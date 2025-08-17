Σημάδια κάμψης για την ισραηλινή οικονομία μετά τον πόλεμο με το Ιράν – Μειωμένες οι καταναλωτικές δαπάνες

Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία του Ισραήλ, που υπέστη πτώση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο πόλεμος 12 ημερών της χώρας με το Ιράν ο οποίος επέβαλε πλήρη διακοπή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση, με εποχικές προσαρμογές, σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ την Κυριακή, χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση για αύξηση 0,2% σε έρευνα της Bloomberg σε έξι οικονομολόγους.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, σε μια προσπάθεια να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα οποία, όπως δήλωσε, είχαν καταστεί «υπαρξιακή απειλή». Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων, που ανάγκασαν πολλούς Ισραηλινούς να αναζητήσουν καταφύγιο.

Ο πόλεμος με το Ιράν είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,1%, και στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 12,3%, σύμφωνα με δήλωση της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το κόστος των νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ έχει προβλέψει ανάπτυξη 3,3% για το έτος και το υπουργείο Οικονομικών μείωσε την εκτίμηση για την ετήσια ανάπτυξη στο 3,1% την περασμένη εβδομάδα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η οικονομία θα πρέπει να ανακάμψει σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ακόμη και αν το Ισραήλ δηλώνει ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη της Γάζας τις επόμενες εβδομάδες με «σκοπό την ήττα της Χαμάς».

Η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας ακομα και στους κόλπους του στρατού.

Η επιχείρηση αυτή θα μπορούσε να εκτοπίσει ενα εκατομμύριο Παλαιστινίους και θα απαιτήσει την επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων, γεγονός που θα δυσχεράνει περαιτέρω την οικονομία της χώρας.

Πηγή: ΟΤ