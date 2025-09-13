Καλόγριες «φυγάδες» και επαναστάτριες – Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους

Τρεις Αυστριακές καλόγριες ηλικίας 80 ετών και άνω επαναστάτησαν και το «έσκασαν» από το γηροκομείο όπου είχαν τοποθετηθεί, για να επιστρέψουν στο πρώην μοναστήρι τους.

Η αδελφή Μπερναντέτ, 88 ετών, η αδελφή Ρεγγίνα, 86 ετών, και η αδελφή Ρίτα, 82 ετών, είναι οι τρεις τελευταίες καλόγριες στο μοναστήρι Kloster Goldenstein στο Έλσμπεθεν, λίγο έξω από το Σάλτσμπουργκ.

Οι καλόγριες κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο μοναστήρι με τη βοήθεια πρώην μαθητών και ενός κλειδαρά.

Οι εκκλησιαστικές αρχές σίγουρα δεν είναι καθόλου χαρούμενες με αυτή την εξέλιξη, αλλά οι καλόγριες δηλώνουν πανευτυχείς.

Η ζωή στο μοναστήρι

«Είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα στο σπίτι μου», είπε η αδελφή Ρίτα. «Στο γηροκομείο ένιωθα πάντα νοσταλγία για το σπίτι μου. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων που επέστρεψα».

Οι τρεις καλόγριες λένε ότι τις απομάκρυναν από το μοναστήρι παρά τη θέλησή τους τον Δεκέμβριο του 2023.

«Δεν μας ρώτησαν», είπε η αδελφή Μπερναντέτ. «Είχαμε το δικαίωμα να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μας και αυτό το δικαίωμα παραβιάστηκε». Οι τρεις καλόγριες έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο Schloss Goldenstein, ένα κάστρο που από το 1877 λειτουργεί ως μοναστήρι και ιδιωτικό σχολείο θηλέων. Το σχολείο, το οποίο άρχισε να δέχεται και αγόρια το 2017, εξακολουθεί να λειτουργεί, σύμφωνα με το BBC.

Η αδελφή Μπερναντέτ φοίτησε η ίδια στο σχολείο, όπου έφτασε ως έφηβη το 1948. Μία από τις συμμαθήτριές της ήταν η Αυστριακή ηθοποιός Ρόμι Σνάιντερ. Η αδελφή Ρεγγίνα έφτασε στο μοναστήρι το 1958 και η αδελφή Ρίτα τέσσερα χρόνια αργότερα. Και οι τρεις συνέχισαν να εργάζονται στο σχολείο ως δασκάλες για πολλά χρόνια. Η αδελφή Ρεγγίνα έγινε διευθύντρια.

Ωστόσο, ο αριθμός των καλογριών μειώθηκε.

Το 2022, το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής του Σάλτσμπουργκ και της Μονής Reichersberg, ενός μοναστηριού των Αυγουστινιανών. Ο ηγούμενος Μάρκους Γκρασλ από τη μονή έγινε ο ανώτερος των καλογριών.

Η κοινότητα διαλύθηκε επίσημα στις αρχές του 2024 και στις υπόλοιπες καλόγριες παραχωρήθηκε δικαίωμα διαμονής εφ’ όρου ζωής, εφόσον το επέτρεπαν η υγεία και οι διανοητικές τους ικανότητες.

Τον Δεκέμβριο του 2023, αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε ένα καθολικό γηροκομείο, όπου δεν ήταν ευτυχισμένες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αδελφή Μπερναντέτ, η αδελφή Ρίτα και η αδελφή Ρεγγίνα επέστρεψαν, με τη βοήθεια μιας ομάδας πρώην μαθητών.

Η επιστροφή

«Ήμουν υπάκουη όλη μου τη ζωή, αλλά αυτό ξεπερνούσε τα όρια», είπε η αδελφή Μπερναντέτ.

Μάζεψαν μερικά προσωπικά τους αντικείμενα και επέστρεψαν στο μοναστήρι. Οι κλειδαριές των παλαιών διαμερισμάτων τους είχαν αλλάξει, οπότε κάλεσαν έναν κλειδαρά.

Όταν έφτασαν, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό.

Σε μια δήλωση, ο ηγούμενος Γκρασλ είπε ότι η απόφαση των καλογριών να επιστρέψουν στο μοναστήρι ήταν «εντελώς ακατανόητη» και αποτελούσε «μια κλιμάκωση».

«Τα δωμάτια στο μοναστήρι δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμα και δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη φροντίδα», είπε. Τόνισε ότι η «επισφαλής κατάσταση της υγείας» των καλογριών σήμαινε «ότι η ανεξάρτητη διαβίωση στο μοναστήρι δεν ήταν πλέον δυνατή».

Ο Γκρασλ υποστήριξε ότι το γηροκομείο τους παρείχε «απολύτως απαραίτητη, επαγγελματική και καλή ιατρική περίθαλψη».

Πολλές από τις επιθυμίες των καλογριών σχετικά με το μέλλον του μοναστηριού είχαν ληφθεί υπόψη, πρόσθεσε, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της λειτουργίας του σχολείου.

Οι τρεις καλόγριες επιστρέφουν στο παλιό τους σπίτι. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού έχει πλέον αποκατασταθεί εν μέρει, οι υποστηρικτές τους φέρνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ έχουν εξεταστεί από γιατρούς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, υπάρχει μια σταθερή ροή επισκεπτών, πολλοί από τους οποίους είναι πρώην μαθητές τους.

Μία από αυτές, η Σόφι Τάουσερ, είπε ότι οι καλόγριες ανήκουν στο μοναστήρι. «Το μοναστήρι χωρίς τις καλόγριες είναι απλά ανύπαρκτο». «Όταν μας χρειαστούν, αρκεί να μας καλέσουν και θα είμαστε εκεί, σίγουρα. Οι καλόγριες εδώ άλλαξαν τόσες πολλές ζωές με τόσο καλό τρόπο».

Η Αλίσα, μια άλλη μαθήτρια, είπε ότι οι καλόγριες αναγνώριζαν πάντα τους παλιούς μαθητές.

Βίντεο με τις καλόγριες έχουν αναρτηθεί στο Instagram, όπου τις βλέπουμε να προσεύχονται, να παρακολουθούν τη λειτουργία, να τρώνε μεσημεριανό και να κατεβαίνουν την σκάλα.

Δηλώνουν αποφασισμένες να μείνουν.

«Πριν πεθάνω σε εκείνο το γηροκομείο, προτιμώ να πάω σε ένα λιβάδι και να μπω στην αιωνιότητα με αυτόν τον τρόπο», είπε η αδελφή Μπερναντέτ.