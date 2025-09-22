Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)
Η κορυφαία εντεκάδα για τη σεζόν 2024-25 στη Super League όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ. Και η κορυφαία 11άδα στις γυναίκες.
- Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
- Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
- Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
- Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ
Στην 44η τελετή των βραβείων του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η καλύτερη 11άδα της Super League για την περσινή σεζόν, με επτά Έλληνες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, ψήφισαν και ανακήρυξαν τους καλύτερους έντεκα παίκτες από όλους όσοι έλαβαν μέρος στους αγώνες την σεζόν 24-25 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Η καλύτερη 11άδα της Super League για τη σεζόν
Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)
Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός)
Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)
Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)
Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος)
Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)
Ουζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός)
Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)
Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)
Λορέν Μορόν (Άρης)
Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)
Και η καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος γυναικών:
Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)
Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)
Γεωργία Παυλοπούλου (ΑΕΚ)
Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ)
Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)
Ελένη Σαΐχ (Αστέρας τρίπολης)
Γιόσουε Σουζούκα (ΡΕΑ)
Ειρήνη Μιχαήλ (Αστέρας Τρίπολης)
Άντρη Βιολάρη (ΑΕΚ)
Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)
Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι σε άνδρες και γυναίκες για τη σεζόν 2024-25
- Νάπολι – Πίζα 3-2: Δύσκολη νίκη πριν το ντέρμπι με την Μίλαν
- Ο Ουσμάν Ντεμπελέ νέος κάτοχος της χρυσής μπάλας! (vid)
- Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Ο Αγκέρ έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Ligue 1
- «Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις