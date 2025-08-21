Η καμμένη έκταση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου από τις φωτιές του Ιουλίου στη Βραζιλία μειώθηκε κατά 65% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανέφερε την Τετάρτη η πλατφόρμα παρακολούθησης MapBiomas. Το 2024 είχε καταγραφεί ιστορική ξηρασία που προκάλεσε φωτιές σε επίπεδα ρεκόρ.

Η ιστορική ξηρασία του 2024 ευνόησε την εξάπλωση των πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής, αλλά οι εστίες ήταν ανθρωπογενείς

Αυτό είναι ένα καλό νέο για την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βραζιλίας υπό τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στην πόλη Μπελέμ, στον Αμαζόνιο.

Δεδομένα από δορυφόρους που συγκέντρωσε και μελέτησε το δίκτυο MapBiomas, στο οποίο συμμετέχουν ΜΚΟ, πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας, δείχνουν ότι τον περασμένο μήνα κάηκαν 1.430.000 στρέμματα στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη.

Αμαζόνιος: Βελτιωμένη εικόνα λόγω των βροχών

«Έπειτα από δυο χρόνια ακραίας ξηρασίας στον Αμαζόνιο το 2023 και το 2024, όταν είχαμε παρατηρήσει πυρκαγιές-ρεκόρ, η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών, στην πιο έντονη και παρατεταμένη περίοδο υγρασίας», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η περιβαλλοντική και οικονομική ζημία που προκάλεσαν οι φωτιές του 2024 και η αυξημένη επιτήρηση από τις Αρχές μπορεί επίσης να «οδήγησαν τους αγρότες και τους κατοίκους να είναι πιο προσεκτικοί».

Συνολικά, σε όλη την επικράτεια της Βραζιλίας, επλήγησαν από πυρκαγιές 7.480.000 στρέμματα τον Ιούλιο, έκταση μειωμένη κατά 40% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Πρόκειται για τη μικρότερη επιφάνεια που κάηκε αφότου άρχισε να δημοσιεύει δεδομένα το MapBiomas, το 2019.

Η σαβάνα Σεχάντου, οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα, είναι η περιοχή που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα από πυρκαγιές στη Βραζιλία τον Ιούλιο, με 5.710.000 στρέμματα να παραδίδονται στις φλόγες. Μολαταύτα, η καμμένη επιφάνεια ήταν μειωμένη κατά 16% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Την περασμένη χρονιά, η ιστορική ξηρασία που ειδικοί συνέδεσαν με την κλιματική αλλαγή ευνόησε την εξάπλωση των πυρκαγιών. Όμως στην πράξη, σχεδόν όλες οι εστίες ήταν ανθρωπογενείς.

Από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο, κάηκαν 24,5 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων στη Βραζιλία, έκταση μειωμένη κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πριν από δύο εβδομάδες, ωστόσο, η υπουργός Περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα τόνισε ότι η αύξηση κατά 4% της αποψίλωσης των δασών την περίοδο αναφοράς από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025 οφειλόταν κυρίως στις πυρκαγιές που μαίνονταν για μεγάλο μέρος του δεύτερου εξαμήνου της περασμένης χρονιάς.