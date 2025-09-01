Volkswagen T-Roc Dream: Νέα πλούσια έκδοση έξοπλισμού με όφελος 5.000 ευρώ

Με πάνω από δύο εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του παγκοσμίως και 13.200 ταξινομήσεις για την ελληνική αγορά, το T-Roc δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αποτελώντας αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της compact κατηγορίας. Εκτός από τη δεδομένη δημοτικότητά του διαθέτει και μια πλήρη γκάμα εκδόσεων που περιλαμβάνει επιλογές βενζίνης και diesel τόσο σε δικίνητες όσο και τετρακίνητες διαμορφώσεις.

Πλέον οι επιλογές του αυξάνονται ακόμα περισσότερο καθώς η Volkswagen πρόσθεσε στην γκάμα μια νέα, εξαιρετικά γενναιόδωρη, έκδοση εξοπλισμού με το όνομα Dream η οποία εφοδιάζεται με τον εγνωσμένου κύρους κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρου απόδοσης 150 ίππων και 250 Nm ροπής σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων.

Το ενισχυμένο πακέτο εξοπλισμού της νέας έκδοσης Dream προσθέτει επιπλέον στις προδιαγραφές της έκδοσης Style όπου βασίζεται, φωτιστικά σώματα IQ. LED Matrix με το σύστημα αυτόματης λειτουργίας Dynamic Light Assist σε συνδυασμό με το πακέτο εξωτερικού φωτισμού Ambient που προσθέτει την χαρακτηριστική λωρίδα ανάμεσα στους προβολείς, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, σύστημα συναγερμού καθώς και το σύστημα που διευκολύνει το άνοιγμα και το κλείσιμο της πέμπτης πόρτας.

Εκτός από τα φώτα που χαρακτηρίζουν την «όψη» της, την αισθητική διαφορετικότητα της Dream, υπογραμμίζουν επίσης το μεταλλικό χρώμα σε διχρωμία και τα φιμέ πίσω παράθυρα που μαζί με τα παραπάνω ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό της έκδοσης η οποία ξεκινά από 30.980 ευρώ.

Το παραπάνω μέγεθος συνεπάγεται όφελος έως και 5.000 ευρώ για τους αγοραστές της έκδοσης Dream, καθιστώντας την μία από τις πληρέστερες όσο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας των compact SUV με δεδομένο τον δεδομένα ενδιαφέροντα οδηγικά χαρακτήρα του T-Roc που συνδυάζει το δυναμισμό, την εξοπλιστική αρτιότητα σε κάθε επίπεδο και την άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Ως υπενθύμιση η έκδοση με τον κινητήρα TSI των 150 ίππων και το κιβώτιο DSG7 υπόσχεται δυνατότητα επιτάχυνσης από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα, μέγιστη ταχύτητα 207 χλμ./ώρα ενώ ταυτόχρονα εφαλτήριο για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμου αποτελούν τα 137 γρ./χλμ. και τα 6,0 λίτρα/100 χλμ., αντίστοιχα.

Παράλληλα το T-Roc διαθέτει στο εξοπλιστικό του παλμαρέ μια απολύτως σύγχρονη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και άνεσης μεταξύ των οποίων το σύστημα αυτόνομης πέδησης Front Assist, το σύστημα διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας Lane Assist αλλά και το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist. Eπιπλέον, εκτός από την ποιοτική υπογραφή της Volkswagen στις προδιαγραφές του, τη δεδομένη χρηστικότητά του επισφραγίζει ο όγκος του χώρου αποσκευών που ξεκινά από τα 445 λίτρα

Επίσης όπως το σύνολο της γκάμας του T-Roc που ξεκινά από τα 24.980 ευρώ, έτσι και η έκδοση Dream καλύπτεται από τετραετή εγγύηση για τα μηχανικά του μέρη.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για την έκδοση Dream και το T-Roc.