«Μάστιγα» ο εθισμός στον διαδικτυακό τζόγο για τους νέους στις ΗΠΑ

Ο διαδικτυακός αθλητικός στοιχηματισμός εξελίσσεται σε μια ανησυχητική τάση, ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών ανδρών στις ΗΠΑ, με τα ποσοστά προβληματικής ενασχόλησης να αυξάνονται αισθητά.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η ευρεία νομιμοποίηση, οι επιθετικές διαφημιστικές πρακτικές και η οικονομική ανασφάλεια συμβάλλουν στην αύξηση των επικίνδυνων στοιχηματικών συμπεριφορών στους νέους.

Σύμφωνα με πρόσφατη εθνική έρευνα του Πανεπιστημίου Fairleigh Dickinson στις ΗΠΑ, το ένα τέταρτο των ανδρών κάτω των 30 ετών στοιχηματίζει σε αθλητικά γεγονότα μέσω διαδικτύου, υπογραμμίζει το CNN. Από αυτούς, το 10% στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών εμφανίζει προβληματική σχέση με τον τζόγο, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό 3% του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον, το 68% όσων στοιχηματίζουν online ανέφεραν τουλάχιστον μία επιβλαβή συμπεριφορά, όπως δανεισμό χρημάτων για τζόγο ή παραδοχή ότι η δραστηριότητά τους έχει προκαλέσει οικονομικά ή συναισθηματικά προβλήματα.

Η ευαλωτότητα των νέων

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον αθλητικό στοιχηματισμό. Όπως αναφέρει ο δρ. Τίμοθι Φονγκ, καθηγητής ψυχιατρικής στο UCLA, οι μετωπιαίοι λοβοί του εγκεφάλου, που σχετίζονται με τον έλεγχο της παρορμητικότητας και τη λήψη ρίσκου, δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως σε αυτές τις ηλικίες. «Γνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα ξεκινά κάποιος να στοιχηματίζει, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αναπτύξει πρόβλημα με τον τζόγο αργότερα», σημειώνει ο Φονγκ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2018, που επέτρεψε στις πολιτείες να νομιμοποιήσουν τον αθλητικό στοιχηματισμό. Σήμερα, ο διαδικτυακός στοιχηματισμός είναι νόμιμος σε 38 πολιτείες και στην Ουάσινγκτον, γεγονός που οδήγησε σε ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς. Τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν στα 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 25% σε έναν χρόνο, σύμφωνα με την American Gaming Association.

Για αρκετούς νέους, οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η δυσκολία απόκτησης κατοικίας ή αποπληρωμής φοιτητικών δανείων με τους σημερινούς μισθούς ωθεί ορισμένους να αναζητούν γρήγορα και μεγάλα κέρδη μέσω του στοιχήματος. «Δεν τους ενδιαφέρει να έχουν 10.000 δολάρια. Προτιμούν να κυνηγούν μια μικρή πιθανότητα για 100.000 δολάρια», εξηγεί ο Τζόναθαν Ν. Κόεν, συγγραφέας του βιβλίου «Losing Big: America’s Reckless Bet on Sports Gambling».

Η αντίληψη ότι η γνώση των αθλημάτων προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τυχερών παιχνιδιών, όπως οι κουλοχέρηδες, αποτελεί συχνή παγίδα. Στην πράξη, πολλοί καταλήγουν να στοιχηματίζουν ακόμη και σε αθλήματα για τα οποία δεν έχουν καμία γνώση.

Η στάση της βιομηχανίας

Οι εταιρείες του κλάδου, όπως οι FanDuel και DraftKings, παρουσιάζουν τον στοιχηματισμό ως μορφή ψυχαγωγίας. «Θέλουμε οι πελάτες μας να αντιμετωπίζουν τον χρόνο και τον προϋπολογισμό τους στην πλατφόρμα μας όπως θα έκαναν αν πήγαιναν να δουν μια ταινία», δηλώνει στέλεχος της FanDuel.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι διαθέτουν μέτρα προστασίας, όπως δυνατότητα ορισμού ορίων κατάθεσης, αποστολή μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και προγράμματα αυτο-αποκλεισμού. Η DraftKings αναφέρει ότι οι σχετικοί πόροι «παρουσιάζονται κατά την εγγραφή και ενισχύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας του πελάτη».

Παρά τα μέτρα αυτά, η έντονη διαφημιστική παρουσία, με προσφορές όπως «στοιχημάτισε 5 δολάρια και κέρδισε 150», καθιστά δύσκολη την αποφυγή του πειρασμού. «Η ποσότητα των διαφημίσεων που βλέπεις παντού είναι τεράστια, σου έρχεται κυριολεκτικά κατάμουτρα», αναφέρει πρώην παίκτης, περιγράφοντας την πίεση που αισθάνονται πολλοί νέοι.

Πηγή: ΟΤ