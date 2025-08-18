sports
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18 Αυγούστου 2025 | 06:00

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
A
A
Μεγάλα εκπτωτικά πακέτα στην αγορά αυτοκινήτου που αγγίζουν έως και τα 10.000 ευρώ τρέχουν αυτή την περίοδο από τις αντιπροσωπείες ΙΧ, ενώ στο πλάνο μπαίνουν δειλά δειλά και τα χαμηλότοκα χρηματοδοτικά. Σε δεύτερο πλάνο, οι προσφορές στην επισκευή των αυτοκινήτων, όπου το κόστος για την τσέπη του ιδιοκτήτη είναι μεγάλο.

Ήδη γερμανική αντιπροσωπεία με στόχο την τόνωση των πωλήσεών της παρέχει αυτή την περίοδο τη δυνατότητα απόκτησης ορισμένων εκ των δημοφιλέστερων αυτοκινήτων της γκάμας της σε αρκετά δελεαστικές τιμές. Αφορά, όπως τονίζει η εταιρεία, συγκεκριμένες εκδόσεις σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μονάδων.

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς που πάντα, λόγω των διακοπών, είναι μειωμένη. Για παράδειγμα, σε συγκεκριμένη εταιρεία το όφελος μπορεί να αγγίξει έως και τα 10.000 ευρώ για τον πελάτη, όπου, όπως και σε άλλες εταιρείες, τονίζουν ότι η προωθητική ενέργεια ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Πάντως, τα μεγαλύτερα εκπτωτικά πακέτα ισχύουν για τα ηλεκτρικά, όπου τρέχουν προωθητικές ενέργειες με μπόνους για την απόκτησή τους από τις αντιπροσωπείες παράλληλα με το όφελος του κρατικού μπόνους. Όπως σε συγκεκριμένη φίρμα όπου το όφελος αγγίζει τα 5.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Παράλληλα, τρέχουν και αρκετά δώρα, όπως το πακέτο φόρτισης και μελέτης εγκατάστασης, συνολικής αξίας 840 ευρώ, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι το όφελος για τον πελάτη μπορεί να αγγίξει τα 11.000 ευρώ για ετοιμοπαράδοτα μοντέλα.

Σε σουηδική αντιπροσωπεία τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα τρέχουν με πρόγραμμα που καλύπτει συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων μοντέλων και περιλαμβάνει την επιδότηση της ίδιας της αντιπροσωπείας που φτάνει τα 7.000 ευρώ καθώς και την κρατική επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Το ποσό αυτό αφαιρείται άμεσα από την τελική τιμή για τον πελάτη, χωρίς καθυστερήσεις ή μελλοντικές διαδικασίες επιστροφής. Η συνολική μείωση της τιμής φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Τα υβριδικά μοντέλα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα υβριδικά μοντέλα, όπου αμερικανική φίρμα προσφέρει τα τετρακίνητα μοντέλα της αυτή την περίοδο με όφελος έως 7.600 ευρώ!

Εκτός από τις εκπτώσεις, μερικές αντιπροσωπείες κινούνται σε γνώριμες τακτικές προσέγγισης νέων πελατών με δέλεαρ τα χαμηλότοκα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις μικρές προκαταβολές που δίνουν την ευκαιρία απόκτησης καινούργιων μοντέλων χωρίς να απαιτείται ο αγοραστής να επενδύει για την αρχική αγορά μεγάλα κεφάλαια. Ειδικότερα, αντιπροσωπεία προσφέρει ετήσιο επιτόκιο στην περίπτωση αγοράς με χρηματοδότηση στο 3,9%, προκαταβολή 20% της αξίας αγοράς του ΙΧ και δόσεις έως 84 μήνες.

Πολυτελές βαυαρικό μοντέλο μπορεί να αποκτηθεί με άτοκο χρηματοδοτικό πλάνο διάρκειας 12 μηνών, ενώ προσφέρεται και με τέσσερα χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση.

Με «όχημα» τον πλουσιότερο εξοπλισμό κινούνται άλλες φίρμες, που προσφέρουν τα νέα τους μοντέλα στις πλούσιες εκδόσεις αλλά στην τιμή της βασικής έκδοσης, όπου το όφελος εδώ μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 3.000 ευρώ.

Μαζί με τις εκπτώσεις στην αγορά αυτοκινήτου αρκετές αντιπροσωπείες στρέφονται και στις προσφορές για την επισκευή των αυτοκινήτων που αφορούν ειδικά πακέτα με δωρεάν τεχνικό έλεγχο αλλά και εκπτώσεις στις τιμές των ανταλλακτικών, των αξεσουάρ που θα επιλέξουν οι πελάτες τους. Μάλιστα, οι ενέργειες αυτές τρέχουν για όλο το καλοκαίρι, ώστε να προγραμματίσουν με χρονική ευκολία οι ιδιοκτήτες ΙΧ το σέρβις του αυτοκινήτου τους.

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Η επιστροφή των τετραγωνισμένων SUV
Αυτοκίνητο 29.07.25

Η επιστροφή των τετραγωνισμένων SUV

Τρεις σχεδιαστές δίνουν τη δική τους εξήγηση για την αυξημένη δημοτικότητα των ολοένα και περισσότερων τετραγωνισμένων off-roader και SUV

Σύνταξη
Volkswagen Mini Buses: Απολαυστικός χώρος για όλους
Αυτοκίνητο 28.07.25

Volkswagen Mini Buses: Απολαυστικός χώρος για όλους

Η πολυσυλλεκτική όσο και εναλλακτική σχεδιαστικά και τεχνολογικά γκάμα επαγγελματικών Volkswagen έχει μια απάντηση –όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
«Ντράπηκε και η ντροπή» 18.08.25

Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

