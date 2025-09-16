Την ανάγκη συσπείρωσης δυνάμεων υπογραμμίζει η βουλευτής της ΝΕΑΡ, Έφη Αχτσιόγλου, παραδεχόμενη παράλληλα ότι «η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς, είναι αλήθεια και αυτό δεν αφήνει ανέγγιχτη και τη Νέα Αριστερά».

«Όποιος σχηματισμός, τωρινός ή μελλοντικός, δεν βλέπει την ανάγκη για συσπείρωση, δεν βλέπει το πρόβλημα»

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν εν γένει τα κόμματα της Αριστεράς να μην καρπώνονται τη φθορά της κυβέρνησης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ τόνισε ότι αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει.

Η ίδια σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει κοινωνική δυσαρέσκεια, γεγονός που διαπιστώνεται και μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αφού ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν ανακουφίζεται εξ ου και δεν αλλάζει δημοσκοπικά το κλίμα για τη ΝΔ.

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για την αδυναμία της αριστερής προοδευτικής αντιπολίτευσης να πετύχει τη δυνατότητα έκφρασης εναλλακτικού σχεδίου – σε μεγάλο βαθμό λόγω της πολυδιάσπασης – η κ. Αχτσιόγλου απάντησε: «Η άποψή μου είναι – και αυτή είναι και η άποψη της Νέας Αριστεράς εδώ και αρκετό καιρό – , ότι υπάρχει ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όποιος σχηματισμός, τωρινός ή μελλοντικός, δεν την βλέπει αυτή την ανάγκη, δεν βλέπει το πρόβλημα και νομίζω ότι όλα τα κόμματα, ξαναλέω υπαρκτά ή μελλοντικά, θα πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση ως προς αυτό. Ως προς το, ‘έρχονται’, υπάρχουν για να συσπειρώσουν δυνάμεις ή υπάρχουν για να κάνουν ατομικές καταγραφές;».

Για το κόμμα Τσίπρα

Απαντώντας στο αν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι μια λύση σε αυτή την κατεύθυνση, επισήμανε: «Θα κριθεί από το αν θα τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο που θα δίνει προοπτική στην εξεύρεση λύσης, δηλαδή προοπτική στη συσπείρωση δυνάμεων. Και φυσικά είναι και το ζήτημα των θέσεων. Με ποιες θέσεις, με ποια γραμμή έρχεσαι».

Για το αν κρατάει στάση αναμονής, η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει για κάτι που δεν το έχει δει. «Εγώ δεν μπορώ ούτε να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει. Είναι ένα σενάριο προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ένα ενεργό σενάριο αλλά δεν έχει υπάρξει. Η πολιτική για εμάς που είμαστε στην ενεργό πολιτική, δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει επί σεναρίων, μπορεί να γίνει επί πραγματικών δεδομένων, ενεργειών και προγραμμάτων».

Σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, στις οποίες δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται πρόσωπα που ανήκαν στο στενό κύκλο του επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η ίδια, η κ. Αχτσιόγλου έκανε το εξής σχόλιο: «Ο ίδιος επιλέγει πώς θα πορευθεί πολιτικά, αν θα ενεργήσει, πώς θα ενεργήσει, με ποιους θα ενεργήσει».

Ακολούθως συμπλήρωσε: «Εγώ είμαι βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και αυτή τη στιγμή το κόμμα μας τάσσεται κι εγώ προσωπικά τασσόμαστε υπέρ της ανάγκης συσπείρωσης, ξαναλέω προφανώς κοινού μετώπου, προφανώς ξεκάθαρων θέσεων. Αν θα έχουμε δηλαδή, μια σαφή γραμμή που θα βάζει μπροστά τα ζητήματα της εργασίας, του κοινωνικού κράτους, της φορολογίας, πώς θα τοποθετηθεί στις διεθνείς εξελίξεις».

Υπογραμμίζοντας τη σημερινή κλιμάκωση της επέμβασης στη Γάζα, συνέχισε λέγοντας: «Τάσσεσαι με την ειρήνη, τάσσεσαι με τον πόλεμο, κρατάς ίσες αποστάσεις, αυτά είναι μείζονα ζητήματα στα οποία πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Και ξέρετε, θα μετρηθούμε και οι αριστερές δυνάμεις και η σοσιαλδημοκρατία πάνω σε αυτά. Όταν λέω ότι κάνεις συσπείρωση δυνάμεων, κανένας δεν χάνει την ταυτότητά του, όλοι από κάπου ερχόμαστε αλλά η συσπείρωση απαιτεί ακριβώς τη συνεννόηση και απαιτεί και συνδιαμόρφωση θέσεων. Αυτά νομίζω είναι απαραίτητα για να υπάρξει και μια πολιτική αλλαγή στο τέλος».

Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Ως προς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση διαμορφωμένη στην ελληνική κοινωνία, τεράστιας συμπίεσης των εισοδημάτων και τα όσα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ δυστυχώς δεν αλλάζουν σε τίποτα την κατάσταση αυτή».

«Στην πραγματικότητα, η εργαζόμενη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσει να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, θα συνεχίσει ο μισθός να τελειώνει στα μισά, θα συνεχίσει να πρέπει να δουλεύει µε αδιανόητες υπερωρίες για να κερδίσει οριακά 5 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Θα συνεχίσουν τα ενοίκια να είναι πάρα πολύ υψηλά και να μην μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν ένα σπίτι για να μπορούν να κάνουν μια οικογένεια» δήλωσε.

Τα όσα εξαγγέλθηκαν, τόνισε η κ. Ατσιόγλου, αφενός είναι μια τρομακτική απάντηση σε μια πολύ μεγάλη αφαίμαξη που έγινε μια ολόκληρη χρονιά. «Έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία ένα πλεόνασμα 8,7 δισ., δηλαδή έχουν αφαιρεθεί στην πραγματικότητα από τους πολίτες, και ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και δίνει το 1,7 δισ.». Για τη στάση που θα κρατήσει η Νέα Αριστερά όταν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή τα νέα μέτρα, ανέφερε «θα πρέπει να τα δούμε».

«Οτιδήποτε, έστω και στο ελάχιστο μπορεί να βοηθήσει δεν θα το καταψηφίσουμε, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή ότι από τους πολίτες αφαιρέθηκαν πέντε ας το πω σχηματικά και τους δίνεται πίσω το ένα. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία έξι χρόνια συνέχεια».