτεται την Ιουλία προσπαθώντας να βγάλει συμπέρασμα σχετικά με τις κατηγορίες της Μαριάννας, αλλά η Ιουλία τα αρνείται όλα. Την ίδια ώρα, ασκείται δίωξη κατά της Αθηνάς, ενώ η Φιλιώ παρουσιάζεται σε εισαγγελέα ανηλίκων. Ο Δημοσθένης ενημερώνει την Ασπασία πως πρέπει να βαφτίσουν το μωρό που έχει με την Ξένια, αλλά η Ασπασία τού δηλώνει πως για εκείνη έχει προτεραιότητα η εξεταστική της. Η Χάιδω ρωτάει τη Βασιλική αν διατηρεί τις επαφές με τον Στέφανο, αλλά εκείνη δεν της λέει την αλήθεια. Ο Στάθης εκπαιδεύει τον Γιώργο Λεοντιάδη (Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος) προκειμένου να αναλάβει επιστάτης στον ελαιώνα των Βρεττάκων, ενώ η Κούλα κάνει όνειρα ότι θα σμίξουν. Ο Στέφανος έρχεται όλο και πιο κοντά με τη μικρή Μαλένα. Ο Πότης προτείνει στην Άννα να γυρίσει στο καφενείο, όμως εκείνη ούτε που το συζητάει. Ο Δημοσθένης δέχεται την ανατίμηση που του επιβάλλει ο Αντώνης και παράλληλα ξεκινά μυστική έρευνα για εκείνον με σκοπό να τον εκβιάσει. Ο Κουράκος αρχίζει να σκαλίζει την υπόθεση trafficking στην Κρήτη, δημιουργώντας ανησυχία στην αστυνόμο Μαρουσώ. Η Αλεξάνδρα ξεκινά τις διαδικασίες σύγκρισης DNA του μωρού με DNA της Χριστιάνας, με την ελπίδα πως το παιδί είναι της κόρης της. Η Μαριάννα καρφώνει στον Τζον το φλερτ του Ανδρέα με την Αθηνά.

Ο Τζον, εκνευρισμένος από την αποκάλυψη της Μαριάννας, ενδίδει και πάλι στην Ιουλία, ενώ η Αθηνά προσπαθεί να λογικέψει τη Φιλιώ και να την πείσει να ζητήσει συγγνώμη από το κορίτσι που έδειρε. Από κοντά κι η Μαργαρίτα, η οποία αναλαμβάνει να φυλάει τη Φιλιώ όσο η Αθηνά θα λείπει στην Αθήνα. Η Βασιλική κι ο Στέφανος αποφασίζουν να είναι μαζί, αλλά με την προϋπόθεση ότι η σχέση τους θα μείνει κρυφή για ένα διάστημα, μέχρι να καταλαγιάσει το φιάσκο με τον γάμο της. Η Ερωφίλη φτάνει στη Μάνη και συναντιέται με τον Στάθη, όμως η ξαφνική εμφάνιση του Μανούσου τούς χαλάει τα σχέδια. Η Κούλα κολακεύεται από τον Γιώργο και του προτείνει να πάνε μαζί μια εκδρομή. Η Αλεξάνδρα ενοχλείται από το φλερτ της Ερωφίλης και του Στάθη και ζητάει από τον Μανώλη να συμμαζέψει την αδελφή του. Η Πολυξένη γίνεται μάρτυρας μιας παράνομης συναλλαγής ανάμεσα στον Βαγιάκο, τον Δημοσθένη και την Αμαλία, και ο Βαγιάκος την πυροβολεί και την σκοτώνει για να της κλείσει το στόμα. Ένα μικροατύχημα του Στέφανου σοκάρει τη Μαλένα, αναγκάζοντάς τη να πει την πρώτη της λέξη.

Επεισόδια 10 + 11 (Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου)

Η άφιξη του Μανούσου στη Μάνη ενοχλεί την Ερωφίλη, καθώς αναγκάζεται να βλέπει τον Στάθη στα κρυφά, αλλά ενοχλεί και τον Λυκούργο που θεωρεί ότι ο Μανούσος κρατάει ακόμα κακία για την παλιά βεντέτα κι έχει βάλει στο μάτι τον Παρασκευά που έχει το επίθετό του. Ο Στέφανος συμβουλεύεται την παιδοψυχολόγο σχετικά με την αντίδραση της Μαλένας κι εκείνη τον καθησυχάζει, θεωρώντας πως η ανάκτηση της ομιλίας της είναι ζήτημα χρόνου. Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο, ενώ η Αριάδνη προχωράει στη δεύτερη φάση της εξωσωματικής. Η Ισμήνη ενημερώνει τον Λυκούργο για το σκηνικό που είδε στην Κρήτη και ο Λυκούργος υποψιάζεται ότι ο Μανούσος είναι μπλεγμένος σε παρανομίες. Ο Στέφανος λαμβάνει τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας και βεβαιώνεται πως η Μαλένα είναι παιδί του. Η Κούλα κι ο Γιώργος επισκέπτονται ένα spa στην Καλαμάτα αγνοώντας πως στον ίδιο χώρο βρίσκονται κι ο Δημοσθένης με την Αμαλία. Η Αθηνά επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να εξηγήσει την κατάστασή της στον Ανδρέα και να λήξει τη συνεργασία τους, αλλά εκείνος της κάνει μια αντιπρόταση που την αφήνει άφωνη.

