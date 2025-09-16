magazin
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Φιλιππούπολης
Culture Live 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:06

Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Φιλιππούπολης

Η καρδιά του ελληνικού θεάτρου χτυπάει απόψε το βράδυ στην ιστορική πόλη της Βουλγαρίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Η ελληνική παράσταση «Οικογένεια Τσέντσι» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρέαδη, με τους Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θάνο Κόνιαρη και Έλενα Καλαϊτζή επί σκηνής, παρουσιάζεται απόψε το βράδυ στο «Crossroads Stage Autumn Theater Festival», το επίσημο φεστιβάλ του Δραματικού Θεάτρου της Φιλιππούπολης (Plovdiv Drama Theater).

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ θεάτρου της Ευρώπης, που φιλοξενεί εδώ και 28 χρόνια μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως ο Τιάγκο Ροντρίγκες, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, ο οποίος θα παρουσιάσει φέτος στο Φεστιβάλ τους Δραματικού Θεάτρου της Φιλιππούπολης την τελευταία του σκηνοθεσία «The Distance» μια μέρα μετά την ελληνική συμμετοχή.

Η «Οικογένεια Τσέντσι» που θα παρακολουθήσει απόψε το βράδυ το βουλγαρικό κοινό είναι η τέταρτη παράσταση που η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη προσκαλείται να παρουσιάσει στο συγκεκριμένο φεστιβάλ τα τελευταία τρία χρόνια. Είχαν προηγηθεί η «Ελένη» του Ευριπίδη 2023 – η πρώτη παράσταση που ανέβηκε ποτέ στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Βασιλικής Επισκοπής της Φιλιππούπολης και τα έργα «Κόκκαλο» και «Αρτώ Βαν/Γκογκ» το 2024.

Πρόκειται για την παράσταση η οποία ενθουσίασε την άνοιξη του 2024 το κοινό της Νέας Υόρκης και υμνήθηκε από BroadwayWorld.com, το νούμερο ένα site στον κόσμο για το θέατρο και αποτελεί πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, εμπνευσμένο από τους Τσέντσι του Αρτώ, και μιλά για την πραγματική ιστορία της Βεατρίκης Τσέντσι, της πρώτης νεαρής γυναίκας που αντιστάθηκε στην πατριαρχία και την παράνοια της εξουσίας, πληρώνοντάς το με τη ζωή της, στη Ρώμη του 1599.
Η παράσταση παρουσιάζεται απόψε το βράδυ, 16 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19.30 στο Δραματικό Θέατρο της Φιλιππούπολης με Βουλγαρικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Εδώ https://dtp.bg/show/scena-semeistvo-chenli μπορείτε να βρείτε την επίσημη παρουσίαση της παράστασης από το ιστορικό φεστιβάλ και εδώ να ενημερωθείτε https://www.visitplovdiv.com/en/node/15467 για όλο το πρόγραμμα.

Η «Οικογένεια Τσέντσι» αποτελεί μέρος της τριλογίας των συγγραφέων πάνω στη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτώ, με τον τίτλο THE ARTAUD TRILOGY. Τα άλλα δύο έργα της τριλογίας «Αρτώ/Βανκ Γκογκ» και «Κόκκαλο» μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο στο Θέατρο Σημείο.

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

