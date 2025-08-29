Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Ολοκληρώθηκε η φάση των playoffs του Europa League, με την Λουντογκόρετς να περνάει στη League Phase μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση με την Σκέντιγια, που κρίθηκε στην παράταση.

Οι Βούλγαροι επικράτησαν με 2-1 στην κανονική διάρκεια, ισοφάρισαν το σκορ της πρώτης αναμέτρησης και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, όπου σκόραραν άλλα δύο γκολ και με 4-1 πέρασαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κουρτουλούς (9’), Τσότσεφ (24’), Τεκπετέι (98’) και Μπίλε (120+2’) τα γκολ για την Λουντογκόρετς. Ταμπά στο 64’ το αντίστοιχο για την Σκέντιγια (64’).

Μαζί με την Λουντογκόρετς στην αυριανή κλήρωση (29/8, 14:00) της League Phase θα βρεθεί και η Γιουνγκ Μπόις, που επικράτησε εντός έδρας την Σλόβαν Μπρατισλάβας με 3-2. Οι Ελβετοί είχαν κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι, που είχε γίνει στην Σλοβακία με 1-0.

Ανώδυνη ήττα για την Μακάμπι Τελ Αβίβ, που μπορεί να έχασε από την Ντιναμό Κιέβου με 1-0, αλλά πέρασε χάρη στο 3-1 της πρώτης αναμέτρησης.

Από εκεί και πέρα, η Μίντιλαντ κέρδισε εκτός έδρας την Κουόπιο με 2-0 και με συνολικό σκορ 4-0 πέρασε στη League Phase, ενώ με το ίδιο σκορ (2-0) επικράτησε και η Μάλμε της Σίγμα Όλομουτς (5-0 συνολικό σκορ).

Εκτός έδρας επικράτηση της Λεχ Πόζναν απέναντι στην Γκενκ με 2-1, αλλά οι Βέλγοι πήραν την πρόκριση, χάρη στο 5-1 του πρώτου αγώνα. Πρόκριση και για την Ουτρέχτη απέναντι στην Ζρινιέσκι (0-0, 2-0 πρώτος αγώνας), όπως και για την Στεάουα Βουκουρεστίου κόντρα στην Αμπερντίν, με τους Ρουμάνους να επικρατούν με 3-0 (2-2 πρώτος αγώνας).

Δύο στα δύο για την Μπράγκα, που μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα, κέρδισε και στον δεύτερο την Λίνκολν με 5-1.

Τα αποτελέσματα

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπραν (Νορβηγία) 0-4 (1-2)

Κουόπιο (Φινλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-2 (0-4)

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία) 0-2 (0-3)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0 (1-2)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) 4-1 παρ. (1-2)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Ριέκα (Κροατία) 5-0 (0-1)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (1-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 0-0 (2-0)

Γκενκ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (5-1)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) 3-2 (1-0)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0 (2-2)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-1 (4-0)

Οι ομάδες που προκρίθηκαν

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ

Στουρμ Γκρατς

Στεάουα

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός

Μάλμε

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ουτρέχτη

Γκενκ

Μπραν

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase