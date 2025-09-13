newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Καλόγριες «φυγάδες» και επαναστάτριες – Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους
Καλόγριες «φυγάδες» και επαναστάτριες – Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους

Τρεις καλόγριες αποφάσισαν να φύγουν από το γηροκομείο που είχαν μετακινηθεί χωρίς την θέλησή τους και να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους

Τρεις Αυστριακές καλόγριες ηλικίας 80 ετών και άνω επαναστάτησαν και το «έσκασαν» από το γηροκομείο όπου είχαν τοποθετηθεί, για να επιστρέψουν στο πρώην μοναστήρι τους.

Η αδελφή Μπερναντέτ, 88 ετών, η αδελφή Ρεγγίνα, 86 ετών, και η αδελφή Ρίτα, 82 ετών, είναι οι τρεις τελευταίες καλόγριες στο μοναστήρι Kloster Goldenstein στο Έλσμπεθεν, λίγο έξω από το Σάλτσμπουργκ.

Οι καλόγριες κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο μοναστήρι με τη βοήθεια πρώην μαθητών και ενός κλειδαρά.

Οι εκκλησιαστικές αρχές σίγουρα δεν είναι καθόλου χαρούμενες με αυτή την εξέλιξη, αλλά οι καλόγριες δηλώνουν πανευτυχείς.

Η ζωή στο μοναστήρι

«Είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα στο σπίτι μου», είπε η αδελφή Ρίτα. «Στο γηροκομείο ένιωθα πάντα νοσταλγία για το σπίτι μου. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων που επέστρεψα».

Οι τρεις καλόγριες λένε ότι τις απομάκρυναν από το μοναστήρι παρά τη θέλησή τους τον Δεκέμβριο του 2023.

«Δεν μας ρώτησαν», είπε η αδελφή Μπερναντέτ. «Είχαμε το δικαίωμα να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μας και αυτό το δικαίωμα παραβιάστηκε». Οι τρεις καλόγριες έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο Schloss Goldenstein, ένα κάστρο που από το 1877 λειτουργεί ως μοναστήρι και ιδιωτικό σχολείο θηλέων. Το σχολείο, το οποίο άρχισε να δέχεται και αγόρια το 2017, εξακολουθεί να λειτουργεί, σύμφωνα με το BBC.

Η αδελφή Μπερναντέτ φοίτησε η ίδια στο σχολείο, όπου έφτασε ως έφηβη το 1948. Μία από τις συμμαθήτριές της ήταν η Αυστριακή ηθοποιός Ρόμι Σνάιντερ. Η αδελφή Ρεγγίνα έφτασε στο μοναστήρι το 1958 και η αδελφή Ρίτα τέσσερα χρόνια αργότερα. Και οι τρεις συνέχισαν να εργάζονται στο σχολείο ως δασκάλες για πολλά χρόνια. Η αδελφή Ρεγγίνα έγινε διευθύντρια.

Οι τρεις καλόγριες. REUTERS/Angelika Warmuth

Ωστόσο, ο αριθμός των καλογριών μειώθηκε.

Το 2022, το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής του Σάλτσμπουργκ και της Μονής Reichersberg, ενός μοναστηριού των Αυγουστινιανών. Ο ηγούμενος Μάρκους Γκρασλ από τη μονή έγινε ο ανώτερος των καλογριών.

Η κοινότητα διαλύθηκε επίσημα στις αρχές του 2024 και στις υπόλοιπες καλόγριες παραχωρήθηκε δικαίωμα διαμονής εφ’ όρου ζωής, εφόσον το επέτρεπαν η υγεία και οι διανοητικές τους ικανότητες.

Τον Δεκέμβριο του 2023, αποφασίστηκε η μεταφορά τους σε ένα καθολικό γηροκομείο, όπου δεν ήταν ευτυχισμένες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αδελφή Μπερναντέτ, η αδελφή Ρίτα και η αδελφή Ρεγγίνα επέστρεψαν, με τη βοήθεια μιας ομάδας πρώην μαθητών.

Η επιστροφή

«Ήμουν υπάκουη όλη μου τη ζωή, αλλά αυτό ξεπερνούσε τα όρια», είπε η αδελφή Μπερναντέτ.

Μάζεψαν μερικά προσωπικά τους αντικείμενα και επέστρεψαν στο μοναστήρι. Οι κλειδαριές των παλαιών διαμερισμάτων τους είχαν αλλάξει, οπότε κάλεσαν έναν κλειδαρά.

Όταν έφτασαν, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό.

Σε μια δήλωση, ο ηγούμενος Γκρασλ είπε ότι η απόφαση των καλογριών να επιστρέψουν στο μοναστήρι ήταν «εντελώς ακατανόητη» και αποτελούσε «μια κλιμάκωση».

«Τα δωμάτια στο μοναστήρι δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμα και δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη φροντίδα», είπε. Τόνισε ότι η «επισφαλής κατάσταση της υγείας» των καλογριών σήμαινε «ότι η ανεξάρτητη διαβίωση στο μοναστήρι δεν ήταν πλέον δυνατή».

Ο Γκρασλ υποστήριξε ότι το γηροκομείο τους παρείχε «απολύτως απαραίτητη, επαγγελματική και καλή ιατρική περίθαλψη».

REUTERS/Angelika Warmuth

Πολλές από τις επιθυμίες των καλογριών σχετικά με το μέλλον του μοναστηριού είχαν ληφθεί υπόψη, πρόσθεσε, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της λειτουργίας του σχολείου.

Οι τρεις καλόγριες επιστρέφουν στο παλιό τους σπίτι. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού έχει πλέον αποκατασταθεί εν μέρει, οι υποστηρικτές τους φέρνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ έχουν εξεταστεί από γιατρούς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, υπάρχει μια σταθερή ροή επισκεπτών, πολλοί από τους οποίους είναι πρώην μαθητές τους.

Μία από αυτές, η Σόφι Τάουσερ, είπε ότι οι καλόγριες ανήκουν στο μοναστήρι. «Το μοναστήρι χωρίς τις καλόγριες είναι απλά ανύπαρκτο». «Όταν μας χρειαστούν, αρκεί να μας καλέσουν και θα είμαστε εκεί, σίγουρα. Οι καλόγριες εδώ άλλαξαν τόσες πολλές ζωές με τόσο καλό τρόπο».

Η Αλίσα, μια άλλη μαθήτρια, είπε ότι οι καλόγριες αναγνώριζαν πάντα τους παλιούς μαθητές.

Βίντεο με τις καλόγριες έχουν αναρτηθεί στο Instagram, όπου τις βλέπουμε να προσεύχονται, να παρακολουθούν τη λειτουργία, να τρώνε μεσημεριανό και να κατεβαίνουν την σκάλα.

Δηλώνουν αποφασισμένες να μείνουν.

«Πριν πεθάνω σε εκείνο το γηροκομείο, προτιμώ να πάω σε ένα λιβάδι και να μπω στην αιωνιότητα με αυτόν τον τρόπο», είπε η αδελφή Μπερναντέτ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 13.09.25

Η Γαλλία σε κρίση - Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Καναδάς 13.09.25

Η G7 συζητά κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
