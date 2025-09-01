FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η μόνη σταθερά στο σύγχρονο κόσμο είναι η αλλαγή και το γεγονός αυτό διαμορφώνει από τις ανάγκες μας μέχρι τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιδιοκτησία.

Η FlexCar, ως πρωτοπόρος στο ευέλικτο leasing, όχι μόνο αντιλαμβάνεται αυτή τη δυναμική, αλλά την έχει κάνει αποστολή της, προσφέροντας μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην απόκτηση οχήματος.

Με κύριο σύνθημα: «Η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή. Οι ανάγκες μας, οι επιθυμίες μας – όλα αλλάζουν. Οπότε γιατί όχι και τα οχήματά μας;», χτίζει ένα σύγχρονο ελληνικό success story και μας προσκαλεί να το γνωρίσουμε.

Ιδρυθείσα και εδραιωμένη στην Ελλάδα το 2018, η FlexCar ήταν η πρώτη εταιρεία ευέλικτου leasing στη χώρα και ο προάγγελος μιας νέας εποχής στην αυτοκίνηση, επεκτείνοντας γρήγορα το αποτύπωμά της σε Κύπρο, Ιταλία και Μεξικό.

Με έναν ενεργό στόλο που ξεπερνά πλέον τα 13.000 οχήματα, η FlexCar εκτελεί την αποστολή της να αλλάξει την ιδιοκτησία αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ένα κεντρικό όραμα: να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στο Car-as-a-Service.

Η φιλοσοφία της FlexCar συμπυκνώνεται σε μια απλή, αλλά ισχυρή πρόταση: με ένα μόνο μίσθωμα, το όχημα γίνεται δικό μας. Χωρίς την ανάγκη προκαταβολής, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις και με την δυνατότητα αλλαγής οχήματος ή αγοράς όποτε το επιθυμούμε. Αυτό το μοντέλο συνδυάζει όλα τα οφέλη της παραδοσιακής μίσθωσης όπως τη γνωρίζουμε, προσθέτοντας την αξία της απόλυτης ευελιξίας.

Πώς λειτουργεί;

Η διαδικασία είναι απλή και διαφανής:

Ανακαλύψτε την ευρεία ποικιλία οχημάτων. Επιλέξτε το όχημα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, είτε online είτε με τη βοήθεια εξειδικευμένου εκπροσώπου. Υποβάλλετε τα απαραίτητα έγγραφα για έγκριση. Με ένα μόνο μίσθωμα, το ταξίδι σας ξεκινά. Παραλάβετε το όχημά σας άμεσα.

Η υπηρεσία είναι all-inclusive, καλύπτοντας με μία μηνιαία συνδρομή τα πάντα εκτός από το καύσιμο: όλες τις επισκευές, συντήρηση, ασφάλιση, φόρους και οδική βοήθεια. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που αφαιρεί κάθε άγχος από τον οδηγό.

Με αγορές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Μεξικό, η FlexCar έχει αναπτύξει ένα ισχυρό οργανωτικό μοντέλο. Το FlexCar Hub στην Ελλάδα στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό, επικεντρωμένο στην υποστήριξη της υπερπόντιας ανάπτυξης σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και η τεχνολογία.

Παράλληλα, τοπικές ομάδες σε Κύπρο και Ιταλία υποστηρίζουν τις λειτουργίες και τις πωλήσεις. Συνολικά, η FlexCar απασχολεί πάνω από 300 εργαζομένους παγκοσμίως, σε νευραλγικά τμήματα όπως Operations, Sales, Fleet Operations, CX και HR.

Η FlexCar σε αριθμούς

Από την ίδρυσή της το 2018, η FlexCar έχει καταγράψει μια καθόλα εντυπωσιακή ανάπτυξη, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη.

Από 0 σε 70 εκατομμύρια ευρώ έσοδα σε 5 χρόνια.

Μέγεθος στόλου 13.000+ οχημάτων σε 4 χώρες.

σε 4 χώρες. Πάνω από 300 εργαζόμενοι παγκοσμίως.

παγκοσμίως. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια που έχουν ανακοινωθεί.

Η επιτυχία αυτή έχει προσελκύσει την εμπιστοσύνη σημαντικών τοπικών και διεθνών επενδυτών, όπως οι DataPoint Capital, Fasanara Capital, Seaya Ventures, VentureFriends, Frontline Ventures και Uni.Fund, γεγονός που επισφραγίζει το όραμα και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Η FlexCar προσφέρει μια νέα διάσταση στην κινητικότητα, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή. Είναι η επιτομή του Car-as-a-Service, όπου η ευκολία και η προσαρμοστικότητα αποτελούν τον κανόνα, επιτρέποντας στον καθένα να έχει πρόσβαση στο αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόταν, με δίκαιο, ευέλικτο, προσβάσιμο και απλό τρόπο.