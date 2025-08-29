Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.
Ολοκληρώθηκε η φάση των playoffs του Europa League, με την Λουντογκόρετς να περνάει στη League Phase μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση με την Σκέντιγια, που κρίθηκε στην παράταση.
Οι Βούλγαροι επικράτησαν με 2-1 στην κανονική διάρκεια, ισοφάρισαν το σκορ της πρώτης αναμέτρησης και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, όπου σκόραραν άλλα δύο γκολ και με 4-1 πέρασαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κουρτουλούς (9’), Τσότσεφ (24’), Τεκπετέι (98’) και Μπίλε (120+2’) τα γκολ για την Λουντογκόρετς. Ταμπά στο 64’ το αντίστοιχο για την Σκέντιγια (64’).
Μαζί με την Λουντογκόρετς στην αυριανή κλήρωση (29/8, 14:00) της League Phase θα βρεθεί και η Γιουνγκ Μπόις, που επικράτησε εντός έδρας την Σλόβαν Μπρατισλάβας με 3-2. Οι Ελβετοί είχαν κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι, που είχε γίνει στην Σλοβακία με 1-0.
Ανώδυνη ήττα για την Μακάμπι Τελ Αβίβ, που μπορεί να έχασε από την Ντιναμό Κιέβου με 1-0, αλλά πέρασε χάρη στο 3-1 της πρώτης αναμέτρησης.
Από εκεί και πέρα, η Μίντιλαντ κέρδισε εκτός έδρας την Κουόπιο με 2-0 και με συνολικό σκορ 4-0 πέρασε στη League Phase, ενώ με το ίδιο σκορ (2-0) επικράτησε και η Μάλμε της Σίγμα Όλομουτς (5-0 συνολικό σκορ).
Εκτός έδρας επικράτηση της Λεχ Πόζναν απέναντι στην Γκενκ με 2-1, αλλά οι Βέλγοι πήραν την πρόκριση, χάρη στο 5-1 του πρώτου αγώνα. Πρόκριση και για την Ουτρέχτη απέναντι στην Ζρινιέσκι (0-0, 2-0 πρώτος αγώνας), όπως και για την Στεάουα Βουκουρεστίου κόντρα στην Αμπερντίν, με τους Ρουμάνους να επικρατούν με 3-0 (2-2 πρώτος αγώνας).
Δύο στα δύο για την Μπράγκα, που μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα, κέρδισε και στον δεύτερο την Λίνκολν με 5-1.
Τα αποτελέσματα
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπραν (Νορβηγία) 0-4 (1-2)
Κουόπιο (Φινλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-2 (0-4)
Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία) 0-2 (0-3)
Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0 (1-2)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) 4-1 παρ. (1-2)
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Ριέκα (Κροατία) 5-0 (0-1)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (1-3)
Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 0-0 (2-0)
Γκενκ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (5-1)
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) 3-2 (1-0)
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0 (2-2)
Μπράγκα (Πορτογαλία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-1 (4-0)
Οι ομάδες που προκρίθηκαν
1o γκρουπ δυναμικότητας
- Ρόμα
- Πόρτο
- Ρέιντζερς
- Φέγενορντ
- Λιλ
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ
- Μπέτις
- Ζάλτσμπουργκ
- Άστον Βίλα
2ο γκρουπ δυναμικότητας
- Φενέρμπαχτσε
- Μπράγκα
- Ερυθρός Αστέρας
- Λιόν
- ΠΑΟΚ
- Βικτόρια Πλζεν
- Φερεντσβάρος
- Σέλτικ
- Μακάμπι Τελ Αβίβ
3ο γκρουπ δυναμικότητας
- Γιουνγκ Μπόις
- Βασιλεία
- Μίντιλαντ
- Φράιμπουργκ
- Λουντογκόρετς
- Νότιγχαμ
- Στουρμ Γκρατς
- Στεάουα
- Νις
4ο γκρουπ δυναμικότητας
- Μπολόνια
- Θέλτα
- Στουτγκάρδη
- Παναθηναϊκός
- Μάλμε
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς
- Ουτρέχτη
- Γκενκ
- Μπραν
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
