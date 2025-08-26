science
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Τεχνολογία 26 Αυγούστου 2025 | 22:42

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Σκεφτείτε να μείνετε χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τάμπλετ και πρόσβαση στο διαδίκτυο τρία 24ωρα, ίσως ούτε τηλεόραση. Καμία κλήση, κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, καμία διαφήμιση ή ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωση. Μόνο ήχοι της φύσης, συνομιλίες με άλλους ανθρώπους διά ζώσης, φαγητό, καφές. Δηλαδή διαμονή σε καταφύγια αποτοξίνωσης από τον ηλεκτρονικό κόσμο.

Όσο και αν κάτι σαν αυτό φαίνεται ουτοπικό –ή πολύ τρομακτικό- στην εποχή που η τεχνολογία μπορεί να αποφασίζει ακόμη και τι λείπει από το ψυγείο μας και να το παραγγέλνει, είναι μια νέα τάση διακοπών. Και μάλιστα διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των καταφυγίων αυτών που ζητούν από τους επισκέπτες τους να αφήσουν στην άκρη τις ψηφιακές τους συσκευές. Για λίγο, για δύο, τρεις, πέντε ημέρες.

«Δίσταζα να ανοίξω το τηλέφωνο»

Η Οφίλια Γου, από το Λονδίνο, χρειαζόταν ένα διάλειμμα από την ταραχώδη ζωή της. Και όταν της μίλησαν για ένα ξενοδοχείο, παλιό μοναστήρι, στην Ούμπρια, στην Ιταλία, το αποφάσισε. Και έκλεισε διαμονή για τρεις ημέρες. Ούτε wi-fi, ούτε σήμα κινητής τηλεφωνίας, ούτε τηλεόραση. Απλά δωμάτια με τοίχους από τούβλα, φωτισμός από κεριά. Και βουητό, αλλά μόνο από… μελίσσια.

«Όταν έφυγα, δίσταζα να ανοίξω ξανά το τηλέφωνό μου», δήλωσε στο BBC. «Συνήθισα στην ηρεμία του να μην ενοχλούμαι και στην έλλειψη της αίσθησης του επείγοντος».

Το έχουν κάνει όμως και άλλοι. Σύμφωνα με την Έκθεση Hilton Trends 2025, το 27% των ενηλίκων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν δηλώνουν ότι σκοπεύουν να μειώσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Επίσης, σε διεθνή πλατφόρμα ενοικίασης πολυτελών κατοικιών καταγράφεται αύξηση 17% στις αναζητήσεις για ακίνητα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, με περιορισμένη τεχνολογία. Και ενώ το να κλείσει κανείς τις συσκευές του για λίγο είναι δωρεάν, πολλοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πολλά χρήματα για να ξεφύγουν από την τεχνολογία. Και γι’ αυτό υπάρχουν τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Ένα 24ωρο online

Σύμφωνα με το It’s Time To Log Off, ο μέσος άνθρωπος περνάει μια μέρα την εβδομάδα online και το 34% των ανθρώπων έχουν ελέγξει το Facebook τα τελευταία 10 λεπτά. Επίσης, το 62% των ερωτηθέντων ενηλίκων λένε ότι «μισούν» τον χρόνο που αφιερώνουν στα τηλέφωνά τους.

Ο Μάρτιν Ντάνφορντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Cool Places, ιστότοπου που έχει επιμεληθεί ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παμπ στη Βρετανία, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν πράγματι αλλάξει. «Παλιά», λέει στο BBC, «απλώς βάζαμε μια ετικέτα στα καταλύματα με wi-fi. Τώρα προσθέτουμε και την ετικέτα “no wi-fi”».

Ο Ντάνφορντ συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς και το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας για να αναλύσει τι συμβαίνει στους ανθρώπους όταν βγαίνουν εκτός σύνδεσης στις διακοπές. Όπως διαπίστωσαν, «οι επισκέπτες τρελαίνονται τις πρώτες 24 ώρες. Αλλά μετά από 48 ώρες έχουν προσαρμοστεί καλά και αρχίζουν να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Στο τέλος μιας τριήμερης διαμονής -ή και λίγο μεγαλύτερης- διαπιστώνουμε ότι οι επισκέπτες μπορεί να είναι χαρούμενοι που έχουν πίσω τα τηλέφωνά τους ή μπορεί να είναι λίγο ανήσυχοι».

Γιατί χρειάζονται βοήθεια

Το εύλογο ερώτημα είναι, γιατί κάποιος χρειάζεται να κλείσει ειδικές διακοπές για να ξεφορτωθεί τις συσκευές του. Αρκεί ένα κουμπί.

Τελικά αποδεικνύεται πιο περίπλοκο. Είναι θέμα συνήθειας, ψηφιακού εθισμού. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τον τον τουρισμό χωρίς ψηφιακά μέσα το 2019, ανακάλυψαν ότι πολλοί ταξιδιώτες βίωναν άγχος και απογοήτευση αρχικά. Σταδιακά, αυτά τα συναισθήματα οδήγησαν σε αποδοχή, απόλαυση και απελευθέρωση με την πάροδο του χρόνου.

Χωρίς να έχει τεθεί ένα όριο από έναν εξωτερικό παράγοντα ή να τους αφαιρεθεί η επιλογή χρήσης οθονών, αυτά τα θετικά συναισθήματα μπορεί να μην είχαν επιτευχθεί καθόλου.

Από τις απεριόριστες διακοπές του facebook στη ζωή χωρίς συσκευές

Η Ροζάνα Έρβιν ζει μία ώρα από το Δουβλίνο στην ειδυλλιακή αγροτική Ιρλανδία. Και ξέρει τα πάντα για την υπερφόρτωση με τεχνολογία. Πλέον είναι η ιδιοκτήτρια ενός δικτύου από απομονωμένες καμπίνες στην ιρλανδική ύπαιθρο.

Περιγράφει πώς πήρε την απόφαση.

«Ξεκίνησα την καριέρα μου στο Facebook. Εργαζόμουν όλες τις ώρες με παγκόσμιες ομάδες, απαντώντας σε όλα τα μηνύματα, σε συστήματα όπου είχαμε “απεριόριστες διακοπές”. Αυτό σήμαινε ότι ήταν πιο δύσκολο να δικαιολογήσω να πάρω μια μέρα άδεια. Ήμουν online όλη την ώρα. Και αυτό με ράγισε πραγματικά».

Όμως, έπειτα από ένα ταξίδι στο ήσυχο νησί Σάμσο στη Δανία, κατάλαβε. «Πέρασα τρεις μέρες χωρίς διαδίκτυο εκεί. Γύρισα σπίτι νιώθοντας θεραπευμένη. Παράτησα τη δουλειά μου, επέστρεψα στην Ιρλανδία και πέρασα τους επόμενους οκτώ μήνες δουλεύοντας πάνω σε αυτή την ιδέα. Ένιωσα ένα ισχυρό ένστικτο να το κάνω. Δεν το άκουγα για πολύ καιρό».

Οι καμπίνες της απέχουν 90 λεπτών με το αυτοκίνητο από μια ιρλανδική πόλη. Οι επισκέπτες τα μόνα τιτιβίσματα που ακούνε είναι αυτά των πουλιών. Και για να περάσουν τον χρόνο τους έχουν στη διάθεσή τους βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια, ραδιόφωνο. Επίσης, μπορούν να μαγειρέψουν εκεί. Τηλέφωνο, για κάποιο περιστατικό ανάγκης υπάρχει, αλλά είναι κάτι πολύ απλό, τίποτα τεχνολογικά εξεζητημένο.

«Χωρίς καλώδια»

Η ιστορία του Χέκτορ Χιουζ μοιάζει πολύ με την ιστορία της Ροζάνα. Το 2019, έχοντας εξουθενωθεί επαγγελματικά, πήγε για 10 ημέρες σε βουδιστικό ναό στα Ιμαλάια. Επίσης χωρίς τηλέφωνο. Όταν επέστρεψε, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και αποφάσισε να κάνει ένα καταφύγιο αποτοξίνωσης από τα ηλεκτρονικά μέσα. Απλώς αποσυνδεδεμένο από τη θρησκεία και τη φιλοσοφία.

Έτσι έκανε το Unplugged (Χωρίς Καλώδια, σημαίνει), που πια διαθέτει 40 καμπίνες σε Βρετανία και Ισπανία και επεκτείνεται.

Αυτό που επισημαίνει είναι η αξία του «να βγεις εκτός σύνδεσης και να βυθιστείς στη φύση. Τρεις ημέρες εκτός σύνδεσης μπορεί να έχουν μια βαθιά επίδραση πάνω σου. Νιώθεις μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας στο τέλος. Κι ας είναι αρκετά σουρεαλιστικό».

Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι φεύγουν «δείχνοντας 10 χρόνια νεότεροι. Τα ζευγάρια ειδικότερα είναι πιο συνδεδεμένα».

Ο Μάρτιν Ντάνφορντ ελπίζει ότι όλο αυτό θα φέρει μια αλλαγή. «Οι διακοπές σε καταφύγια αποτοξίνωσης είναι μια αναπόφευκτη αντίδραση στον υπερσυνδεδεμένο κόσμο μας», λέει. «Αλλά με τον καιρό, μπορεί να μην είναι τόσο ασυνήθιστο. Ίσως το να είσαι μακριά χωρίς wifi στις διακοπές να γίνει ο κανόνας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Στο –πολύ κοντινό- μέλλον ίσως αντικαταστήσει τα τμήματα διεύθυνσης προσωπικού
Financial Times 26.08.25

Ποιος θα αποφασίζει ποιος θα προσληφθεί -ή θα απολυθεί- στο μέλλον; Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταχθεί στη λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Και καθώς μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα του προσωπικού, ίσως οδηγήσει και σε αλλαγές στη φύση εργασίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο