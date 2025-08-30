Δυσχέρεια υπάρχει στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού εξαιτίας ακινητοποιημένου οχήματος (φωτογραφία αρχείoυ, επάνω, από Eurokinissi).

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της οδού Δυρραχίου στο ρεύμα προς Λαμία

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της οδού Δυρραχίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λαμία.

Ακινητοποίηση νταλίκας

Σ’ αυτό το σημείο έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα στη μέση του δρόμου και γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνσή της.