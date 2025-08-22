Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς

Δεν… χώνεψαν καλά την ήττα της ομάδας τους, οι οπαδοί της Μάιντς.

Μετά τον αγώνα της Πέμπτης στο Λέρκενταλ μεταξύ της Ρόζενμποργκ και της Μάιντς, το τμήμα που φιλοξενούσε τους 1300 οπαδούς της γερμανικής ομάδας υπέστη εκτεταμένους βανδαλισμούς.

Στις τουαλέτες βρέθηκαν σπασμένοι καθρέφτες, αυτοκόλλητα στους τοίχους και σκουπίδια πεταμένα σε όλο το χώρο. Ίδια εικόνα και στα καθίσματα αλλά και τους διαδρόμους της εξέδρας, με τους τοίχους να «κοσμούνται» πια από διάφορα γκράφιτι.

Ο Τόρε Μπέρνταλ, γενικός διευθυντής της Ρόζενμποργκ, λέει ότι ο βανδαλισμός που αντιμετώπισαν το βράδυ της Πέμπτης είναι κάτι πρωτόγνωρο για εκείνους. Ούτε όταν φιλοξένησαν οπαδούς από τη Σουηδία την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιας βαρβαρότητας συνθήκες.

Οι υπεύθυνοι της Ρόζενμποργκ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την UEFA και επισημαίνουν ότι οι ομάδες που αγωνίζονται εκτός έδρας είναι υπεύθυνες για τους οπαδούς τους. Επομένως ο λογαριασμός των ζημιών θα… πάει απευθείας στη Μάιντς. Παράλληλα υπάρχει επικοινωνία και με τη γερμανική αστυνομία, ωστόσο δεν υπάρχει βίντεο από το σημείο.

Τα νορβηγικά μέσα αναφέρουν μάλιστα και την κακή εντύπωση που άφησαν οι Γερμανοί στην πόλη του Τρόντχαϊμ. Υπήρξε κυκλοφοριακό χάος όταν ξεκίνησαν την πορεία τους προς το Λέρκενταλ πριν από την έναρξη του αγώνα.

Σημειόνεται ότι νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης, άγνωστοι είχαν καταστρέψει τρία λάστιχα του λεωφορείου της Μάιντς.