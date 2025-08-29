science
29.08.2025 | 23:53
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Η AI φέρνει επανάσταση αλλά και νέους κινδύνους στην κυβερνοασφάλεια
Τεχνολογία 29 Αυγούστου 2025 | 23:23

Η AI φέρνει επανάσταση αλλά και νέους κινδύνους στην κυβερνοασφάλεια

Η μελέτη της Trend Micro καταγράφει μια εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από οργανωμένες κυβερνοεγκληματικές ομάδες

Τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη διαμόρφωση του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος – τόσο ως εργαλείο άμυνας όσο και ως μέσο επίθεσης αναδεικνύει η έκθεση της Trend Micro «Trend Micro State of AI Security Report, 1H 2025».

Η μελέτη της Trend Micro καταγράφει μια εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από οργανωμένες κυβερνοεγκληματικές ομάδες, οι οποίες πλέον αξιοποιούν γενετικά μοντέλα AI με στόχο την ανάπτυξη ολοένα και πιο εξελιγμένων επιθέσεων. Οι δράστες στρέφονται σε τεχνικές όπως το deepfake phishing και τις στοχευμένες καμπάνιες εξαπάτησης με χρήση φυσικού λόγου (spear phishing), ενώ παράλληλα δημιουργούν κακόβουλο λογισμικό ικανό να προσαρμόζεται δυναμικά στο περιβάλλον του στόχου. Μέσω μηχανισμών μηχανικής μάθησης, αυτά τα εργαλεία καταφέρνουν να αποφεύγουν την ανίχνευση, με αποτέλεσμα να καθίστανται ιδιαίτερα αποτελεσματικά και επικίνδυνα. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ευελιξία αυτών των απειλών αποδυναμώνει αισθητά τις παραδοσιακές μεθόδους ασφαλείας.

Η ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αλλά και των επιτιθέμενων που τις στοχοποιούν. Σύμφωνα με την έκθεση, το 93% των υπεύθυνων ασφαλείας προβλέπουν ότι εντός του 2025 θα αντιμετωπίζουν επιθέσεις βασισμένες σε AI σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, το 66% των οργανισμών που συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα του World Economic Forum (Global Cybersecurity Outlook), θεωρούν ότι φέτος η AI θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το αποτύπωμα της AI διευρύνεται διαρκώς, αγγίζοντας πτυχές της καθημερινότητας – από προσωπικούς βοηθούς έως αυτόνομους επιχειρησιακούς agents. Η προσθήκη ξεχωριστής κατηγορίας AI στον διαγωνισμό Pwn2Own 2025, που διεξήχθη στο πλαίσιο του OffensiveCon στο Βερολίνο, υπογραμμίζει τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάγκη για ασφάλεια «by design» στα συστήματα που τη χρησιμοποιούν.

Την ίδια στιγμή, η ασφάλεια των ίδιων των συστημάτων AI που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Πολλοί οργανισμοί ενσωματώνουν LLMs (Large Language Models) – είτε εμπορικά είτε ανοιχτού κώδικα – χωρίς να εφαρμόζουν βασικά μέτρα προστασίας. Αυτό τους καθιστά ευάλωτους σε κινδύνους όπως η ακούσια διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, η εκμετάλλευση των prompts από κακόβουλους χρήστες, ή ακόμα και η αλλοίωση των μοντέλων μέσω τεχνικών όπως το model poisoning.

Όπως επισημαίνει ο Στιούαρτ ΜακΛέλαν, CTO του South London and Maudsley NHS Foundation Trust (SLAM), το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των δεδομένων παραμένει κρίσιμο. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει: «Υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα γύρω από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και το πώς θα μπορούσαν – και θα έπρεπε – να χρησιμοποιούνται. Στον δικό μου χώρο, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος όταν πρόκειται για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Συμμετέχουμε ενεργά στην εκπαίδευση και καθορίζουμε κανόνες ώστε να είναι ξεκάθαρο ποια δεδομένα βρίσκονται σε ποια τοποθεσία και τι συμβαίνει με αυτά όταν χρησιμοποιούνται από ένα μοντέλο AI».

Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μέσο επίθεσης αλλά και εργαλείο στρατηγικής άμυνας. Οι οργανισμοί που αξιοποιούν σύγχρονες πλατφόρμες κυβερνοασφάλειας βασισμένες σε AI, παρατηρούν σημαντική βελτίωση στον εντοπισμό και την απόκριση σε απειλές. Η χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης επιτρέπει την ταχύτερη αναγνώριση περιστατικών ασφαλείας και την ακριβέστερη ανίχνευση απειλών τύπου «zero-day», ενώ ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα πρόβλεψης κινδύνων μέσω μοντέλων συμπεριφοράς. Με τεχνολογίες όπως το XDR (Extended Detection and Response) και τις αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο που βασίζονται σε AI, οι οργανισμοί αποκτούν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν ύποπτη δραστηριότητα τη στιγμή που συμβαίνει, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο εντοπισμού και αντίδρασης σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Trend Micro καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συστάσεων για ασφαλή αξιοποίηση της AI:

  •  Θέσπιση πολιτικής ορθής χρήσης AI – Καθορισμός εσωτερικών κανόνων και περιορισμών στη χρήση LLMs και AI APIs.
  •  Ασφάλεια κατά τον σχεδιασμό (Security by Design) – Επιλογή ή ανάπτυξη μοντέλων με ενσωματωμένα μέτρα προστασίας.
  •  Ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια – Τεκμηρίωση της προέλευσης, των δεδομένων εκπαίδευσης και του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων AI.
  •  Εκπαίδευση προσωπικού – Ενημέρωση και κατάρτιση των χρηστών και των ομάδων IT για τους σχετικούς κινδύνους.
  •  Ενσωμάτωση σύγχρονων εργαλείων κυβερνοάμυνας – Χρήση πλατφορμών με AI για ανίχνευση, απόκριση και προληπτική προστασία (XDR, SOAR, ML-based firewalls).

Πηγή: ΟΤ

World
Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Στο –πολύ κοντινό- μέλλον ίσως αντικαταστήσει τα τμήματα διεύθυνσης προσωπικού
Financial Times 26.08.25

Ποιος θα αποφασίζει ποιος θα προσληφθεί -ή θα απολυθεί- στο μέλλον; Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταχθεί στη λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Και καθώς μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα του προσωπικού, ίσως οδηγήσει και σε αλλαγές στη φύση εργασίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Υπόθεση ψυχής» 29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Άμπου Ντάμπι 29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

