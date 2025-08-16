Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το συνολικό ποσό των 53.688.748,03 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 67.677 δικαιούχων από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν οι μέρες πληρωμής των συντάξεων Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας).

Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Ακόμη, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο, με τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ να λαμβάνουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.