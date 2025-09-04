Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.
Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως προχώρησαν στην κατάσχεση ποσότητας 300 τόνων πρόδρομων χημικών προϊόντων για την παραγωγή μεθαμφεταμινών, τα οποία, κατ’ αυτές, είχαν σταλεί από την Κίνα κι είχαν προορισμό το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό (στη φωτογραφία από justice.gov, επάνω, μέρος του κατασχεθέντος φορτίου).
Κάνοντας την ανακοίνωση αυτή στο Τέξας (νότια), η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, η Τζανίν Πίρο, κι ο προσωρινός διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE), ο Τοντ Λάιονς, αναφέρθηκαν στη «μεγαλύτερη κατάσχεση πρόδρομων χημικών για (την παρασκευή) ναρκωτικών, που έχει γίνει από τις ΗΠΑ».
«Δυο φορτία χημικών ουσιών (…) είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό»
You are looking at the largest seizure of precursor chemicals used to manufacture methamphetamine in U.S. history. China was sending over 700,000 lbs on the high seas to the Sinaloa Cartel before my office seized them.
Because President Trump and Secretary Rubio declared the… pic.twitter.com/kAyijtTlTM
— Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) September 3, 2025
Επρόκειτο για «δυο φορτία χημικών ουσιών, που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό», επέμεινε η Τζανίν Πίρο, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους σε αποθήκη στην Πασαντίνα.
Τα 13.000 βαρέλια που κατασχέθηκαν περιείχαν βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης, «η αξία της οποίας στον δρόμο στο Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.
Κατά την κ. Πίρο, η κατάσχεση κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγράψει το καρτέλ Σιναλόα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.
Οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν έτσι πλέον διευρυμένες εξουσίες, όπως «τη δυνατότητα να παρακολουθούν» τέτοια φορτία προτού φθάσουν καν στον προορισμό τους, συμπλήρωσε ο κ. Λάιονς.
«Ακήρυκτος πόλεμος»
«Καθημερινά, τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στέλνονται από την Κίνα στο Μεξικό, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ και των πολιτών της», πέταξε η κ. Πίρο.
Η υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Guangzhou Tengyue, προσάπτοντάς της πως ενέχεται «στην παραγωγή και στην πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς».
Το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανήγγειλε εξάλλου την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους αυτής της κινεζικής εταιρείας, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ
