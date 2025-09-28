Απάντησε ο Καρμέλο: «Είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με τον Αντετοκούνμπο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε την επιθυμία του πρόσφατα να προπονηθεί με τον Καρμέλο Άντονι, προκειμένου να βελτιωθεί σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού, όπου ο «Μέλο» είναι τοπ και ο πρώην σούπερ σταρ των Νικς και των Νάγκετς αποδέχτηκε την πρόσκληση του Greek Freak.

Συγκεκριμένα, ο Καρμέλο τόνισε σε δηλώσεις του ότι άκουσε τι είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για έναν μαθητή του αθλήματος. Για αυτό τον λόγο και ο ο Άντονι υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Αντετοκούνμπο και να δουλέψουν μαζί προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καρμέλο για τον Αντετοκούνμπο:

«Ο Γιάννης είναι ένας μαθητής του αθλήματος. Δούλεψε με τον Κόμπι για να πάρει την mamba νοοτροπία, με τον Γκαρνέτ για να βελτιώσει τη δυναμική στις κινήσεις του, με τον Ολάζουον για το post. Παίρνει τα καλύτερα στοιχεία από τον καθέναν. Είμαι έτοιμος να δουλέψουμε μαζί»