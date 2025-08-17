newspaper
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Σημάδια κάμψης για την ισραηλινή οικονομία μετά τον πόλεμο με το Ιράν – Μειωμένες οι καταναλωτικές δαπάνες
Διεθνής Οικονομία 17 Αυγούστου 2025 | 22:48

Σημάδια κάμψης για την ισραηλινή οικονομία μετά τον πόλεμο με το Ιράν – Μειωμένες οι καταναλωτικές δαπάνες

Αρνητικό πρόσχημα έχει δώσει στην οικονομία του Ισραήλ ο πόλεμος με το Ιράν

Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία του Ισραήλ, που υπέστη πτώση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο πόλεμος 12 ημερών της χώρας με το Ιράν ο οποίος επέβαλε πλήρη διακοπή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση, με εποχικές προσαρμογές, σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ την Κυριακή, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση για αύξηση 0,2% σε έρευνα της Bloomberg σε έξι οικονομολόγους.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, σε μια προσπάθεια να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα οποία, όπως δήλωσε, είχαν καταστεί «υπαρξιακή απειλή». Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων, που ανάγκασαν πολλούς Ισραηλινούς να αναζητήσουν καταφύγιο.

Ο πόλεμος με το Ιράν είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,1%, και στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 12,3%, σύμφωνα με δήλωση της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ έχει προβλέψει ανάπτυξη 3,3% για το έτος και το υπουργείο Οικονομικών μείωσε την εκτίμηση για την ετήσια ανάπτυξη στο 3,1% την περασμένη εβδομάδα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η οικονομία θα πρέπει να ανακάμψει σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ακόμη και αν το Ισραήλ δηλώνει ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη της Γάζας τις επόμενες εβδομάδες με «σκοπό την ήττα της Χαμάς».

Η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας ακομα και στους κόλπους του στρατού.

Η επιχείρηση αυτή θα μπορούσε να εκτοπίσει ενα εκατομμύριο Παλαιστινίους και θα απαιτήσει την επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων, γεγονός που θα δυσχεράνει περαιτέρω την οικονομία της χώρας.

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Πολλά τα εμπόδια 17.08.25

Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
