Ο Τάις, ο Παναθηναϊκός και ο… Σπανούλης

Ο Ντάνιελ Τάις παραχώρησε μία συνέντευξη στο κανάλι των Euro Insiders, όπου και σχολίασε το φλερτ που είχε με τον Παναθηναϊκό μεσούσης της περσινής περιόδου. O Γερμανός σέντερ που επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια στο ΝΒΑ, παραδέχτηκε ότι είχε πρόταση για να ντυθεί στα «πράσινα», αλλά ο Βασίλης Σπανούλης ήταν αυτός που τον έπεισε να παίξει για τη Μονακό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Τάις:

«Ναι, έλαβα πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είχα μιλήσει με τον Σπανούλη πριν λάβω την πρόταση του Παναθηναϊκού. Γνωριζόμαστε με τον κόουτς από διακοπές στην Ελλάδα, πριν από 6-7 χρόνια. Ο Νίκος Ζήσης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες, είναι ο καλύτερός του φίλος. Έτσι γνωριστήκαμε και μιλήσαμε», ανέφερε ο Τάις και συνέχισε στεκόμενος σε όσα τού μετέφερε ο Βασίλης Σπανούλης.

«Για να με πείσει απλά μου μίλησε για την ιδέα του για το μπάσκετ. Πρώτον τον σέβεσαι για όσα έκανε στην καριέρα του, με τον Ολυμπιακό, την Εθνική. Τον τρόπο που έπαιζε. Είναι ένας θρύλος του μπάσκετ. Όταν μου είπε τι είχε στο μυαλό του για μένα, ότι ήμουν το κομμάτι που δεν έλειπε για εκείνους και ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Ούτως ή άλλως ήθελα να φύγω από το NBA και να παίξω μπάσκετ».