Λεωφόρος Κηφισού: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος
Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, εξαιτίας ακινητοποιημένου οχήματος.
Δυσχέρεια υπάρχει στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού εξαιτίας ακινητοποιημένου οχήματος (φωτογραφία αρχείoυ, επάνω, από Eurokinissi).
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της οδού Δυρραχίου στο ρεύμα προς Λαμία
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της οδού Δυρραχίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λαμία.
Ακινητοποίηση νταλίκας
Σ’ αυτό το σημείο έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα στη μέση του δρόμου και γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνσή της.
