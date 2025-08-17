«Την απελευθέρωση» τρισεκατομμύριων ευρώ από τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σκοπεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να επενδύσουν στις κεφαλαιαγορές. Μάλιστα για να το καταφέρει θέλει να ακολουθήσει το πρότυπο της Σουηδίας.

Η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει λεπτομερώς το σχέδιό της αυτό το τρίμηνο για την κινητοποίηση των κεφαλαίων των πολιτών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Διευκολύνοντας τους πολίτες να επενδύσουν, στοχεύει να αυξήσει τον πλούτο των νοικοκυριών και να ενισχύσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Οι αναλυτές λένε ότι αυτό μπορεί να προωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση τραπεζικών λογαριασμών τύπου Σουηδίας, που επιτρέπουν στους πολίτες να επενδύουν εύκολα τις αποταμιεύσεις τους σε μετοχές.

Η Πολωνία πρότεινε νωρίτερα αυτό το μήνα έναν επενδυτικό αποταμιευτικό λογαριασμό με πρότυπο το σουηδικό InvesteringsSparKonto, ή σύστημα ISK, για να δημιουργήσει μια «κουλτούρα μετοχών» που θα προσελκύσει 100 δισεκατομμύρια ζλότι (27 δισεκατομμύρια δολάρια) τα πρώτα τρία χρόνια.

Η βάση λιανικής διαπραγμάτευσης της Σουηδίας είναι «από τις καλύτερες στον κόσμο» λόγω της ευκολίας με την οποία οι πολίτες μπορούν να επενδύουν σε εισηγμένες εταιρείες, δήλωσε ο Φίλιπ Σόλτζ , οικονομολόγος αποταμιεύσεων στην Avanza Bank Holding AB.

Η σκανδιναβική χώρα, σημειώνει το Bloomberg, θεωρείται πρότυπο «βέλτιστης πρακτικής», σύμφωνα με εκπρόσωπο του τμήματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο οργανισμός στοχεύει να παρέχει στους πολίτες «ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων και γνώσεων για να επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους με τρόπους που μπορούν να ωφελήσουν άμεσα την προσωπική τους οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν το επενδυτικό τοπίο στην ΕΕ».

Τι κάνει η Σουηδία

Δεκαετίες χάραξης πολιτικής σε αυτή τη χώρα των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν συμβάλει στο να γίνει η επένδυση σε μετοχές κάτι σαν εθνικό άθλημα. Τα σουηδικά νοικοκυριά επενδύουν πάνω από το ήμισυ των αποταμιεύσεών τους σε μετοχές, ποσό που υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου στην ευρωζώνη, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αποταμιεύσεων που δημοσιεύθηκε φέτος.

Οποιοσδήποτε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές, ενώ ο λογαριασμός ISK — που λειτουργεί από το 2012 — δεν υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Οι τίτλοι μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν εύκολα απευθείας από εφαρμογές για φορητές συσκευές (mobile banking applications) .

«Οι Σουηδοί έχουν καλό λόγο να είναι ευγνώμονες για τον λογαριασμό ISK», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σαλίχ, ένας 32χρονος διευθυντής επικοινωνίας που ζει στο Listerby στη νότια Σουηδία. Έχει επενδύσει στο σύστημα για περισσότερα από δέκα χρόνια. «Πάντα έκανα αποταμιεύσεις και προσπαθούσα να χτίσω ένα οικονομικά σταθερό μέλλον, αλλά δεν ήξερα πώς να αυξήσω τα χρήματά μου».

Άνοιξε έναν λογαριασμό στο Instagram για να καταγράψει την πορεία του προς τον στόχο του να αυξήσει τα περιουσιακά του στοιχεία σε ένα εκατομμύριο σουηδικές κορόνες (105.000 δολάρια). Λέει ότι το πέτυχε πριν από μερικά χρόνια, αλλά εξακολουθεί να δημοσιεύει συμβουλές για το χρηματιστήριο που προσελκύουν το ενδιαφέρον. «Ο νεότερος που μου έχει γράψει ήταν 13 ετών. Οι γονείς του τον είχαν βοηθήσει να ανοίξει έναν λογαριασμό ISK», είπε ο Μοχάμεντ Σαλίχ.

Ευρωπαϊκό σχέδιο

Το ISK απλοποίησε τη φορολογική δομή γύρω από τις επενδύσεις κεφαλαίου, καταργώντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αποθάρρυναν προηγουμένως τη συμμετοχή. «Είναι απλά ένας πολύ πιο απλός τρόπος για να αγοράσεις μετοχές», δήλωσε η Φρίντα Μπράτ , οικονομολόγος αποταμιεύσεων στην Nordnet Bank AB. «Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους».

Σύμφωνα με στοιχεία της Euroclear Sweden, σχεδόν το ένα τέταρτο των Σουηδών κατέχει άμεσα μετοχές σε εισηγμένες εταιρείες, με μέσο όρο συμμετοχής περίπου 540.000 σουηδικές κορόνες (56.552 δολάρια). Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Σουηδικής Ένωσης Επενδυτικών Ταμείων δείχνουν ότι περίπου το 70% όλων των Σουηδών επενδύει άμεσα χρήματα σε αμοιβαία κεφάλαια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το 8% του προσωπικού πλούτου αποταμιεύεται σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με στοιχεία από μια ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο από την Aberdeen Group Plc.

H επίδραση που θα έχει η εισαγωγή ενός λογαριασμού αποταμίευσης και επένδυσης σε επίπεδο ΕΕ στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, μένει να αποδειχθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιονας Στρομ , διευθύνοντα σύμβουλο της σκανδιναβικής επενδυτικής τράπεζας ABG Sundal Collier Holding ASA, είναι «σίγουρα δυνατό» να εξαχθεί η σουηδική επιτυχία με τους λογαριασμούς ISK σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει μόνο ένα σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός αποταμίευσης και επένδυσης σε επίπεδο ΕΕ, αφήνοντας στα κράτη μέλη την εφαρμογή του. Η επιτυχία της πρότασης εξαρτάται τελικά από την «πολιτική βούληση» των κρατών μελών, δήλωσε ο Γ.Στρόμ.

Πηγή: ΟΤ