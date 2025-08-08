Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08 Αυγούστου 2025 | 11:43

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Την Κυριακή 10 Αυγούστου η εφημερίδα το «ΒΗΜΑ της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: To αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ  και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

«Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»

Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη Αστυνομικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων ΑΓΡΑ συνεχίζεται με ένα μυθιστόρημα-σταθμό: «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις». Ένα έργο που σημάδεψε τη γκανγκστερική λογοτεχνία του 20ού αιώνα και θεωρείται κλασικό.

Η ιστορία ξεκινά με την υπόσχεση μιας τέλειας ζωής. Η όμορφη και πάμπλουτη Μις Μπλάντις έχει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει κανείς: έναν δισεκατομμυριούχο πατέρα, έναν αρραβωνιαστικό που τη λατρεύει, μια ζωή απαλλαγμένη από τον κόπο, τη φτώχεια, την ανάγκη. Όμως όλα αλλάζουν μέσα σε λίγες στιγμές.

Την παραμονή του γάμου της, η Μις Μπλάντις πέφτει θύμα απαγωγής. Ο σύντροφός της πυροβολείται μπροστά στα μάτια της. Και εκείνη οδηγείται σε μια κόλαση χωρίς τέλος, αιχμάλωτη στα χέρια της αδίστακτης συμμορίας της Μα Γκρίσσον και του ψυχοπαθούς γιου της. Από εκείνη τη στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο γίνεται μια σκληρή δοκιμασία, χωρίς ελπίδα, χωρίς διάλειμμα.

Το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως μία από τις πιο ωμές και αληθοφανείς καταγραφές της εγκληματικότητας και της βίας στον κόσμο των γκάνγκστερ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζώρτζ Όργουελ εμπνεύστηκε από το βιβλίο για να γράψει το περίφημο δοκίμιό του «Ο Ραφλς και η Μις Μπλάντις», στο οποίο εξετάζει τη θέση του εγκλήματος και της ηθικής στην αστυνομική μυθοπλασία.

Σήμερα, δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση, το «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» εξακολουθεί να διαβάζεται με κομμένη την ανάσα. Όχι απλώς ως θρίλερ, αλλά ως εμβληματική καταγραφή του τρόμου που παραμονεύει πίσω από την επίφαση της ασφάλειας.

Μην το χάσετε.

«ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη

ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον πρώτο τόμο ενός ξεχωριστού μυθιστορήματος: «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της σπουδαίας Αθηνάς Κακούρη. Ένα αριστούργημα εποχής με φόντο την παλιά Πάτρα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πάτρα της ιστορίας, του έρωτα και των μυστικών.

Ένα έργο που ταξιδεύει τον αναγνώστη στην Πάτρα του 1890, στην εποχή της ακμής του σταφιδεμπορίου, τότε που η πόλη έσφυζε από ζωή, κοσμοπολιτισμό και οικονομική άνθηση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται και οδηγεί σε γάμο – όμως δεν πρόκειται για ιστορία ρομαντικής νοσταλγίας. Η επιλογή αυτή θα ξεκλειδώσει μια σκοτεινή δίνη εκδίκησης και παθών, με ανατροπές που συγκλονίζουν, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινωνίας και των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

Η Αθηνά Κακούρη, με την αριστοτεχνική της πένα, ανασυστήνει όχι μόνο την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, αλλά και χαρακτήρες ζωντανούς, σύνθετους, βαθιά ανθρώπινους, με γλώσσα πλούσια και αισθαντική. Δεν είναι τυχαίο πως το «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» βραβεύτηκε με το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που τιμά τη λογοτεχνική παράδοση και, ταυτόχρονα, στέκεται απολύτως σύγχρονο.

Η συγγραφέας πίσω από το έργο

Η Αθηνά Κακούρη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1928, σε οικογένεια κεφαλονίτικης καταγωγής. Έζησε την Κατοχή στην Αθήνα, για να επιστρέψει μετά την Απελευθέρωση στην ιδιαίτερη πατρίδα της, όπου εργάστηκε στο ναυτιλιακό γραφείο του πατέρα της, Χαρίλαου. Εκεί, ανάμεσα σε φορτωτικές και παραστατικά, γεννήθηκε η ανάγκη της γραφής.

