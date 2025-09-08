Λαρεντζάκης: «Αυτή είναι η φράση που ακούμε πιο συχνά από τον Σπανούλη…»

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Τρίτη (9/9) τη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025, κυνηγώντας μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σε δηλώσεις του για την αναμέτρηση, υπογράμμισε την προσοχή που πρέπει να έχουν οι διεθνείς στον αγώνα και αναφέρθηκε σε μια έκφραση που του έχει αποτυπωθεί στο μυαλό από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λαρεντζάκης και η ατάκα για τον Σπανούλη:

Για το ματς με την Λιθουανία: «Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Λιθουανία και στο μυαλό μας είναι μόνο η τακτική και το παιχνίδι αύριο».

Για τa σημεία που πρέπει να εστιάσουν στο παιχνίδι: «Είναι μια σκληρή ομάδα, πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ. Παίζουν στο όριο του φάουλ και με πολλή ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε αυτό το στυλ παιχνιδιού».

Για το αν πιστεύει ότι έχει έρθει η «στιγμή» της Εθνικής: «Η αίσθηση μου είναι ότι αύριο πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας».

Για το αν έχει έρθει η στιγμή να δούμε την «κόμπρα»: «Αρκεί να κερδίσουμε, όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αρκεί να κερδίσουμε και να καταφέρουμε να περάσουμε στους «4» που είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας και την Εθνική μας».

Για την ατάκα που του έχει μείνει από τον Βασίλη Σπανούλη: «Το excellent που λέει στο video. «Excellent»! Μετά από καλές άμυνες και καλά πράγματα. Όταν κάνουμε καλά πράγματα το λέει».

Για το αν πορώθηκαν την στιγμή που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε το αυτοκόλλητο της πρόκρισης της Ελλάδας: «Το είδαμε τελευταία στιγμή δεν το προλάβαμε όλο από την αρχή. Θέλαμε πολύ να περάσουμε, τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μόνο το παιχνίδι απέναντι στη Λιθουανία για να κερδίσουμε να προκριθούμε».