Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Αποκαλυπτικά νέα ευρήματα γύρω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο του Γιοχάνες Βερμέερ φέρνουν στο φως οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες της National Gallery of Art (NGA) στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Art Newspaper. Το έργο, χρονολογούμενο γύρω στο 1664-69, αποδείχθηκε ότι έχει ζωγραφιστεί πάνω από μια παλαιότερη σύνθεση: το πορτρέτο ενός άνδρα.

Όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά η ανδρική μορφή, οι ειδικοί εκτίμησαν πως δεν επρόκειτο για δουλειά του Βερμέερ, αλλά για κάποιου άλλου, άγνωστου καλλιτέχνη. Η τεχνική φαινόταν αρκετά πρόχειρη και χαλαρή, σε αντίθεση με την καθαρότητα που χαρακτηρίζει το ύφος του θρυλικού ζωγράφου.

Οι πρόσφατες εξετάσεις με σύγχρονα μέσα απεικόνισης, ωστόσο, άλλαξαν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τους συντηρητές του μουσείου, ο Βερμέερ συνήθιζε στα πρώιμα στάδια των έργων του να δουλεύει με γρήγορες και ελεύθερες πινελιές. Αυτό ενισχύει την πιθανότητα το κρυμμένο ανδρικό πορτρέτο να προέρχεται από το ίδιο του το χέρι, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική απόδειξη.

Αν όντως αποδειχθεί ότι είναι έργο του, θα πρόκειται για το μοναδικό γνωστό ανδρικό πορτρέτο του και ίσως για ένα από τα πρώτα του δημιουργήματα, πριν στραφεί στις θρησκευτικές συνθέσεις της δεκαετίας του 1650, όπως ο Χριστός στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας (1654-55). Η χρονολόγηση του ανδρικού πορτρέτου τοποθετείται περίπου στο 1650-55, με βάση την ενδυμασία του εικονιζόμενου.

Παράλληλα, προβάλλει και μια εναλλακτική εκδοχή: η πιθανότητα το έργο να ανήκει στον Κάρελ Φαμπρίτιους, συνάδελφο του Βερμέερ στο Ντελφτ και δημιουργό της περίφημης Καρδερίνας (1654). Μετά τον θάνατο του Βερμέερ το 1676, μια απογραφή καταγράφει ότι στην κατοχή του υπήρχαν δύο ανδρικές κεφαλές του Φαμπρίτιους –γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Βερμέερ να χρησιμοποίησε ξανά πάνελ που προϋπήρχαν.

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για τον ίδιο τον Βερμέερ είτε για τον σπουδαίο συνάδελφό του, το εύρημα υπόσχεται να εμπλουτίσει ουσιαστικά την κατανόησή μας για την ολλανδική ζωγραφική του 17ου αιώνα.