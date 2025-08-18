Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Μεγάλα εκπτωτικά πακέτα στην αγορά αυτοκινήτου που αγγίζουν έως και τα 10.000 ευρώ τρέχουν αυτή την περίοδο από τις αντιπροσωπείες ΙΧ, ενώ στο πλάνο μπαίνουν δειλά δειλά και τα χαμηλότοκα χρηματοδοτικά. Σε δεύτερο πλάνο, οι προσφορές στην επισκευή των αυτοκινήτων, όπου το κόστος για την τσέπη του ιδιοκτήτη είναι μεγάλο.

Ήδη γερμανική αντιπροσωπεία με στόχο την τόνωση των πωλήσεών της παρέχει αυτή την περίοδο τη δυνατότητα απόκτησης ορισμένων εκ των δημοφιλέστερων αυτοκινήτων της γκάμας της σε αρκετά δελεαστικές τιμές. Αφορά, όπως τονίζει η εταιρεία, συγκεκριμένες εκδόσεις σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μονάδων.

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς που πάντα, λόγω των διακοπών, είναι μειωμένη. Για παράδειγμα, σε συγκεκριμένη εταιρεία το όφελος μπορεί να αγγίξει έως και τα 10.000 ευρώ για τον πελάτη, όπου, όπως και σε άλλες εταιρείες, τονίζουν ότι η προωθητική ενέργεια ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Πάντως, τα μεγαλύτερα εκπτωτικά πακέτα ισχύουν για τα ηλεκτρικά, όπου τρέχουν προωθητικές ενέργειες με μπόνους για την απόκτησή τους από τις αντιπροσωπείες παράλληλα με το όφελος του κρατικού μπόνους. Όπως σε συγκεκριμένη φίρμα όπου το όφελος αγγίζει τα 5.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Παράλληλα, τρέχουν και αρκετά δώρα, όπως το πακέτο φόρτισης και μελέτης εγκατάστασης, συνολικής αξίας 840 ευρώ, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι το όφελος για τον πελάτη μπορεί να αγγίξει τα 11.000 ευρώ για ετοιμοπαράδοτα μοντέλα.

Σε σουηδική αντιπροσωπεία τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα τρέχουν με πρόγραμμα που καλύπτει συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μοντέλων και περιλαμβάνει την επιδότηση της ίδιας της αντιπροσωπείας που φτάνει τα 7.000 ευρώ καθώς και την κρατική επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Το ποσό αυτό αφαιρείται άμεσα από την τελική τιμή για τον πελάτη, χωρίς καθυστερήσεις ή μελλοντικές διαδικασίες επιστροφής. Η συνολική μείωση της τιμής φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Τα υβριδικά μοντέλα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα υβριδικά μοντέλα, όπου αμερικανική φίρμα προσφέρει τα τετρακίνητα μοντέλα της αυτή την περίοδο με όφελος έως 7.600 ευρώ!

Εκτός από τις εκπτώσεις, μερικές αντιπροσωπείες κινούνται σε γνώριμες τακτικές προσέγγισης νέων πελατών με δέλεαρ τα χαμηλότοκα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις μικρές προκαταβολές που δίνουν την ευκαιρία απόκτησης καινούργιων μοντέλων χωρίς να απαιτείται ο αγοραστής να επενδύει για την αρχική αγορά μεγάλα κεφάλαια. Ειδικότερα, αντιπροσωπεία προσφέρει ετήσιο επιτόκιο στην περίπτωση αγοράς με χρηματοδότηση στο 3,9%, προκαταβολή 20% της αξίας αγοράς του ΙΧ και δόσεις έως 84 μήνες.

Πολυτελές βαυαρικό μοντέλο μπορεί να αποκτηθεί με άτοκο χρηματοδοτικό πλάνο διάρκειας 12 μηνών, ενώ προσφέρεται και με τέσσερα χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση.

Με «όχημα» τον πλουσιότερο εξοπλισμό κινούνται άλλες φίρμες, που προσφέρουν τα νέα τους μοντέλα στις πλούσιες εκδόσεις αλλά στην τιμή της βασικής έκδοσης, όπου το όφελος εδώ μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 3.000 ευρώ.

Μαζί με τις εκπτώσεις στην αγορά αυτοκινήτου αρκετές αντιπροσωπείες στρέφονται και στις προσφορές για την επισκευή των αυτοκινήτων που αφορούν ειδικά πακέτα με δωρεάν τεχνικό έλεγχο αλλά και εκπτώσεις στις τιμές των ανταλλακτικών, των αξεσουάρ που θα επιλέξουν οι πελάτες τους. Μάλιστα, οι ενέργειες αυτές τρέχουν για όλο το καλοκαίρι, ώστε να προγραμματίσουν με χρονική ευκολία οι ιδιοκτήτες ΙΧ το σέρβις του αυτοκινήτου τους.

