Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη: Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι με 7+1 σταθμούς
Culture Live 25 Αυγούστου 2025 | 14:00

Η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη: Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι με 7+1 σταθμούς

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρτιάς, παρουσιάζει την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 20.30 την εκδήλωση «Η Κρήτη του Καζαντζάκη σε 7+1 σταθμούς».

«’Πώς σου φάνηκε η μεγάλη σου ζωή, τα εκατό σου χρόνια, παππού;’  ρώτησα μια μέρα έναν γέρο Κρητικό. ‘Σαν ένα ποτήρι δροσερό νερό’ μου απάντησε. ‘ Και διψάς ακόμα παππού;’. Σήκωσε απότομα το χέρι: ‘Καταραμένος αυτός που πια δε διψάει’ φώναξε. Αυτοί είναι οι Κρητικοί. Πώς να μη τους κάνω σύμβολο;». Αυτά τα λόγια ανήκουν στον Νίκο Καζαντζάκη, τον μεγάλο έλληνα συγγραφέα, ποιητή, φιλόσοφο, μα πάνω από όλα έναν περήφανο Κρητικό.

Ο Νίκος Καζαντζάκης με το έργο του τίμησε την Κρήτη και την έκανε παγκόσμιο σύμβολο και προορισμό. Η Κρήτη αποτελεί βασικό πυρήνα στο έργο του συγγραφέα, με εκτενείς αναφορές στα αυτοβιογραφικά και μυθοπλαστικά του έργα, όπως η Αναφορά στον Γκρέκο και ο Καπετάν Μιχάλης. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή του στην Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ωμοτήτων Κρήτης το 1945 καταδεικνύει τον ρόλο του όχι μόνο ως συγγραφέα, αλλά και ως μάρτυρα της ιστορίας.

Και τώρα, 68 χρόνια μετά τον θάνατό του, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρτιάς, παρουσιάζει μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη.

Η εκδήλωση, μέσα από ένα καλλιτεχνικό ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο, διατρέχει την Κρήτη από τη Δύση έως την Ανατολή, με επτά σταθμούς -Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα, Kακοπετρο, Σταυρός Ακρωτηρίου, Κρυονέρι, Προμαχώνας Μαρτινέγκο, Κριτσά, Ιερά Μονή Τοπλού- τόπους που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, με τελικό προορισμό τη Μυρτιά, την ιδιαίτερη πατρίδα του συγγραφέα και έδρα του Μουσείου —την «κιβωτό» της μνήμης του.

Αναγνώσεις αποσπασμάτων από το έργο του Καζαντζάκη θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι της Μυρτιάς, ενώ παράλληλα θα προβάλλεται σπάνιο αρχειακό υλικό από το φωτογραφικό και επιστολικό αρχείο του Μουσείου.

Η Στέλλα Βουτουφιανάκη, ο Μιχάλης  Γρινιεζάκης και η Θεοδοσία Κυπράκη.

Τις αναγνώσεις θα επενδύσουν καλλιτεχνικά η Στέλλα Βουτουφιανάκη στο τραγούδι, ο Μιχάλης  Γρινιεζάκης στη λύρα και η Θεοδοσία Κυπράκη στο χορευτικό δρώμενο, ενώ το χορευτικό  τμήμα των εφήβων του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μυρτιάς σε συνεργασία με τις Σχολές Μαυρόκωστα θα χορέψει τον βουβό ανωγειανό πηδηχτό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Τα λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς» του Ματθαίου Φραντζεσκάκη, σε συνεργασία με το Chania Film Festival.

Ο Μιχάλης Κουκάκης.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Κουκάκη, πρέσβη και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Ο Μιχάλης Κουκάκης αφιέρωσε τη ζωή του όχι μόνο στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό, αλλά και στη διάδοση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μυρτιάς. Εκεί επέστρεψε και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, προσφέροντας με αφοσίωση την ενέργεια και τον χρόνο του για την πρόοδο του χωριού.

Συντελεστές

Επιστημονική Επιμέλεια-Συντονισμός: Βαγγέλης Χαριτόπουλος
Σκηνοθετική επιμέλεια: Βαγγέλης Δερμιτζάκης
Τραγούδι: Στέλλα Βουτουφιανάκη
Λύρα: Μιχάλης Γρινιεζάκης (μαζί του οι Μανώλης Χρηστάκης στο λαούτο και Μανώλης  Δρίμης στην κιθάρα)
Χορευτικό δρώμενο: Θεοδοσία Κυπράκη
Κρητικός χορός: Σχολές Μαυρόκωστα με το χορευτικό τμήμα εφήβων του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς (Γιάννης  Βρέντζος, Νίκος  Γρινιεζάκης, Γιώργος  Παπαδάκης, Μιχάλης Σταματάκης, Άγγελος Στεφανάκης, Γιάννης Στρουμπάκης)

Αναγνώστες

Αγγελική Γρινιεζάκη, Ανδρέας Γωνιανάκης, Βαγγελιώ Δασκαλάκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, Μιχάλης Δασκαλάκης, Χρυσή Δασκαλάκη, Βαγγέλης Δερμιτζάκης, Βούλα Δερμιτζάκη, Κων/νος Δερμιτζάκης, Κων/νος Θραψανιωτάκης, Γεωργία Καπανταϊδάκη, Στέλλα Κελαράκη, Γιάννης Κουκάκης, Γιώργος Κουκάκης, Γεωργία Κωστάκη, Κατερίνα Πιτσουλάκη, Ρίτσα Σαββάκη, Θεοχάρης Στεφανάκης, Κων/νος Στειακάκης, Ελένη Στρουμπάκη, Χάρης Τσακουντάκης

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
«Ανοιχτή στο διάλογο» 24.08.25

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth
English edition 25.08.25

Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth

Bank of Greece data confirm that visitors spent significantly more regardless of the modest rise in arrivals. Germans, French, Italians, and Americans, in particular, boosted spending per trip, helping widen the surplus.

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
