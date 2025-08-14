Το «Πάσχα του Καλοκαιριού» ζωντανά στο MEGA στις 15 Αυγούστου

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Πειραιώς.

Τη Θεία Λειτουργία θα τελέσει και θα κηρύξει τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η απευθείας μετάδοση θα ξεκινήσει στις 08:00 το πρωί, δίνοντας την ευκαιρία σε όσου το επιθυμούν να συμμετάσχουν, έστω και από το σπίτι, στο «Πάσχα του Καλοκαιριού».

Δείτε το σχετικό trailer:

Ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Πειραιώς

Θεμελιωμένος το 1892, ο Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του Πειραιά. Χτισμένος σε σταυροειδή ελληνοβυζαντινό ρυθμό και πλήρως αγιογραφημένος, εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική και την ιστορία του.

Η δημιουργία του συνδέεται με τους πιστούς που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο. Για δεκαετίες, η Ευαγγελίστρια υπήρξε «η Παναγία του Πειραιά», προσφέροντας παρηγοριά και ελπίδα στους μη ταξιδιώτες.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ σπούδασε Νομικά και Θεολογία και χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος το 1980. Υπηρέτησε σε ενορίες και ως Γραμματέας των Συνοδικών Δικαστηρίων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το 2000 εξελέγη Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το 2006 εξελέγη Μητροπολίτης Πειραιώς. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Συντονιστείτε την Παρασκευή 15 Αυγούστου στις 08:00 το πρωί στο MEGA και βιώστε τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας μέσα από την κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ευαγγελίστριας Πειραιώς.