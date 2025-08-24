Έρευνα για ανήλικους εμπρηστές στην Ερέτρια – Στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ έξι παιδιά

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση των πυρκαγιών στον δήμο Ερέτριας στην Εύβοια, με την Πυροσβεστική να αναζητά τα αίτια προς κάθε κατεύθυνση.

Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Λαμβάνουν καταθέσεις

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος που μίλησαν στο in, στην περιοχή βρίσκονται έπειτα από εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν ήδη ξεκινήσει να λαμβάνουν καταθέσεις από ανήλικα παιδιά και γονείς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχουν ήδη κληθεί πέντε αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 13 και 14 ετών. Κάποια από τα έξι παιδιά είναι αδέρφια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και αλλοδαποί.

Καταθέσεις στους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος έδωσαν και οι κηδεμόνες των παιδιών, ενώ τα στελέχη της ΔΑΕΕ εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Διαφορετική έρευνα από την Αμάρυνθο

Τα συγκεκριμένα παιδιά δεν είχαν εμπλακεί στην προηγούμενη υπόθεση, στις 4 Αυγούστου, όταν είχαν προσαχθεί τέσσερις ανήλικοι μετά την πυρκαγιά στην Αμάρυνθο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη η έρευνα είχε ανοίξει τον δρόμο για τον εντοπισμό συνολικά οκτώ ανηλίκων, που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο.

Οι νέες προσαγωγές δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ η υπόθεση πλέον ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.