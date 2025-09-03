Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ξεκινάνε τα σχολεία: Πώς να θωρακίσετε το ανοσοποιητικό των παιδιών σας
Παιδί 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Ξεκινάνε τα σχολεία: Πώς να θωρακίσετε το ανοσοποιητικό των παιδιών σας

Η διατροφή και ο σωστός τρόπος ζωής ως κλειδί για την πρόληψη των ιώσεων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Κάθε φθινόπωρο, με την επιστροφή στα σχολεία, οι ιώσεις και οι λοιμώξεις κάνουν την εμφάνισή τους, αποτελώντας συχνά πονοκέφαλο για τους γονείς. Ωστόσο, η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα. Θωρακίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών, μπορούμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της κρύας εποχής. Ο σωστός τρόπος ζωής, που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, επαρκή ύπνο και τακτική άσκηση, αποτελεί τον βασικό σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια.

Οι βασικές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι απαραίτητη η πρόσληψη συγκεκριμένων βιταμινών και θρεπτικών συστατικών. Ας δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά:

  • Βιταμίνη Α: Παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού και έχει αντιμικροβιακή δράση. Τη βρίσκουμε στον κρόκο αυγού, στα λιπαρά ψάρια, στα καρότα, στο σπανάκι και στις γλυκοπατάτες. Επειδή είναι λιποδιαλυτή, απορροφάται καλύτερα όταν συνδυάζεται με μια μικρή ποσότητα λίπους.
  • Βιταμίνη C: Γνωστός σύμμαχος του ανοσοποιητικού, ενισχύει τα ανοσοκύτταρα. Είναι υδατοδιαλυτή και τα επίπεδά της μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, γι’ αυτό είναι σημαντικό να καταναλώνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά όσο πιο φρέσκα γίνεται. Πλούσιες πηγές είναι τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, οι φράουλες, οι πιπεριές και το μπρόκολο.
  • Βιταμίνη D: Ενισχύει την κυτταρική ανοσία και έχει αντιιική δράση. Ο ήλιος είναι η κύρια πηγή, ενώ τη βρίσκουμε επίσης σε λιπαρά ψάρια και γαλακτοκομικά.
  • Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονής και των ανοσοκυττάρων. Τα βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς (όπως τα καρύδια), στους σπόρους chia, στον λιναρόσπορο, καθώς και σε λιπαρά ψάρια.
  • Ψευδάργυρος: Απαραίτητος για τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων. Καλές πηγές είναι το κόκκινο κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα όσπρια, τα αυγά και οι ξηροί καρποί.
  • Σίδηρος: Βασικό συστατικό για την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των ανοσοκυττάρων. Βρίσκεται στο κόκκινο κρέας, στο συκώτι, στο σπανάκι, στα όσπρια και στα αποξηραμένα φρούτα.

Η σημασία της υγείας του εντέρου

Εκτός από τα παραπάνω, η υγεία του εντέρου είναι εξαιρετικά σημαντική. Το έντερο, γνωστό και ως «δεύτερος εγκέφαλος», φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανοσοκυττάρων του σώματος. Ένα υγιές έντερο λειτουργεί ως φίλτρο ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς. Ενισχύστε το με ποικιλία τροφών, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης.

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού δεν αφορά μόνο τη διατροφή. Είναι εξίσου σημαντικό να προσέξετε:

  • Τον ύπνο: Η επαρκής ξεκούραση βοηθά στην παραγωγή μελατονίνης, η οποία ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.
  • Την αποφυγή της ζάχαρης: Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Ελέγχετε πάντα τις ετικέτες των επεξεργασμένων τροφίμων.

Συνδυάζοντας τη σωστή διατροφή, τον επαρκή ύπνο και την τακτική άσκηση, θα δώσετε στα παιδιά σας την καλύτερη δυνατή ασπίδα ενάντια στις εποχικές ιώσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Παιδί
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Σύνταξη
Απορίες Σεπτεμβρίου
Γιατί; 03.09.25

Απορίες Σεπτεμβρίου

Ποια ομαδική υπνωτιστική συνεδρία κατάφερε να μας πείσει πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι «παροχές»;

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγρότες: «Επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης με τα αμαρτωλά ΑΦΜ – Στο απυρόβλητο τα μεγάλα ψάρια»
ΟΠΕΚΕΠΕ 03.09.25

Για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης» μιλούν οι αγρότες - «Τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Οργή αγροτών και κτηνοτρόφων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι το σόου Χρυσοχοΐδη για τα αμαρτωλά ΑΦΜ και επισημαίνουν ότι «τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα
Διογκώνεται το πρόβλημα 03.09.25

Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο - Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Σύνταξη
«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό
Αυτοδιοίκηση 03.09.25

Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό θα πραγματοποιηθούν εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο