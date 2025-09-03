Έπιπλα, ρούχα και εξοπλισμοί: Σε ποια χώρα στην Ευρώπη τα σπίτια πνίγονται στο χάος τους

Μια νέα μελέτη από ειδικούς στον τομέα της αποθήκευσης αποκάλυψε σε ποια χώρα στην Ευρώπη τα σπίτια είναι πιθανό να είναι τα πιο γεμάτα, αναλύοντας τα χρήματα που ξοδεύονται για αντικείμενα που καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο.

Οι αναλυτές υπολόγισαν έναν δείκτη, τον λεγόμενο Clutter Score – ή «Δείκτη Υπερφόρτωσης Χώρου» – με βάση τις δαπάνες για κατηγορίες προϊόντων όπως έπιπλα, ρούχα, τεχνολογικός εξοπλισμός, είδη αναψυχής και αξεσουάρ για κατοικίδια.

Σύμφωνα με το euronews, στην κορυφή της λίστας για την Ευρώπη βρίσκεται η Σουηδία, με εντυπωσιακή βαθμολογία 98,65. Οι Σουηδοί ξοδεύουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους σε έπιπλα (5,5%) και ρούχα, ενώ επιπλέον αφιερώνουν σημαντικά ποσά σε προϊόντα για κήπο και κατοικίδια (1,6%). Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι αποθήκες και τα πατάρια τους γεμίζουν εύκολα.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ολλανδία, με το υψηλότερο συνολικό ποσοστό δαπανών για αντικείμενα που οδηγούν σε συσσώρευση – φτάνει το 17,2%. Από αυτά, το μεγαλύτερο μερίδιο πηγαίνει σε έπιπλα (6,5%), ενώ ακολουθούν τα είδη αναψυχής (1,1%). Η εικόνα δείχνει ένα σπίτι με πολλά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα, αλλά προσφέρουν άνεση και διασκέδαση.

Η Γερμανία και η Αυστρία, τρίτη και τέταρτη στη λίστα, δείχνουν παρόμοια προτίμηση: οι δαπάνες τους για έπιπλα και συντήρηση νοικοκυριού ανέρχονται σε 6,4% και 5% αντίστοιχα. Στη Γερμανία, οι αριθμοί ενισχύονται και από την αγορά προϊόντων για κατοικίδια και κήπο (1,5%), ενώ στην Αυστρία ξεχωρίζει η παρουσία ογκώδους εξοπλισμού χόμπι – από ποδήλατα μέχρι μουσικά όργανα – που καταλαμβάνει πολύ χώρο.

Ρούχα και τεχνολογία

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, η οποία διαφοροποιείται από τους βόρειους γείτονές της: εκεί, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που σχετίζονται με ακαταστασία κατευθύνεται σε ρούχα και υποδήματα (5,2%). Οι Ιταλοί δείχνουν έτσι ότι η μόδα μπορεί να είναι εξίσου «ενοχλητική» για τον διαθέσιμο χώρο όσο και τα έπιπλα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ορισμένες χώρες η τεχνολογία αποτελεί παράγοντα συμφόρησης. Στη Λετονία και τη Λιθουανία, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός απορροφά 1,8% και 1,7% των συνολικών δαπανών, αντίστοιχα. Μικρό ποσοστό μεν, αλλά αρκετό ώστε οι συσκευές και τα καλώδια να συσσωρεύονται γρήγορα στα σπίτια.

Σύμφωνα με την BOXIE24, πέρα από τα έπιπλα και τα ρούχα, τα διαρκή είδη αναψυχής και τα προσωπικά αντικείμενα – όπως αθλητικός εξοπλισμός ή συλλεκτικά – είναι ένας ακόμη λόγος που τα ευρωπαϊκά σπίτια στενάζουν από πράγματα. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Αυστρία, αυτά τα αντικείμενα αναδείχθηκαν ως βασικοί παράγοντες υπερφόρτωσης χώρου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τη συσσώρευση, σχεδόν το 40% των ανθρώπων στην Ευρώπη δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη χώρων self-storage. Κι όμως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αποθηκευτικών Χώρων (FEDESSA), στην ήπειρο λειτουργούν περίπου 9.600 εγκαταστάσεις, συνολικής χωρητικότητας άνω των 16 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Ένας τεράστιος αριθμός, που δείχνει ότι η ανάγκη για περισσότερο χώρο – είτε στο σπίτι είτε έξω από αυτό – είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.