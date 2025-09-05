Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Τα Νέα της Αγοράς 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025

Νικήτριες εταιρείες αναδείχθηκαν οι Rênfluence, Doitforme και Keyvoto, κερδίζοντας συνολικά το χρηματικό έπαθλο των €300.000 από το Stelios Philanthropic Foundation.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στο Stelios Foundation Conference Hall, στο ιστορικό κτίριο της οδού Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, έγινε η απονομή των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025. Η φετινή τελετή, που πραγματοποιείται για 16η χρονιά, ανέδειξε τρεις ελληνικές νέες επιχειρήσεις. Οι μεγάλοι νικητές έλαβαν συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους €300.000, το μεγαλύτερο που έχει απονεμηθεί στην ιστορία του θεσμού.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής του Stelios Philanthropic Foundation και δημιουργός των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easy.com, www.easyHistory.info), απένειμε αυτοπροσώπως τα βραβεία στους τρεις νικητές, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής σημείωσε:

«Η ελληνική επιχειρηματική σκηνή αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι διαθέτει ταλέντο, εξωστρέφεια και καινοτόμο πνεύμα. Μέσω του Stelios Philanthropic Foundation και των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε έμπρακτα τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τη δυναμική να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Φέτος, είχαμε τη χαρά να απονείμουμε το υψηλότερο ποσό στην ιστορία των Βραβείων – €300.000 – σε τρεις εξαιρετικούς νέους επιχειρηματίες, τους οποίους είμαι σίγουρος ότι τους περιμένει ένα λαμπρό μέλλον».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απένειμε το βραβείο του πρώτου νικητή. Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025, τα οποία φέρουν την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς και διαπρεπείς επιχειρηματίες, που εδώ και χρόνια προσφέρει έμπρακτα έργο και συνεχίζει, μέσα από τις ενέργειές του, να στηρίζει και να ενισχύει τη χώρα μας. Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους επιχειρηματίες που διακρίνονται από το Stelios Philanthropic Foundation, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας στη νέα γενιά. Πρόκειται για νέους ανθρώπους που διαθέτουν τη νοοτροπία των νικητών – στοιχείο απαραίτητο για τους αυριανούς επιχειρηματίες, αλλά και για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Θέλω προσωπικά να συγχαρώ τον Sir Stelios για την ανεκτίμητη προσφορά του στη νέα γενιά επιχειρηματιών και του συνολικού του έργου στην Ελλάδα, αλλά και να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους σημερινούς νικητές, για τους οποίους είμαι βέβαιος ότι θα διαπρέψουν και θα αφήσουν το δικό τους θετικό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα».

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Καραβοκύρης, Founder and CEO της πλατφόρμας Rênfluence αποσπώντας το χρηματικό έπαθλο των €150.000. Η Rênfluence είναι μια AI-powered πλατφόρμα influencer marketing που προσφέρει πλήρη SaaS πρόσβαση με προηγμένα εργαλεία, όπως Influencer Discovery, AI Video Analysis, Profile-specific AI Chat, Competitor Analysis, Sentiment Analysis και Media Benchmarks. Πέρα από την πλατφόρμα, λειτουργεί και ως full-service Influencer Marketing agency, διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες με global brands. Με την επέκταση μέσω του Rênfluence Lite, του subscription-based μοντέλου, το data-driven Influencer marketing έγινε προσβάσιμο σε ακόμα περισσότερα brands στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Καραβοκύρης δήλωσε για το βραβείο του «Ευχαριστώ θερμά το Stelios Philanthropic Foundation και τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου για αυτή τη μεγάλη τιμή. Το βραβείο θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Rênfluence και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Δεσμεύομαι με τη σειρά μου να στηρίξω τις επόμενες γενιές νέων επιχειρηματιών στο μέλλον».

Το δεύτερο βραβείο των €100.000 μοιράστηκαν οι Luigi Γουλιανός και Ιωσήφ Ρέντα για την διαδικτυακή πλατφόρμα digital marketing Doitforme.eu. Η Doitforme.eu είναι μια πρωτοποριακή, αυτοματοποιημένη διαφημιστική πλατφόρμα, η οποία έχει ως στόχο να απλοποιήσει το ψηφιακό μάρκετινγκ και να το καταστήσει προσιτό σε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Μέσω προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να υλοποιούν αποδοτικές καμπάνιες διαφήμισης στις πλατφόρμες της Meta (Facebook & Instagram), χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση μάρκετινγκ ή συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Με παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και σχέδια επέκτασης στην Ευρώπη, αποστολή της Doitforme είναι να καταστήσει την ψηφιακή διαφήμιση προσβάσιμη σε όλους. Στο πλαίσιο της διάκρισής τους οι συνιδρυτές της εταιρείας σημείωσαν: «Μεγάλη μας τιμή η βράβευση της Doitforme από τον Sir Stelios Haji-Ioannou, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη του. Το βραβείο αυτό δίνει ώθηση στην καινοτομία στον Βόλο και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να στηρίζουμε εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω των διαφημίσεών τους».

Το τρίτο βραβείο κέρδισε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, CEO της retail tech εταιρείας Keyvoto, ο οποίος σημείωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το Βραβείο του Stelios Foundation. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό τόσο για εμένα όσο και για την Keyvoto και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να καινοτομούμε από την Ελλάδα προς τον κόσμο». Η Keyvoto PXM είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Product Experience Management που βοηθά μάρκες, λιανεμπόρους και διανομείς να κεντροποιούν, να εμπλουτίζουν και να διανέμουν περιεχόμενο προϊόντων με συνέπεια σε όλα τα κανάλια πώλησης. Σε μόλις 3 χρόνια, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιρειών FMCG και λιανεμπορίου, όπως οι Nestlé, Henkel και Coca-Cola. Με ισχυρό product-market fit και παρουσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η Keyvoto είναι έτοιμη να ηγηθεί στη διεθνή αγορά PIM/PXM αξίας άνω των €20 δις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους είναι ενταγμένες στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων – Elevate Greece, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες της επιχειρηματικής σκηνής και θεσμικοί εκπρόσωποι,  ενώ το παρών έδωσαν και ιδρυτές από εταιρείες που έχουν διακριθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες της επιχειρηματικής σκηνής και θεσμικοί εκπρόσωποι,  ενώ το παρών έδωσαν και ιδρυτές από εταιρείες που έχουν διακριθεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, την απονομή του 2ου βραβείου πραγματοποίησε ο κύριος Γιώργος Παπαγιανόπουλος, CEO της Elevate Greece, ενώ το 3ο  βραβείο έδωσε η περσινή μεγάλη νικήτρια Σμαράγδα Αλεξανδρή, ιδρύτρια της εταιρείας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, σηματοδοτώντας τη συνέχεια και την εξέλιξη του θεσμού. Δεκαέξι έτη διαχρονικής στήριξης στην ελληνική νεανική επιχειρηματικότητα

Από την καθιέρωση του θεσμού το 2008, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου έχουν διανείμει συνολικά άνω του €1.800.000 σε χρηματοδοτήσεις, ενισχύοντας περισσότερες από 40 νεοφυείς επιχειρήσεις σε κομβικά στάδια της ανάπτυξής τους. Η πρωτοβουλία αποτελεί θεμελιώδη άξονα της φιλανθρωπικής δράσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των νέων ανθρώπων της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, μέσα από την επίσημη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.gr/).

Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
Είχε δηλωθεί εξαφάνιση 05.09.25

Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης - Θα έφευγαν για Τουρκία

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear
LGBTQI+ 05.09.25

Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear

Ο Snoop Dogg προκάλεσε θύελλα με τα σχόλιά του για την ερωτική σχέση μεταξύ δύο γυναικών στην ταινία Lightyear. Τώρα παραδέχεται το λάθος του και ζητά να «διδαχθεί» από την κοινότητα

Σύνταξη
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

