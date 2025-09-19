Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, εξέδωσε το λιμενικό.

Το απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει τουλάχιστον έως τις 10 το πρωί οπότε θα υπάρξει επανεξέταση των μετεωρολογικών δεδομένων.

Από το απαγορευτικό απόπλου εξαιρούνται τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.

Πτώση της θερμοκρασίας

Ο καιρός έχει μπει σε φθινοπωρινό σκηνικό από χθες με την θερμοκρασία να βρίσκεται σε πτώση και τους βοριάδες να ενισχύονται στο Αιγαίο με τις ριπές ανέμου να πλησιάζουν μέχρι και τα 90km/h.

Ειδικότερα οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν την Κυριακή ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.