Η Αθηνά συμφωνεί με τον Ανδρέα να μετακομίσει μαζί του στις Βρυξέλλες και το μόνο που μένει είναι να πείσει γι΄ αυτή την αλλαγή στη ζωή τους και τη Φιλιώ. Η Κούλα με τον Λεοντιάδη και ο Δημοσθένης με την Αμαλία κάνουν διακοπές στο ίδιο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον και να αποκαλυφθεί η απιστία του Δημοσθένη στην Ασπασία. Στο μεταξύ, ο Κουράκος συνεχίζει την έρευνα για να βρει τον δολοφόνο της Πολυξένης. Η Φιλιώ, που είναι τιμωρημένη, αντιδρά πολύ άσχημα και απρόβλεπτα. Η Μαργαρίτα τηλεφωνεί απελπισμένη στην Αθηνά και της το λέει. Ο Στέφανος ενημερώνεται από τον Λυκούργο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να αναγνωρίσει τη Μαλένα ως κόρη του. Η Αθηνά και ο Ανδρέας συνειδητοποιούν ότι τα σχέδια που έκαναν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν. Η Άννα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος από τους βιαστές της. Ο Βαρώτσος ζητάει από την Ιουλία να διαλύσουν τον συνεταιρισμό και η Μαλένα, ακόμα μια φορά με μια αντίδρασή της θα εκπλήξει τον Στέφανο.

Επεισόδιο 12 (Πέμπτη 2 Οκτωβρίου)

Η Αθηνά επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη, αφού θέλει να είναι δίπλα στη Φιλιώ. Έτσι, μητέρα και κόρη ξεκινούν να αποκαθιστούν τη σχέση τους. Με τσαμπουκά η Ερωφίλη διώχνει τον Μανούσο από τη Μάνη, αφού είναι σίγουρη ότι ο Αντώνης τον έστειλε εκεί για να την παρακολουθεί. Το μένος της Μαριάννας φουντώνει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του Ανδρέα. Αργότερα, ενώ την έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, η αστυνομία τη συλλαμβάνει για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας. Ο άνθρωπος που παρακολουθεί τον Στέφανο και τη Μαλένα δολοφονείται έξω από το σπίτι τους κι αμέσως ο Στέφανος καταλαβαίνει ότι ήταν ο άντρας που ζωγράφιζε η Μαλένα τόσο καιρό. Η Αλεξάνδρα αναθέτει στον Μανώλη να ερευνήσει αν το DNA της Χριστιάνας είναι ίδιο μ’ αυτό του μωρού που υιοθέτησαν. Μια επεισοδιακή συνάντηση γίνεται στο ξενοδοχείο όπου βρίσκονται η Κούλα, ο Λεοντιάδης, ο Δημοσθένης και η Αμαλία. Το αρκουδάκι της Μαλένας φαίνεται πως κρύβει ένα «μυστικό» μέσα του που σχετίζεται άμεσα με τη μητέρα της. Ένας ψαράς εντοπίζει πτώμα στη θάλασσα και η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο Αποστόλης, οπότε ζητά από την Άννα και την Αναστασία να το αναγνωρίσουν.

Επεισόδιο 13 (Παρασκευή 3 Οκτωβρίου)

Ο Δημοσθένης βάζει την Κούλα να ορκιστεί ότι δεν θα μιλήσει στην Ασπασία για την Αμαλία, ενώ εκείνη νιώθει αφόρητες τύψεις απέναντι στη φίλη της και την αποφεύγει. Ο Κουράκος προειδοποιεί τον Στέφανο πως από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τη μικρή και να παρατηρεί κάθε κίνηση, μιας και η μητέρα της φέρεται να είναι μπλεγμένη με τον υπόκοσμο. Η Ιουλία επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη και η Ερωφίλη ανησυχεί μήπως επανασυνδεθεί με τον Στάθη. Στη Μάνη, όμως, καταφθάνει αιφνιδιαστικά και ο Αντώνης, ο οποίος υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει με τη γυναίκα του. Ο Μιχάλης επιστρέφει προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του Αποστόλη, ενώ η Άννα και η Αναστασία είναι απαρηγόρητες. Ο Ανδρέας συναντιέται με τον Λυκούργο για να διευθετήσει τη λήξη της συνεργασίας του με την Αθηνά και, παράλληλα, ζητά μια μεγάλη χάρη που δεν θέλει να μαθευτεί ακόμα. Ο Στέφανος προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για το παρελθόν της Μαλένας, αλλά η μικρή έχει άλλες εντολές από τη μαμά της και κρατάει επίμονα το στόμα της κλειστό.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός
Και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