Τα πρώτα της κείμενα – χρονογραφήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις – δημοσιεύτηκαν στον «Νεολόγο» της Πάτρας. Το 1952, απέσπασε βραβείο σε διαγωνισμό μετάφρασης αμερικανικών διηγημάτων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις (και το χρηματικό έπαθλο) υπό την κρίση επιτροπής που απαρτιζόταν από κορυφαίους στοχαστές, όπως ο Κ. Τσάτσος και ο Κ.Θ. Δημαράς.

Το 1959 δοκίμασε τις δυνάμεις της και στην αστυνομική λογοτεχνία, με μια ιστορία τοποθετημένη στην Πάτρα του ’50. Αν και η Ελένη Βλάχου δεν της απάντησε ποτέ, ο «Ταχυδρόμος» δημοσίευσε το διήγημα με εικονογράφηση του Μποστ – σημάδι ότι η ματιά της ήδη ξεχώριζε.

Σήμερα, δεκαετίες μετά, η Αθηνά Κακούρη συνεχίζει να εμπνέει και να μαγνητίζει, με ένα έργο που συνδυάζει ιστορική τεκμηρίωση, αφηγηματική δεινότητα και συναισθηματικό βάθος. Τα «Πριμαρόλια» δεν είναι απλώς μια ιστορία – είναι ένα πολύχρωμο πανόραμα εποχής, με την προσωπική σφραγίδα μιας συγγραφέως που αφουγκράζεται το παρελθόν και το μεταγράφει με σύγχρονη ευαισθησία.

Μη χάσετε τον πρώτο τόμο του βιβλίου «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.

BHMAGAZINO

Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί όπως πάντα με το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» φιλοξενεί στο εξώφυλλό του ένα από τα εμβληματικότερα έργα τoυ David Hockney. Ο Βρεττανικής καταγωγής εικαστικός ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του στην Καλιφόρνια, παίρνοντας έμπνευση από τον ήλιο, τις πολυτελείς κατοικίες με τις πισίνες, τα αστραφτερά χρώματα, τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, ένα ατέλειωτο «παιχνίδι», παρουσιάζει μία μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Foundation Louis Vuitton στο Παρίσι. Ένα υπέροχο εικαστικό ταξίδι μεταξύ Η.Π.Α. και Γαλλίας με τον μεγαλοεπιχειρηματία (LVMH) και επιφανή συλλέκτη Μπερνάρ Αρνό να αισθάνεται υπερήφανος για αυτή.

Στο “BHMAGAZINO” αυτής της Κυριακής μπορείτε να διαβάσετε ακόμα αποκλειστικές συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες, θέματα για τα εικαστικά, την αστρονομία και την εξερεύνηση του διαστήματος, τον χορό, την μουσική, να ταξιδέψετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ξεναγηθείτε στον μοναδικό κόσμο μίας φωτογράφου που της αρέσει να «χάνεται» σε αρχαίους μύθους διασχίζοντας την ιστορία της τέχνης.

Το “BHMAGAZINO” και αυτή την εβδομάδα του καυτού, νωχελικού, χρυσαφένιου Αυγούστου είναι απλά σαγηνευτικό…

World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

inWellness
inTown
Media
Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό
Media 05.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό

Πλοίο φάντασμα με «περίεργο» φορτίο • Πληροφορίες ότι μετέφερε δεκάδες τζιπ για πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και για λογαριασμό του στρατάρχη Χαφτάρ

Σύνταξη
Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές που δεν είδαμε
Media 30.07.25

Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές που δεν είδαμε

Μια μοναδική προβολή ταινίας στο Christmas Theater με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και επιλεγμένα αποσπάσματα της συγκλονιστικής σειράς «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Σύνταξη
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
