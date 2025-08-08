sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Λετονία – Ελλάδα 74-68: Ήττα στην πρεμιέρα για την Εθνική Παίδων
Μπάσκετ 08 Αυγούστου 2025 | 23:10

Λετονία – Ελλάδα 74-68: Ήττα στην πρεμιέρα για την Εθνική Παίδων

Αυτοχειρία για την Εθνική Παίδων, καθώς ηττήθηκε με 74-68 από την Λετονία στην πρεμιέρα του Eurobasket U16, ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 17 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Spotlight

Με το… αριστερό μπήκε η Εθνική ομάδα μπάσκετ Παίδων στο Eurobasket που διεξάγεται στην Τιφλίδα. Αν και βρέθηκε να προηγείται με 17 πόντους διαφορά στη δεύτερη περίοδο, το σύνολο του Δημήτρη Μισιακού ηττήθηκε από τη Λετονία με 74-68, στην πρεμιέρα του Δ΄ ομίλου. Επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι η Ρουμανία, την οποία η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει αύριο (9/8, 20:00).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε πολύ καλά στο ματς και πήρε τα «ηνία» στον αγώνα. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, η Εθνική προηγήθηκε 6-0, ενώ με νέο σερί 8-0 απέκτησε διψήφιο προβάδισμα (3-14), 6:01 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου. Με τρίποντο του Σιγάλα η «γαλανόλευκη» έφτασε στο +15 (13-28), 1:10 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ ο Παπαϊωάννου έδωσε «αέρα» 17 πόντων στην εθνική (24-41), 5:57 πριν το ημίχρονο. Όμως, η Λετονία αντέδρασε και με σερί 15-0 μείωσε στους δύο πόντους (39-41), ένα δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους, με τον Ζούπα να έχει σημειώσει σε αυτό το διάστημα 19 πόντους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο το ματς ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να «χτίσουν» αξιόλογη διαφορά. Η Λετονία ισοφάρισε σε 47-47, 6:14 πριν τη λήξη της περιόδου, με την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το προβάδισμα. Όμως, με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου η Λετονία έκανε σερί 10-0 και προηγήθηκε 62-55, 6:35 για το τέλος. Η Εθνική μείωσε σε 62-61, 4:42 πριν τη λήξη, αλλά οι Λετονοί δεν επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να ανακτήσει την πρωτοπορία στο σκορ. Ο Ζούπας μείωσε σε 70-66, 1:07 πριν το τέλος, αλλά η Λετονία με καλάθια των Μπερούε και Στέκις βρέθηκε στο +8 (74-66), 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και η Εθνική δεν είχε πλέον χρόνο στη διάθεσή της για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 15-30, 39-41, 52-55, 74-68.

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Ζούπας 28 (1), Μάνης 6, Ασωνίτης, Βόντας 2, Παπαϊωάννου 14, Μέγγος 2, Σιγάλας 3 (1), Ιωαννίδης 8, Τζιάνο, Μεσσηνιώτης 3 (1), Καπιρέλης 2.

Headlines:
World
Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

Λευκός Οίκος: Προαναγγέλλει διευκρινήσεις σχετικά με τους δασμούς στις ράβδους χρυσού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

World
Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

Κολακεία και φόβος: Οδηγός για CEO για τον χειρισμό του Ντόναλντ Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
Λονδίνο 08.08.25

Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία

Ο διευθυντής της όπερας της Royal Opera House, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει με τη βία μια παλαιστινιακή σημαία, επικρίθηκε ευρέως για την πράξη του -μέλη του οργανισμού κάνουν λόγο για «οργή και επιθετικότητα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε
Το δικό του Αίντάχο 08.08.25

«Ο Τζέιμς Ντιν της γενιάς μας»: Ο μύθος και το τραγικό, επώδυνο τέλος του Ρίβερ Φίνιξ στοιχειώνει ξανά – Η ταινία που τον κατέστρεψε

Το Variety Confidential, η βραβευμένη σειρά podcast, καταδύεται στο φως και τα σκοτάδια του πιο ταλαντούχου νέου που έφυγε νωρίς. Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών όταν ήταν μόλις 23

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)
Μπάσκετ 08.08.25

Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα, που οδήγησε τους Σέλτικς ξανά στους τίτλους, υπέγραψε πολυετή επέκταση και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας της Βοστώνης.

Σύνταξη
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο