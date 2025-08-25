Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.
Το τέλος του αγώνα Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup στη Νικαράγουα σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Μετά τη λήξη, υπήρξε μεγάλη ένταση εντάσεις στο παρκέ, η οποία γενικεύτηκε σε σύρραξη και… μάχες σώμα με σώμα των παικτών!
Κεντρικά πρόσωπα της σύγκρουσης ήταν οι Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία, οι οποίοι αντάλλαξαν γροθιές και σπρωξίματαΣ, προκαλώντας χάος στο γήπεδο.
Οι υπόλοιποι παίκτες και το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησαν να παρέμβουν, χωρίς όμως να αποφευχθεί η έντονη αναστάτωση.
Δείτε παρακάτω το σοκαριστικό περιστατικό:
Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN
— Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025
