Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα από τα λιμάνια της χώρας. Η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πληρότητα αγγίζει το 100% για πλοία που φεύγουν για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη.

Σημειώνεται ότι σήμερα υπάρχουν 23 δρομολόγια από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, 46 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 7 από το Λαύριο προς τις Κυκλάδες και άλλα 10 από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.

Έλληνες και ξένοι τουρίστες εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ, με μερικούς εκδρομείς να αναφέρουν ότι θα μείνουν εκτός πρωτεύουσας μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση καθημερινά στους οδικούς άξονες που οδηγούν στα λιμάνια.

Οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση των πλοίων για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.

Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν για τον Δεκαπενταύγουστο.