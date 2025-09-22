Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)

Στην 44η τελετή των βραβείων του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η καλύτερη 11άδα της Super League για την περσινή σεζόν, με επτά Έλληνες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, ψήφισαν και ανακήρυξαν τους καλύτερους έντεκα παίκτες από όλους όσοι έλαβαν μέρος στους αγώνες την σεζόν 24-25 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η καλύτερη 11άδα της Super League για τη σεζόν

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Ουζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Λορέν Μορόν (Άρης)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

Και η καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος γυναικών:

Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)

Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)

Γεωργία Παυλοπούλου (ΑΕΚ)

Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ)

Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)

Ελένη Σαΐχ (Αστέρας τρίπολης)

Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)

Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας Τρίπολης)

Άντρη Βιολάρη (ΑΕΚ)

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)