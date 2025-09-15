ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε ολόπλευρα τη νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla, να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας

«Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης αποτελεί καθήκον για κάθε πολίτη που σέβεται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να πάψει να απολαμβάνει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις 31/8 δήλωσε την ολόπλευρη στήριξή του στο εγχείρημα. Ο διεθνής στολίσκος «Global Sumud Flotilla», στον οποίο συμμετέχει και ελληνική αποστολή, που απέπλευσε χθες από το λιμάνι της Σύρου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, απέναντι στη γενοκτονία που διεξάγει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη λωρίδα της Γάζας», αναφέρει, υπογραμμίζοντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει ολόπλευρα τη νέα αποστολή του «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να σπάσει ο βάρβαρος αποκλεισμός της Γάζας από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία σπέρνει καθημερινά τον τρόμο ακόμη και σε αμάχους και νεογέννητα παιδιά, πρέπει να πάψει να απολαμβάνει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας».

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ανθρωπισμού δεν μπορούν να κρύψουν την αμέριστη στήριξη που παρέχει προς την ισραηλινή κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. Ο όλεθρος που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές. Είναι αναγκαία η πίεση από την κυβέρνηση για επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με ταυτόχρονη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης», τονίζει και καταλήγει:

«Παράλληλα απαιτούνται άμεσα πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την άμεση κατάπαυση του πυρός, με επανέναρξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, για μία λύση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επανέλθει η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».