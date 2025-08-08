ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου η εφημερίδα το «ΒΗΜΑ της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: To αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

«Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»

Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη Αστυνομικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων ΑΓΡΑ συνεχίζεται με ένα μυθιστόρημα-σταθμό: «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις». Ένα έργο που σημάδεψε τη γκανγκστερική λογοτεχνία του 20ού αιώνα και θεωρείται κλασικό.

Η ιστορία ξεκινά με την υπόσχεση μιας τέλειας ζωής. Η όμορφη και πάμπλουτη Μις Μπλάντις έχει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει κανείς: έναν δισεκατομμυριούχο πατέρα, έναν αρραβωνιαστικό που τη λατρεύει, μια ζωή απαλλαγμένη από τον κόπο, τη φτώχεια, την ανάγκη. Όμως όλα αλλάζουν μέσα σε λίγες στιγμές.

Την παραμονή του γάμου της, η Μις Μπλάντις πέφτει θύμα απαγωγής. Ο σύντροφός της πυροβολείται μπροστά στα μάτια της. Και εκείνη οδηγείται σε μια κόλαση χωρίς τέλος, αιχμάλωτη στα χέρια της αδίστακτης συμμορίας της Μα Γκρίσσον και του ψυχοπαθούς γιου της. Από εκείνη τη στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο γίνεται μια σκληρή δοκιμασία, χωρίς ελπίδα, χωρίς διάλειμμα.

Το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως μία από τις πιο ωμές και αληθοφανείς καταγραφές της εγκληματικότητας και της βίας στον κόσμο των γκάνγκστερ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζώρτζ Όργουελ εμπνεύστηκε από το βιβλίο για να γράψει το περίφημο δοκίμιό του «Ο Ραφλς και η Μις Μπλάντις», στο οποίο εξετάζει τη θέση του εγκλήματος και της ηθικής στην αστυνομική μυθοπλασία.

Σήμερα, δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση, το «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» εξακολουθεί να διαβάζεται με κομμένη την ανάσα. Όχι απλώς ως θρίλερ, αλλά ως εμβληματική καταγραφή του τρόμου που παραμονεύει πίσω από την επίφαση της ασφάλειας.

Μην το χάσετε.

«ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη

ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον πρώτο τόμο ενός ξεχωριστού μυθιστορήματος: «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της σπουδαίας Αθηνάς Κακούρη. Ένα αριστούργημα εποχής με φόντο την παλιά Πάτρα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πάτρα της ιστορίας, του έρωτα και των μυστικών.

Ένα έργο που ταξιδεύει τον αναγνώστη στην Πάτρα του 1890, στην εποχή της ακμής του σταφιδεμπορίου, τότε που η πόλη έσφυζε από ζωή, κοσμοπολιτισμό και οικονομική άνθηση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται και οδηγεί σε γάμο – όμως δεν πρόκειται για ιστορία ρομαντικής νοσταλγίας. Η επιλογή αυτή θα ξεκλειδώσει μια σκοτεινή δίνη εκδίκησης και παθών, με ανατροπές που συγκλονίζουν, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινωνίας και των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

Η Αθηνά Κακούρη, με την αριστοτεχνική της πένα, ανασυστήνει όχι μόνο την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, αλλά και χαρακτήρες ζωντανούς, σύνθετους, βαθιά ανθρώπινους, με γλώσσα πλούσια και αισθαντική. Δεν είναι τυχαίο πως το «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» βραβεύτηκε με το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που τιμά τη λογοτεχνική παράδοση και, ταυτόχρονα, στέκεται απολύτως σύγχρονο.

Η συγγραφέας πίσω από το έργο

Η Αθηνά Κακούρη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1928, σε οικογένεια κεφαλονίτικης καταγωγής. Έζησε την Κατοχή στην Αθήνα, για να επιστρέψει μετά την Απελευθέρωση στην ιδιαίτερη πατρίδα της, όπου εργάστηκε στο ναυτιλιακό γραφείο του πατέρα της, Χαρίλαου. Εκεί, ανάμεσα σε φορτωτικές και παραστατικά, γεννήθηκε η ανάγκη της γραφής.

Τα πρώτα της κείμενα – χρονογραφήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις – δημοσιεύτηκαν στον «Νεολόγο» της Πάτρας. Το 1952, απέσπασε βραβείο σε διαγωνισμό μετάφρασης αμερικανικών διηγημάτων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις (και το χρηματικό έπαθλο) υπό την κρίση επιτροπής που απαρτιζόταν από κορυφαίους στοχαστές, όπως ο Κ. Τσάτσος και ο Κ.Θ. Δημαράς.

Το 1959 δοκίμασε τις δυνάμεις της και στην αστυνομική λογοτεχνία, με μια ιστορία τοποθετημένη στην Πάτρα του ’50. Αν και η Ελένη Βλάχου δεν της απάντησε ποτέ, ο «Ταχυδρόμος» δημοσίευσε το διήγημα με εικονογράφηση του Μποστ – σημάδι ότι η ματιά της ήδη ξεχώριζε.

Σήμερα, δεκαετίες μετά, η Αθηνά Κακούρη συνεχίζει να εμπνέει και να μαγνητίζει, με ένα έργο που συνδυάζει ιστορική τεκμηρίωση, αφηγηματική δεινότητα και συναισθηματικό βάθος. Τα «Πριμαρόλια» δεν είναι απλώς μια ιστορία – είναι ένα πολύχρωμο πανόραμα εποχής, με την προσωπική σφραγίδα μιας συγγραφέως που αφουγκράζεται το παρελθόν και το μεταγράφει με σύγχρονη ευαισθησία.

Μη χάσετε τον πρώτο τόμο του βιβλίου «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.

BHMAGAZINO

Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί όπως πάντα με το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» φιλοξενεί στο εξώφυλλό του ένα από τα εμβληματικότερα έργα τoυ David Hockney. Ο Βρεττανικής καταγωγής εικαστικός ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του στην Καλιφόρνια, παίρνοντας έμπνευση από τον ήλιο, τις πολυτελείς κατοικίες με τις πισίνες, τα αστραφτερά χρώματα, τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, ένα ατέλειωτο «παιχνίδι», παρουσιάζει μία μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Foundation Louis Vuitton στο Παρίσι. Ένα υπέροχο εικαστικό ταξίδι μεταξύ Η.Π.Α. και Γαλλίας με τον μεγαλοεπιχειρηματία (LVMH) και επιφανή συλλέκτη Μπερνάρ Αρνό να αισθάνεται υπερήφανος για αυτή.

Στο “BHMAGAZINO” αυτής της Κυριακής μπορείτε να διαβάσετε ακόμα αποκλειστικές συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες, θέματα για τα εικαστικά, την αστρονομία και την εξερεύνηση του διαστήματος, τον χορό, την μουσική, να ταξιδέψετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ξεναγηθείτε στον μοναδικό κόσμο μίας φωτογράφου που της αρέσει να «χάνεται» σε αρχαίους μύθους διασχίζοντας την ιστορία της τέχνης.

Το “BHMAGAZINO” και αυτή την εβδομάδα του καυτού, νωχελικού, χρυσαφένιου Αυγούστου είναι απλά σαγηνευτικό…