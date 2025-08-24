magazin
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Το εμβληματικό Misery του Στίβεν Κινγκ, σε διασκευή Γουίλιαμ Γκόλντμαν, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία της Έλενας Καρακούλη.

Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller και στην αξέχαστη κινηματογραφική του εκδοχή, το έργο ανιχνεύει τα όρια της εξουσίας, της χειραγώγησης και του εγκλεισμού. Μια καθηλωτική ιστορία που εξερευνά σε βάθος — και με δόσεις βιτριολικού χιούμορ — τη σκοτεινή πλευρά της δημιουργικότητας και την τοξική αφοσίωση.

Η ιστορία

Ο διάσημος συγγραφέας Πωλ Σέλντον σώζεται από  ένα αυτοκινητικό ατύχημα από την «νούμερο ένα θαυμάστριά του», Άννι Γουιλκς.  Ανίκανος να κινηθεί,  σταδιακά συνειδητοποιεί πως είναι εγκλωβισμένος σε ένα απομονωμένο σπίτι, στη μέση μιας χιονοθύελλας, από μια διαταραγμένη γυναίκα που δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ποτέ.

Την ιδιόρρυθμη «stalker» Άννι Γουίλκς που κινείται μεταξύ λατρείας και ακραίας βίας και ταυτίζεται με την Μίζερι, ενσαρκώνει η Φιλαρέτη Κομνηνού.

Τον συγγραφέα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο επικίνδυνη παγίδα της ζωής του, υποδύεται  ο Αναστάσης Ροϊλός.

Το Misery δεν περιορίζεται στην ένταση και την απόλαυση ενός θρίλερ· αναδεικνύει και μια ιστορία εξάρτησης, εγκλεισμού και επιβίωσης.

Με ποιους δαίμονες αναμετριέται ένας καλλιτέχνης; Ως που μπορεί να φτάσει η νοσηρή λατρεία της νούμερο ένα θαυμάστριάς του;

Παίζουν

Οι Φιλαρέτη Κομνηνού και Αναστάσης Ροϊλός
Μαζί τους, στο ρόλο του Σερίφη, ο Ευθύμης Χρήστου

Συντελεστές

Συγγραφέας: Stephen King
Θεατρική Δισκευή: William Goldman
Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Πρωτότυπη Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Σκηνογραφία: Εύα Μανιδάκη
Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος
Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευθύμης Χρήστου
Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα
Βοηθός Ενδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη
Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια
Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Σύνταξη
