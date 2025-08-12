CEO Σαχτάρ: «Ο πόλεμος επηρέασε το πρωτάθλημά μας»

Για την μεγάλη πτώση της Ουκρανίας στην κατάταξη της UEFA και το επίπεδο του ουκρανικού πρωταθλήματος μίλησε ο CEO της Σαχτάρ, Σεργκέι Πάλκιν.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αντιπάλου του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, τόνισε πως «ο πόλεμος σίγουρα επηρέασε το επίπεδο του πρωταθλήματός μας», ενώ πρόσθεσε πως «παίκτες από το εξωτερικό έχουν αρχίσει να υπογράφουν συμβόλαια με τους συλλόγους μας και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο CEO της Σαχτάρ

«Το πρωτάθλημα εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Δεν παίζουμε πλέον αγώνες στα ανατολικά της χώρας, οι περισσότεροι αγώνες διεξάγονται στις ασφαλέστερες περιοχές. Τα παιχνίδια διακόπτονται συχνά λόγω αεροπορικών επιδρομών, δεν έχουμε αρκετούς φιλάθλους. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε. Παίκτες από το εξωτερικό έχουν αρχίσει να υπογράφουν συμβόλαια με τους συλλόγους μας – αυτό είναι ένα θετικό σημάδι.

Δεν θέλουν όλοι οι παίκτες να ρισκάρουν να μετακομίσουν στην Ουκρανία στην τρέχουσα κατάσταση. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα. Ταυτόχρονα, θαυμάζω βαθιά τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το τολμηρό βήμα. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα τους.

Την σεζόν 2021/22, η Ουκρανία βρισκόταν στην 12η θέση. Σε μόλις τρία χρόνια, υποχωρήσαμε στην 27η θέση. Αυτή είναι μια απότομη πτώση. Η τέλεια αντίθεση είναι η Πολωνία, η οποία ανέβηκε από την 28η στην 13η θέση την ίδια περίοδο. Ο πόλεμος σίγουρα επηρέασε το επίπεδο του πρωταθλήματός μας.

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή στις πόλεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κανένα μέρος στην Ουκρανία δεν είναι απόλυτα ασφαλές.

Υπάρχουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθε μέρα, ειδικά στις ανατολικές περιοχές. Οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι – σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά, αλλά συνεχίζουν να ζουν. Αυτή η αντίσταση δίνει έμπνευση».