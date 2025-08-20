Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.
Ελεύθερες αφέθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται ότι πέταξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου, καθώς και η 44χρονη η οποία φέρεται να της προμήθευσε το καυστικό υγρό.
Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο, τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Θεσσαλονίκη. Η 46χρονη έριξε καυστικό υγρό (χλωρίνη) στο πρόσωπο ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε παρέα και έπινε μπίρες. Ισχυρίστηκε ότι προκαλούσε θόρυβο στη γειτονιά. Το υγρό είχε προμηθευτεί από την 44χρονη.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από αστυνομικούς και κατηγορούναι για επικίνδυνη σωματική βλάβη και συνέργεια, αντίστοιχα.
Σε βάρος της 46χρονης επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων να μην πλησιάζει τον 38χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, ενώ η 44χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.
