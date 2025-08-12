newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα από τα λιμάνια της χώρας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα από τα λιμάνια της χώρας. Η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πληρότητα αγγίζει το 100% για πλοία που φεύγουν για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη.

Σημειώνεται ότι σήμερα υπάρχουν 23 δρομολόγια από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, 46 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 7 από το Λαύριο προς τις Κυκλάδες και άλλα 10 από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.

Έλληνες και ξένοι τουρίστες εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ, με μερικούς εκδρομείς να αναφέρουν ότι θα μείνουν εκτός πρωτεύουσας μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση καθημερινά στους οδικούς άξονες που οδηγούν στα λιμάνια.

Οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση των πλοίων για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.

Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν για τον Δεκαπενταύγουστο.

Ενέργεια
Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ’ επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»
Ελλάδα 12.08.25

Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ' επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»

Καταγγελίες συγγενούς αποθανόντα ιατροδικαστή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι δέκα προβληματικές ενέργειες των υπευθύνων της λεωφόρου Μεσογείων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά
Οικονομικές Ειδήσεις 12.08.25

Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά

Φέτος αναχώρησαν περισσότεροι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής - Η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Α’)
Language 12.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Α’)

Η πολυμορφία όσον αφορά το καθεστώς της δουλείας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο αντανακλάται στην ελληνική γλώσσα, η οποία διέθετε μια μεγάλη ποικιλία όρων που δήλωναν τον στερημένο ελευθεριών άνθρωπο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Από το Κούρσκ του 2024 στην Αλάσκα του 2025 – Το άδοξο τέλος της πιο τολμηρής ουκρανικής επίθεσης
Πολύ αργά 12.08.25

Από το Κούρσκ στην Αλάσκα – Το άδοξο τέλος της πιο τολμηρής ουκρανικής επίθεσης

Υπό άλλες συνθήκες ίσως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δείξει στον χάρτη τη περιοχή του Κουρσκ για να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο ομόλογό του. Δυστυχώς όμως για το Κίεβο, πλέον δεν υπάρχει κάτι εκεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ’ επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»
Ελλάδα 12.08.25

Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ' επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»

Καταγγελίες συγγενούς αποθανόντα ιατροδικαστή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι δέκα προβληματικές ενέργειες των υπευθύνων της λεωφόρου Μεσογείων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
