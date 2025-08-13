Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο, σχεδιασμένο ειδικά για να μεταφέρει τεραστίων διαστάσεων πτερύγια ανεμογεννητριών, ετοιμάζεται να «γεννηθεί» στην Ιταλία. Ονομάζεται WindRunner και είναι το φιλόδοξο πρότζεκτ της αμερικανικής startup Radia, που ιδρύθηκε το 2016 με βάση μελέτες του καθηγητή του MIT, Μαρκ Λάντστρομ, γύρω από την επόμενη γενιά on-shore αιολικών πάρκων («Gigawind»).

Η ιδέα είναι απλή: όσο μεγαλύτερα τα πτερύγια, τόσο μεγαλύτερη η ενεργειακή απόδοση και τόσο χαμηλότερο το κόστος κιλοβατώρας. Το δύσκολο; Η μεταφορά τους. Πτερύγια μήκους \~104 μέτρων και βάρους έως 72 τόνους δεν περνούν από στροφές, γέφυρες και σήραγγες, ούτε «σηκώνονται» από ελικόπτερα ή αερόπλοια. Άρα, χρειάζεται ένα νέο, γιγαντιαίο cargo—και αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να καλύψει το WindRunner.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της Radia για Ευρώπη και Ιταλία, Τζουζέπε Τζιόρντο, η εταιρεία θα είναι «επιχειρησιακά έτοιμη» ως το τέλος του έτους για να ξεκινήσει παραγωγή το 2029 και να παραδώσει τα πρώτα αεροσκάφη το 2030. Ο ετήσιος ρυθμός θα είναι πέντε αεροπλάνα, με στόχο στόλο 120 WindRunner, που θα εκμεταλλεύεται η μητρική για αποστολές μεταφοράς πτερυγίων. Τα βασικά μεγέθη εντυπωσιάζουν: μήκος 108 μ., άνοιγμα φτερών 80 μ., εμβέλεια \~2.000 χλμ. και μετωπική φόρτωση για να «καταπίνει» τα υπερμεγέθη φορτία.

Στην Ιταλία η συναρμολόγηση

Η Ιταλία επιλέγεται ως κέντρο συναρμολόγησης: Πούλια και Καμπανία στην πρώτη γραμμή—με το εργοστάσιο της Grottaglie να επιστρέφει από την «παύση» των προγραμμάτων της Boeing—και συμμετοχή της Καλαβρίας σε προγράμματα κατάρτισης. Στη βιομηχανική αλυσίδα έχουν ήδη ενταχθεί μεγάλες εταιρείες: Leonardo (fuselage), Magnaghi Aerospace (σύστημα προσγείωσης), Aernnova (πτέρυγες), καθώς και ολλανδικοί και βρετανικοί πάροχοι. Η κυβέρνηση της Ρώμης υποστηρίζει το σχέδιο με Memorandum μέσω του υπουργείου Imprese e Made in Italy (Άντολφο Ούρσο) και αξιοποίηση της ZES Unica για ταχεία αδειοδότηση και φορολογικά κίνητρα. Οι άμεσες θέσεις εργασίας εκτιμώνται σε τουλάχιστον 2.500, με σημαντικό πολλαπλασιαστή στην τοπική οικονομία.

Στρατηγικά, η Radia «βλέπει» αγορές σε Βόρεια Αφρική και Ασία, όπου αυξάνονται τα megaprojects πράσινης ενέργειας, ενώ αποκλείει προορισμούς όπως Ρωσία και Κίνα. Ο ιδρυτής Λάντστρομ παρομοιάζει την προσπάθεια με την «πρώιμη Tesla»: δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αγοράς από το μηδέν. Η πρόκληση είναι τεχνική, βιομηχανική και θεσμική μαζί—αλλά αν το WindRunner πετύχει, μπορεί να γίνει η «αερογέφυρα» που λείπει για να στηθούν γρηγορότερα και φθηνότερα τα χερσαία πάρκα γιγαντοανεμογεννητριών της επόμενης δεκαετίας.