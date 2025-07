«Μένει στη Μονακό ο Τάις και πάει προς ανανέωση» (pic)

Το όνομα του Ντάνιελ Τάις είχε κάνει την εμφάνισή του το τελευταίο διάστημα, αφού ο Γερμανός είχε τραυματιστεί και δεν έλαβε μέρος στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, με τις φήμες περί αποχώρησής του από τη Μονακό να είναι αρκετές.

Ωστόσο, ο έμπειρος σέντερ αναμένεται να παραμείνει κανονικά κάτοικος Πριγκιπάτου, αφού όπως μεταφέρει ο Ντονάτας Ούρμπονας δεν πρόκειται να αποχωρήσει, παρά τις προτάσεις που δέχθηκε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλγ από άλλους συλλόγους για να τον παραχωρήσει.

Amid strong EuroLeague interest and ongoing speculation, Daniel Theis is expected to remain with AS Monaco for at least one more season, per sources.

More 👇https://t.co/dOapx7kAI8

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 22, 2025