Η Ελλάδα προσπέρασε το εμπόδιο -και- της Λιθουανίας και ο Βασίλης Σπανούλης με τους συνεργάτες του να ετοιμάζονται πλέον για το μεγάλο ραντεβού στον ημιτελικό του Eurobasket, με την Τουρκία, το βράδυ της Παρασκευής (12/9), με την ώρα ακόμη να μην έχει επισημοποιηθεί.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει να συνθέσει ένα εξαιρετικό σύνολο στο φετινό τουρνουά, έχοντας παράλληλα σε κομβικούς ρόλους παίκτες που πολλοί ίσως να μην περίμεναν.

Σε κάθε ευκαιρία ο κόουτς Σπανούλης τονίζει στις δηλώσεις του πως εμπιστεύεται τους παίκτες του και αυτό το δείχνει και στο παρκέ. Τόσο από τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει το χρόνο και τους ρόλους, όσο και από στιγμές όπως το ξεκίνημα του παιχνιδιού χτες (9/9), κόντρα στη Λιθουανία, που ξεκίνησε με 7-0, αλλά ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να μην πάρει τάιμ άουτ. Δείγμα της εμπιστοσύνης που έχει στην ομάδα του, η οποία μάλιστα επέστρεψε στο παιχνίδι πολύ γρήγορα.

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος έχουν «εμφανιστεί» στο παρκέ της Arena Riga στη Λετονία, με τον κόουτς Σπανούλη να τους δίνει χώρο και χρόνο σε κρίσιμα σημεία της μέχρι τώρα πορείας της Εθνικής.

Ο Σαμοντούροφ κόντρα στο Ισραήλ, στη φάση των «16», προερχόμενος από τραυματισμό που του στέρησε την παρουσία του στο ματς με την Ισπανία, αγωνίστηκε για 16 λεπτά, έχοντας 7 πόντους, με 2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, μαζεύοντας 6 ριμπάουντ και πραγματοποιώντας 2 κλεψίματα.

Κόντρα στη Λιθουανία χτες βράδυ (9/9), ο 20χρονος έπαιξε 17 λεπτά, έχοντας 5 πόντους, με 2/7 σουτ, και 4 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα έβαλε το κορμί του στην άμυνα. Συνολικά στο τουρνουά μετρά 6,2 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, σε 18,1 λεπτά ανά ματς.

Ο Σπανούλης και ο «X-factor» Κώστας Αντετοκούνμπο

Παράλληλα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε x-factor στον προημιτελικό, μπαίνοντας στο ματς για πρώτη φορά στο 7΄με το σκορ στο 13-12 και με 4 τάπες σε περίπου 5 λεπτά, να δίνει ενέργεια και ορμή στην Εθνική να πάρει απόσταση ασφαλείας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης κόντρα στους Λιθουανούς. Στο φετινό Eurobasket μετρά 3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 18,1 λεπτά ανά ματς.

Τέλος, ο Τολιόπουλος έδωσε μια μοναδική παράσταση που υπενθύμισε το μεγάλο επιθετικό του ταλέντο, με 3/4 τρίποντα, 3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 17 πόντους και +15 όσο βρέθηκε στο παρκέ, κόντρα στην παρέα του Βαλαντσιούνας. Στο σύνολο της παρουσίας του με τα γαλανόλευκα, ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού μετρά 7,9 πόντους, με 1,9 ασίστ σε κάτι παραπάνω από 18 λεπτά.