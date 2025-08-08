Λετονία – Ελλάδα 74-68: Ήττα στην πρεμιέρα για την Εθνική Παίδων

Με το… αριστερό μπήκε η Εθνική ομάδα μπάσκετ Παίδων στο Eurobasket που διεξάγεται στην Τιφλίδα. Αν και βρέθηκε να προηγείται με 17 πόντους διαφορά στη δεύτερη περίοδο, το σύνολο του Δημήτρη Μισιακού ηττήθηκε από τη Λετονία με 74-68, στην πρεμιέρα του Δ΄ ομίλου. Επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι η Ρουμανία, την οποία η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει αύριο (9/8, 20:00).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε πολύ καλά στο ματς και πήρε τα «ηνία» στον αγώνα. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, η Εθνική προηγήθηκε 6-0, ενώ με νέο σερί 8-0 απέκτησε διψήφιο προβάδισμα (3-14), 6:01 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου. Με τρίποντο του Σιγάλα η «γαλανόλευκη» έφτασε στο +15 (13-28), 1:10 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ ο Παπαϊωάννου έδωσε «αέρα» 17 πόντων στην εθνική (24-41), 5:57 πριν το ημίχρονο. Όμως, η Λετονία αντέδρασε και με σερί 15-0 μείωσε στους δύο πόντους (39-41), ένα δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους, με τον Ζούπα να έχει σημειώσει σε αυτό το διάστημα 19 πόντους.

Στο τρίτο δεκάλεπτο το ματς ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να «χτίσουν» αξιόλογη διαφορά. Η Λετονία ισοφάρισε σε 47-47, 6:14 πριν τη λήξη της περιόδου, με την Ελλάδα να μη χάνει ποτέ το προβάδισμα. Όμως, με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου η Λετονία έκανε σερί 10-0 και προηγήθηκε 62-55, 6:35 για το τέλος. Η Εθνική μείωσε σε 62-61, 4:42 πριν τη λήξη, αλλά οι Λετονοί δεν επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να ανακτήσει την πρωτοπορία στο σκορ. Ο Ζούπας μείωσε σε 70-66, 1:07 πριν το τέλος, αλλά η Λετονία με καλάθια των Μπερούε και Στέκις βρέθηκε στο +8 (74-66), 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και η Εθνική δεν είχε πλέον χρόνο στη διάθεσή της για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 15-30, 39-41, 52-55, 74-68.

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Ζούπας 28 (1), Μάνης 6, Ασωνίτης, Βόντας 2, Παπαϊωάννου 14, Μέγγος 2, Σιγάλας 3 (1), Ιωαννίδης 8, Τζιάνο, Μεσσηνιώτης 3 (1), Καπιρέλης 2.