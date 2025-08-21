Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή στον Πειραιά
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων από τη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.
Η γυναίκα ανασύρθηκε από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
Περισσότερα σε λίγο…
