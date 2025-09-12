Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Κοροϊδία» σε βάρος των μελισσοκόμων της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του «Daniel» κατήγγειλε στη Βουλή ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης

Απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε ότι το 2023 οι μελισσοκόμοι έχασαν σμήνη και κυψέλες ολόκληρες, βλέποντας την παραγωγή τους να αφανίζεται, και τότε η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί για «δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου» και για αποζημιώσεις που θα έφταναν τα 75 ευρώ ανά μελισσοσμήνος και 30 ευρώ ανά κυψέλη. «Δύο χρόνια μετά, αντί για αυτά που υποσχέθηκαν, δόθηκαν μόλις 59 ευρώ για το σμήνος και 19 για την κυψέλη. Αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς λογιστική. Είναι αδικία, είναι εμπαιγμός απέναντι σε ανθρώπους που ζουν από το μεροκάματο των μελισσών», τόνισε.

Ο βουλευτής κατέθεσε έγγραφα στα πρακτικά της Βουλής, που, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι δεκάδες μελισσοκόμοι έλαβαν τελικά μειωμένες αποζημιώσεις, παρά τις επίσημες ανακοινώσεις περί του αντιθέτου. «Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν γίνεται να γράφουν τα έγγραφα 59 ευρώ και το υπουργείο να επιμένει ότι δόθηκαν 75. Αν πρόκειται να δοθούν τα υπόλοιπα, να το πείτε καθαρά. Αλλιώς μιλάμε για κοροϊδία», υπογράμμισε.

«Έχουν αγοράσει κυψέλες και ζουν με την αγωνία»

Αναφορά έκανε και στο μέτρο 5.2, που θα κάλυπτε την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου. «Δύο χρόνια τώρα οι άνθρωποι περιμένουν, χρωστάνε λεφτά, έχουν αγοράσει κυψέλες και ζουν με την αγωνία. Κι όμως το μέτρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τι άλλο αν όχι εμπαιγμός είναι αυτό;» σημείωσε.

«Απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες, ο κ. Κέλλας επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα, ισχυριζόμενος ότι ‘οι αποζημιώσεις συνολικά φτάνουν τα 91 ευρώ’ και πως ‘η κυβέρνηση στήριξε τους μελισσοκόμους με εκατομμύρια ευρώ’. Όμως η επιχειρηματολογία του δεν έπεισε, καθώς στην πράξη οι μελισσοκόμοι συνεχίζουν να βλέπουν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους και καμία πρόοδο στο επίμαχο μέτρο 5.2», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Η ουσία είναι πως δύο χρόνια μετά τις πλημμύρες, οι μελισσοκόμοι της Θεσσαλίας εξακολουθούν να βιώνουν την αδικία, περιμένοντας μάταια μια δίκαιη αποζημίωση. Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», προστίθεται από τον κ. Κόκκαλη.