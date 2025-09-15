ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε ολόπλευρα τη νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla, να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας
Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει βάρβαρο τον αποκλεισμό της Γάζας - «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα»
- Στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός μετά την απολογία του - Κατηγορεί τα θύματα ότι ψεύδονται
- Συμφώνησαν ΗΠΑ και Κίνα για TikTok; - Η ανάρτηση Τραμπ
- Καλά νέα για τα ψάρια – Σε εφαρμογή η διεθνής συμφωνία για την υπεραλίευση
- Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
«Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης αποτελεί καθήκον για κάθε πολίτη που σέβεται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Η κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να πάψει να απολαμβάνει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας»
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις 31/8 δήλωσε την ολόπλευρη στήριξή του στο εγχείρημα. Ο διεθνής στολίσκος «Global Sumud Flotilla», στον οποίο συμμετέχει και ελληνική αποστολή, που απέπλευσε χθες από το λιμάνι της Σύρου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, απέναντι στη γενοκτονία που διεξάγει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη λωρίδα της Γάζας», αναφέρει, υπογραμμίζοντας:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει ολόπλευρα τη νέα αποστολή του «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να σπάσει ο βάρβαρος αποκλεισμός της Γάζας από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία σπέρνει καθημερινά τον τρόμο ακόμη και σε αμάχους και νεογέννητα παιδιά, πρέπει να πάψει να απολαμβάνει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας».
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα»
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ανθρωπισμού δεν μπορούν να κρύψουν την αμέριστη στήριξη που παρέχει προς την ισραηλινή κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. Ο όλεθρος που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές. Είναι αναγκαία η πίεση από την κυβέρνηση για επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με ταυτόχρονη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης», τονίζει και καταλήγει:
«Παράλληλα απαιτούνται άμεσα πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την άμεση κατάπαυση του πυρός, με επανέναρξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, για μία λύση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επανέλθει η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».
- Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
- Όλα τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα στίβου
- Χαμός για ένα εισιτήριο του μεγάλου αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στις αρχές του Μάρτη
- Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις συναυλίες
- Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
- Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις