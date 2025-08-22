newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
21o
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
Deutsche Welle 22 Αυγούστου 2025 | 15:41

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Γαλλία και Τουρκία βάζουν στην άκρη τις παλιές διαφορές τους και εμφανίζονται να συμφωνούν σε πολλά τρέχοντα θέματα, όπως το Ουκρανικό και η τραγωδία στη Γάζα, ενώ προσβλέπουν σε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα εκείνον της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι δύο χώρες προσβλέπουν σε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα εκείνον της αμυντικής βιομηχανίας

Σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε τον Μακρόν «αξιότιμο φίλο του» και δήλωσε ότι οι δυο τους συμφώνησαν να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους.

«Ο αγαπητός μου φίλος Μακρόν και εγώ συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας», είπε ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συζήτηση θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τα δύο έθνη.

«Η Τουρκία» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν «αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία».

Ρόλος της Τουρκίας στο Ουκρανικό

Για το πλέον επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή, το Ουκρανικό, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε στον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με μια δίκαιη ειρήνη συνεχίζονται, και ότι η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον.

Δήλωσε δε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις προσπάθειες στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η Γάζα στην κορυφή της ατζέντας

Για τη Γάζα τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, σε μια περιοχή που βιώνει μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι είναι απαραίτητο να χαλιναγωγηθεί η απερισκεψία του Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει τα σχέδιά του να καταλάβει τη Γάζα.

Μάλιστα είπε ότι «Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησής μας». Η Γαλλία, ως γνωστόν, αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και υποστηρίζει τη λύση των δυο κρατών, άρα σε αυτό το θέμα οι δυο πρόεδροι είχαν ταυτόσημες απόψεις.

Η επικοινωνία τους πάντως φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, και μάλιστα συμφώνησαν να συζητήσουν περαιτέρω τα ζητήματα λεπτομερώς στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: «Ενοχλεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια»

Σταύρος Παπασταύρου: «Ενοχλεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια»

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Stream newspaper
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
Δυσαρέσκεια 22.08.25

«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»

«Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», γράφει για τις ΜΚΟ και τις απειλές Πλεύρη

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα
Λαμβάνονται μέτρα 22.08.25

Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή με πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι και ένας που άφησε τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει... μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
