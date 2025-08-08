Η Aegean Regatta ανοίγει πανιά για 24η φορά από τη Μύρινα της Λήμνου

Πρόκειται για το διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης που αποτελεί θεσμό για τα ναυταθλητικά δεδομένα του Αιγαίου Πελάγους και κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα περισσότερα και καλύτερα σκάφη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ιστιοπλοϊκά θα ανοίξουν πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και με ενδιάμεσους σταθμούς τον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι, θα καταλήξουν στη Μυτιλήνη για τον τερματισμό σε μία εβδομάδα έντονων συγκινήσεων και γνωριμίας με τα υπέροχα νησιά και τους κατοίκους του Αιγαίου Πελάγους.

To Πρόγραμμα της AEGEAN REGATTA 2025

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025

16:00: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις στη Μύρινα

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

09:30 : Εγγραφές και Επιθεωρήσεις

: Συγκέντρωση Κυβερνητών 21:00: Τελετή Έναρξης στη Μύρινα της Λέσβου

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025

11:00 : Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια)

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Άγιος Ευστράτιος – Πλωμάρι Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια)

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025

Ημέρα ξεκούρασης στο Πλωμάρι

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

11:00 : Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια)

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Πλωμάρι – Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025

11:00 : Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια)

O Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, στέλνει το εξής μήνυμα στους συμμετέχοντες:

«Εδώ και 23 χρόνια, η θεσμική διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, διασχίζει το Αιγαίο και ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και θάλασσες. Φέτος, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2025, η “AEGEAN REGATTA” ανοίγει πανιά σε ένα ταξίδι γεμάτο μνήμες, ιστορία, τέχνη και γεύσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Μύρινα της Λήμνου — τόπο που ξεχωρίζει για τα φημισμένα κρασιά, τα εκλεκτά τυριά και την παράδοση του πρώτου βουλευτηρίου — θα συνεχίσουμε στον ιστορικά φορτισμένο Άγιο Ευστράτιο και ύστερα στο Πλωμάρι της Λέσβου, γενέτειρα του αρωματικού ούζου και φημισμένο για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, καθώς και την ξυλοναυπηγική παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ναυτικής κληρονομιάς. Τελικός μας προορισμός, η πολύβουη και φωτεινή Μυτιλήνη.

Σε αυτό το θαλασσινό ταξίδι θα βρεθούμε σε τόπους εξορίας, που διατήρησαν ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας, αλλά και σε νησιά που ανέδειξαν σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο ποιητής του αιγαιοπελαγίτικου φωτός, και ο Teriade (Στρατής Ελευθεριάδης), ο οραματιστής της τέχνης που στήριξε κορυφαίους ζωγράφους και τοποθέτησε την Ελλάδα στον χάρτη της παγκόσμιας καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Σε κάθε στάση, ο απόηχος των αρχαίων πολιτισμών, οι ήχοι της παραδοσιακής μουσικής και η μυρωδιά της τοπικής γαστρονομίας θα χαρίσουν σε ιστιοπλόους και επισκέπτες μια εμπειρία αξέχαστη.

Αγκαλιάζουμε τη θαλασσινή αύρα, το εκτυφλωτικό γαλάζιο του Αιγαίου και τη θερμή φιλοξενία των νησιωτικών κοινωνιών που μας υποδέχονται με ενθουσιασμό. Η “AEGEAN REGATTA” δεν είναι μόνο ένας διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας· είναι ένα ταξίδι στα κύματα της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς, ένας ύμνος στον αθλητισμό, τη φιλία και την εξερεύνηση.

Σας καλούμε να μοιραστούμε μαζί αυτό το πνεύμα της ναυτοσύνης και της περιπέτειας, καθώς πλέουμε ανάμεσα σε τόπους όπου η ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας συνδυάζεται με τη ζωντανή παράδοση, τα μοναδικά προϊόντα, τις γεύσεις και τα αρώματα της αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας. Από το κρασί και τα τυριά της Λήμνου, μέχρι το ούζο του Πλωμαρίου, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και την ξυλοναυπηγική κληρονομιά του, κάθε λιμάνι αφηγείται τη δική του ξεχωριστή ιστορία του Αιγαίου.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.